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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №26
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Мульт в кино. Выпуск №26

MULT v kino. Vypusk # 26 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 26-м выпуске “МУЛЬТ в кино” Барбоскины сначала немного поссорятся, после чего обязательно помирятся. Кроме того, в новом выпуске многосерийного киножурнала зрители увидят свежие эпизоды мультфильмов “Тима и Тома” (серия “Резонанс”), “Волшебный фонарь” (“Кит по имени Моби Дик”), “Бумажки” (“На всякий бумажный случай”), “Ми-Ми-Мишки” (“По своим правилам”), “Планета Ай” (“Опасная ботаника”), “Аркадий Паровозов спешит на помощь” (“Двери”) и “Фиксики” (“Колесо”).
Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 26, Мульт в кино. Выпуск # 26
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Рейтинг мультфильма

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