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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №21
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Мульт в кино. Выпуск №21

MULT v kino. Vypusk # 21 18+
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О фильме

В новогоднем выпуске - премьера! Новый сериал "Бумажный фонарь" - удивительные приключенческие истории, построенные на классических литературных сюжетах. Кроме того, зрители увидят новые эпизоды мультфильмов "Бумажки" (серия "Снежинка"), "Барбоскины" ("Здравствуй, дедушка Мороз"), "Фиксики" ("Унитаз"), "Аркадий Паровозов спешит на помощь" ("Иголка"), "Тима и Тома" ("Барабан"), "Ми-ми-мишки" ("Маскарад") и "Планета Ai" ("Железная любовь").
Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2015
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 21, Мульт в кино. Выпуск # 21
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