О персоне
Фильмография
Адам Котц
Adam Kotz
Адам Котц
Адам Котц
Adam Kotz
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
TheatreHD: Призраки
(2014)
7.7
Последний король Шотландии
(2006)
Фильмография Адам Котц
Жанр
Все
Драма
Исторический
Спектакль
Триллер
Год
Все
2014
2006
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.3
TheatreHD: Призраки
Ghosts
спектакль
2014, Великобритания
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
триллер, исторический, драма
2006, Великобритания
