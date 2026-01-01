Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «Непал», «Гималаи» и «Катманду»? Удивительные горы, затерянные храмы и Далай Лама? Но в этой картине не хватает одной важной детали. Тонны и тонны мусора. В Непале почти полностью отсутствует система сбора и утилизации мусора. Поэтому все разноцветные «достижения цивилизации», которые с недавних пор появились в этой стране, лежат повсюду. В 2011 году местный активист решил все изменить. Он собрал команду, назвал ее «Зеленые воины» и начал убирать свою страну. Каждую субботу. По маленькому кусочку. Это история его работы, история людей Непала и история надежды. Мы с удовольствием посвящаем этот фильм всем тем, кто выходит на уборки в разных городах России.

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