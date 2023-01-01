Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
TheatreHD: Призраки
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Призраки TheatreHD: Призраки, 2014: актеры и роли
Ghosts TheatreHD: Призраки 2014 / Великобритания
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

TheatreHD: Призраки, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Эйр Richard Eyre
В ролях
Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Джек Лоуден Адам Котц Брайан МакКарди Brian McCardie Шарлин МакКенна Charlene McKenna
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше