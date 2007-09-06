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Лучано Паваротти

Luciano Pavarotti
Лучано Паваротти
Лучано Паваротти Luciano Pavarotti
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Дата рождения
12 октября 1935
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 сентября 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Лучано Паваротти

Родился 12 октября 1935 года. Модена, Италия.

Фильмография Лучано Паваротти
Паваротти
Паваротти
документальный, биография, мюзикл 2019, США / Великобритания
8.0
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
опера, мюзикл 2011,
0.0
Реквием Джузеппе Верди
Реквием Джузеппе Верди
документальный, мюзикл 1967, Германия
8.0
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