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Реквием Джузеппе Верди
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Messa da Requiem von Giuseppe Verdi

Реквием Джузеппе Верди, 1967

1967 / Германия
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1967
Режиссер
Анри-Жорж Клузо
Анри-Жорж Клузо
В ролях
Леонтин Прайс
Фьоренца Коссотто
Лучано Паваротти
Лучано Паваротти
Николай Гяуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реквием Джузеппе Верди 1 постер
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