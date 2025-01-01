Maureen CartwrightЭто интуиция; это ощущение. Ты видишь эту дверь... Она только чуть приоткрыта.
IngoНу... как внутри этого, душа... продолжает существовать... после смерти?
Maureen CartwrightЯ даже не уверена, что верю в это. Но... Льюис верил. И я должна дать его... духу — как там это назвать — шанс доказать, что он был прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erwin[Маурин]Знаешь, как говорят, что мёртвые присматривают за живыми? Я много об этом думал. И не только потому, что Льюис был медиумом. Я не знаю, что это значит. Для меня он был человеком с глубокой интуицией по отношению к другим. Он, эм... понимал то, что оставалось несказанным. Он понимал. Может, потому что знал, что умрёт. Я чувствовал, что он видел то, чего я не замечал. Может, и ты тоже. Он думал, что у тебя такие же способности...