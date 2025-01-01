В новогоднем выпуске - премьера! Новый сериал "Бумажный фонарь" - удивительные приключенческие истории, построенные на классических литературных сюжетах. Кроме того, зрители увидят новые эпизоды мультфильмов "Бумажки" (серия "Снежинка"), "Барбоскины" ("Здравствуй, дедушка Мороз"), "Фиксики" ("Унитаз"), "Аркадий Паровозов спешит на помощь" ("Иголка"), "Тима и Тома" ("Барабан"), "Ми-ми-мишки" ("Маскарад") и "Планета Ai" ("Железная любовь").
СтранаРоссия
Продолжительность45 минут
Год выпуска2015
Другие названия
MULT v kino. Vypusk # 21, Мульт в кино. Выпуск # 21