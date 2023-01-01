Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мульт в кино. Выпуск №24
Киноафиша Фильмы Мульт в кино. Выпуск №24

Мульт в кино. Выпуск №24, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
9 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
«МУЛЬТ в кино» — это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.
мало голосов Оцените
9 голосов
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Похожие фильмы
Мульт в кино. Выпуск №25
Мульт в кино. Выпуск №25 (2016)
6.7
Мульт в кино. Выпуск №26
Мульт в кино. Выпуск №26 (2016)
6.1
МУЛЬТ в кино. Выпуск №29
МУЛЬТ в кино. Выпуск №29 (2016)
0
Мульт в кино. Выпуск №21
Мульт в кино. Выпуск №21 (2015)
0
Мульт в кино. Выпуск №22
Мульт в кино. Выпуск №22 (2015)
4.8
Мульт в кино. Выпуск №23
Мульт в кино. Выпуск №23 (2015)
0
Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №24 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
9 голосов
Оцените
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши