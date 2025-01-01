В 26-м выпуске “МУЛЬТ в кино” Барбоскины сначала немного поссорятся, после чего обязательно помирятся. Кроме того, в новом выпуске многосерийного киножурнала зрители увидят свежие эпизоды мультфильмов “Тима и Тома” (серия “Резонанс”), “Волшебный фонарь” (“Кит по имени Моби Дик”), “Бумажки” (“На всякий бумажный случай”), “Ми-Ми-Мишки” (“По своим правилам”), “Планета Ай” (“Опасная ботаника”), “Аркадий Паровозов спешит на помощь” (“Двери”) и “Фиксики” (“Колесо”).
СтранаРоссия
Продолжительность45 минут
Год выпуска2016
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 26, Мульт в кино. Выпуск # 26