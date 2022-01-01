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МУЛЬТ в кино. Выпуск №29
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МУЛЬТ в кино. Выпуск №29, 2016

2016 / Россия
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О фильме

В 29-м выпуске «МУЛЬТ в кино» зрители увидят новый эпизод сериала «Лунтик и его друзья», в котором братец Пупсень и бабочка Маргарита попробуют выяснить, что важнее: внешняя красота или красота души. Кроме того, в новом выпуске – свежие эпизоды мультсериалов «Ангел Бэби» («Золотая рыбка, не простая»), «Бумажки» («Как стать звездой»), «Волшебный фонарь» («Капитан Фракассик»), «Белка и Стрелка. Озорная семейка» («Синема»), «Ми-Ми-Мишки» («Супермишки») и две серии мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь» («Социальная сеть» и «Шарф»).

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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 0+
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Постер мультфильма МУЛЬТ в кино. Выпуск №29 1 постер
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