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Лучано Паваротти
Лучано Паваротти Luciano Pavarotti
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Лучано Паваротти

Luciano Pavarotti

Дата рождения
12 октября 1935
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 сентября 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Лучано Паваротти

Родился 12 октября 1935 года. Модена, Италия.

Популярные фильмы

Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас 8.4
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас (2011)
Реквием Джузеппе Верди 8.1
Реквием Джузеппе Верди (1967)
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто 8.1
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто (1982)

Фильмография Лучано Паваротти

Паваротти 7.9
Паваротти Pavarotti
документальный, биография, мюзикл 2019, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас 8.4
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас Carreras Domingo Pavarotti in Concert
опера, мюзикл 2011, США
Смотреть трейлер
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто 8.1
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто Rigoletto
драма, музыка 1982, Германия
Билеты
Реквием Джузеппе Верди 8.1
Реквием Джузеппе Верди Messa da Requiem von Giuseppe Verdi
документальный, мюзикл 1967, Германия
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