Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
События
Награды
Лучано Паваротти
Luciano Pavarotti
Киноафиша
Персоны
Лучано Паваротти
Лучано Паваротти
Luciano Pavarotti
Дата рождения
12 октября 1935
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 сентября 2007
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Лучано Паваротти
Родился 12 октября 1935 года. Модена, Италия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.4
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
(2011)
8.1
Реквием Джузеппе Верди
(1967)
8.1
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто
(1982)
Билеты
Фильмография Лучано Паваротти
7.9
Паваротти
Pavarotti
документальный, биография, мюзикл
2019, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.4
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
Carreras Domingo Pavarotti in Concert
опера, мюзикл
2011, США
Смотреть трейлер
8.1
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто
Rigoletto
драма, музыка
1982, Германия
Билеты
8.1
Реквием Джузеппе Верди
Messa da Requiem von Giuseppe Verdi
документальный, мюзикл
1967, Германия
Показать еще
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Не только новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»: 5 новых российских детективов, которые готовят на 2026–2027 годы
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить