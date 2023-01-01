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Мульт в кино. Выпуск №24
Мульт в кино. Выпуск №24, 2016
2016 / Россия
мало голосов
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Жанр:
детский
анимация
семейный
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О фильме
«МУЛЬТ в кино» — это первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный анимационный киножурнал. Каждый выпуск длится комфортные для ребёнка 45 минут и состоит целиком только из новых серий самых популярных отечественных мультсериалов.
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мало голосов
Оцените
9
голосов
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2016
Возраст
0+
Прокатчик
МВК
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1 постер
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