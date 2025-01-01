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Цитаты из фильма Персональный покупатель

[последние слова]
Maureen Cartwright Льюис, это ты?
[паузы]
Maureen Cartwright Или это просто мне кажется?
🧡
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🤔
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Maureen Cartwright [говорит о своём покойном брате] Так мы и поклялись... Кто первым умрёт, тот пошлёт другому знак.
Ingo Знак? Из-из потустороннего мира?
Maureen Cartwright Можно и так сказать, можно миллион по-разному.
Ingo Но... как понять, что это именно знак?
Maureen Cartwright Я медиум. Он был... тоже медиумом. Я просто почувствую.
Ingo Ты... раньше общалась с духами?
Maureen Cartwright Льюис считал, что это... духи. Я в этом не так уверена. Но да, в какой-то мере.
[встает с дивана, чтобы покурить]
Maureen Cartwright Вокруг нас есть невидимые... сущности... всегда. Я не знаю, души это умерших или нет, но... Когда ты медиум, ты просто настраиваешься на какой-то... вайб.
Ingo Что ты имеешь в виду под вайбом?
Maureen Cartwright Это интуиция; это ощущение. Ты видишь эту дверь... Она только чуть приоткрыта.
Ingo Ну... как внутри этого, душа... продолжает существовать... после смерти?
Maureen Cartwright Я даже не уверена, что верю в это. Но... Льюис верил. И я должна дать его... духу — как там это назвать — шанс доказать, что он был прав.
🧡
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🥱
Erwin [Маурин] Знаешь, как говорят, что мёртвые присматривают за живыми? Я много об этом думал. И не только потому, что Льюис был медиумом. Я не знаю, что это значит. Для меня он был человеком с глубокой интуицией по отношению к другим. Он, эм... понимал то, что оставалось несказанным. Он понимал. Может, потому что знал, что умрёт. Я чувствовал, что он видел то, чего я не замечал. Может, и ты тоже. Он думал, что у тебя такие же способности...
🧡
👏
🥺
🤔
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