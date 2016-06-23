«Приключения красного самолетика»: Рецензия Киноафиши

Вредно не мечтать

Фернандо – непоседливый мальчишка, дни напролёт терроризирующий окружающих. Его стараются избегать все: от курицы до няньки. Его лучшиме друзья – игрушки, с которыми он играет в видеоигры. Из-за работы, связанной с разъездами, отец редко бывает дома, а когда возвращается, то времени хватает лишь на то, чтобы дарить сыну подарки. И однажды он даёт Фернандо книгу, которая отправит его в самое захватывающее путешествие всей жизни – на поиски капитана Шторма. В основу мультфильма «Приключения красного самолётика» легла одноимённая книга бразильского писателя Эрико Вериссимо. За перенос этой истории на экран взялись Хосе Майа и Фредерико Пинто.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Ожидать чего-то глубокого и запредельного от мультфильма, рассчитанного на самых маленьких, не приходится. Но показать его своим детям очень рекомендуется. Хоть это и не такая вечная сказка, как «Маленький принц», которым зачитываются взрослые и дети по всему миру вот уже не одно десятилетие, некое сходство у них прослеживается. Это история о том, как важно уметь мечтать и хранить своего внутреннего ребёнка. И для Фернандо книга о приключениях капитана Шторма становится таким же ценным подарком, как произведение Антуана де Сент-Экзюпери для детей нашего мира.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Помимо этого, «Приключения красного самолётика» являются очень наполненными по части отсылок, которые будут понятны всем. Так как это история о приключениях, она не только синтезирует в себе самые известные из них, но и даже мельком показывает их при помощи книжных обложек. На протяжении всего сюжета на ум приходят ассоциации с «Путешествиями Гулливера», «Томом Сойером», «20 000 лье под водой», «Моби Диком», «Алисой в Стране чудес» и многими другими историями. А бескрайняя авторская любовь к приключениям заполняет собой всё пространство мультфильма. Также в ленте появляются и другие «пасхалки», в числе которых Олимпийский Мишка, «Броненосец Потёмкин», «Кинг Конг, Росомаха и даже «Звёздные войны».

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Любое приключение пролетает быстро и незаметно. Это касается и мультфильма. И дело тут даже не в коротком хронометраже (всего час, не считая титров), но в его увлекательности, простоте и лёгкости. Красный самолётик унесёт вас в самые диковинные и экзотические уголки мира и даже за его пределы. Очень интересным является пребывание героев на Луне, где всё делается наоборот. Ну а в конце они даже достигают Камчатки. Хоть анимация здесь и не очень детальная, но это лишь на пользу картине, которая является такой простой, но при этом завораживающей. Да и двухмерных мультфильмов сейчас становится всё меньше, поэтому смотреть их всегда приятно, в особенности, когда они действительно красивые.

Кадр из фильма «Приключения красного самолётика»

Хоть на этой прокатной неделе по сравнению с остальными картинами «Приключения красного самолётика» выглядят наиболее хрупко, в силу соперничества с «Большим и добрым великаном» и «Тарзаном». Но тем не менее фильм заслуживает интереса, если вы подустали от большого размаха и чрезмерной компьютерной графики.

В российском прокате с 30 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Приключения красного самолётика»

Трошина Олеся