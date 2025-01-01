[Маурин]

Знаешь, как говорят, что мёртвые присматривают за живыми? Я много об этом думал. И не только потому, что Льюис был медиумом. Я не знаю, что это значит. Для меня он был человеком с глубокой интуицией по отношению к другим. Он, эм... понимал то, что оставалось несказанным. Он понимал. Может, потому что знал, что умрёт. Я чувствовал, что он видел то, чего я не замечал. Может, и ты тоже. Он думал, что у тебя такие же способности...