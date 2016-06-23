Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Приключения красного самолетика»: Рецензия Киноафиши

«Приключения красного самолетика»: Рецензия Киноафиши

23 июня 2016 00:00
«Приключения красного самолетика»: Рецензия Киноафиши
Вредно не мечтать

Фернандо – непоседливый мальчишка, дни напролёт терроризирующий окружающих. Его стараются избегать все: от курицы до няньки. Его лучшиме друзья – игрушки, с которыми он играет в видеоигры. Из-за работы, связанной с разъездами, отец редко бывает дома, а когда возвращается, то времени хватает лишь на то, чтобы дарить сыну подарки. И однажды он даёт Фернандо книгу, которая отправит его в самое захватывающее путешествие всей жизни – на поиски капитана Шторма. В основу мультфильма «Приключения красного самолётика» легла одноимённая книга бразильского писателя Эрико Вериссимо. За перенос этой истории на экран взялись Хосе Майа и Фредерико Пинто.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»
Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Ожидать чего-то глубокого и запредельного от мультфильма, рассчитанного на самых маленьких, не приходится. Но показать его своим детям очень рекомендуется. Хоть это и не такая вечная сказка, как «Маленький принц», которым зачитываются взрослые и дети по всему миру вот уже не одно десятилетие, некое сходство у них прослеживается. Это история о том, как важно уметь мечтать и хранить своего внутреннего ребёнка. И для Фернандо книга о приключениях капитана Шторма становится таким же ценным подарком, как произведение Антуана де Сент-Экзюпери для детей нашего мира.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»
Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Помимо этого, «Приключения красного самолётика» являются очень наполненными по части отсылок, которые будут понятны всем. Так как это история о приключениях, она не только синтезирует в себе самые известные из них, но и даже мельком показывает их при помощи книжных обложек. На протяжении всего сюжета на ум приходят ассоциации с «Путешествиями Гулливера», «Томом Сойером», «20 000 лье под водой», «Моби Диком», «Алисой в Стране чудес» и многими другими историями. А бескрайняя авторская любовь к приключениям заполняет собой всё пространство мультфильма. Также в ленте появляются и другие «пасхалки», в числе которых Олимпийский Мишка, «Броненосец Потёмкин», «Кинг Конг, Росомаха и даже «Звёздные войны».

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»
Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Любое приключение пролетает быстро и незаметно. Это касается и мультфильма. И дело тут даже не в коротком хронометраже (всего час, не считая титров), но в его увлекательности, простоте и лёгкости. Красный самолётик унесёт вас в самые диковинные и экзотические уголки мира и даже за его пределы. Очень интересным является пребывание героев на Луне, где всё делается наоборот. Ну а в конце они даже достигают Камчатки. Хоть анимация здесь и не очень детальная, но это лишь на пользу картине, которая является такой простой, но при этом завораживающей. Да и двухмерных мультфильмов сейчас становится всё меньше, поэтому смотреть их всегда приятно, в особенности, когда они действительно красивые.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»
Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Хоть на этой прокатной неделе по сравнению с остальными картинами «Приключения красного самолётика» выглядят наиболее хрупко, в силу соперничества с «Большим и добрым великаном» и «Тарзаном». Но тем не менее фильм заслуживает интереса, если вы подустали от большого размаха и чрезмерной компьютерной графики.

В российском прокате с 30 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Приключения красного самолётика»

Трошина Олеся

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло