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Киноафиша Фильмы Мусорная мандала

Мусорная мандала

, 2015
Wastemandala
Италия / документальный / 18+

О фильме

Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «Непал», «Гималаи» и «Катманду»? Удивительные горы, затерянные храмы и Далай Лама? Но в этой картине не хватает одной важной детали. Тонны и тонны мусора. В Непале почти полностью отсутствует система сбора и утилизации мусора. Поэтому все разноцветные «достижения цивилизации», которые с недавних пор появились в этой стране, лежат повсюду. В 2011 году местный активист решил все изменить. Он собрал команду, назвал ее «Зеленые воины» и начал убирать свою страну. Каждую субботу. По маленькому кусочку. Это история его работы, история людей Непала и история надежды. Мы с удовольствием посвящаем этот фильм всем тем, кто выходит на уборки в разных городах России.
Режиссер Аллесандро Бернард, Паоло Черетто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015

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