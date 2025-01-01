ХедвигЯ люблю танцевать. Ты любишь танцевать? Я — я — я люблю танцевать под свой CD-плеер в своей комнате. Канье Уэст — мой главный парень. У меня CD-плеер стоит в комнате прямо — прямо — прямо у окна. Я такой...
HedwigН-нет, они не... они мало что мне говорят. Я только что съел хот-дог.
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Dr. FletcherЧеловек с множественными личностями может менять химию своего тела силой мысли.
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Зверь[манит из темноты]Мы — великолепны! Больше не будем бояться. Только через боль достигается величие! Нечистые — это нетронутые, не сожжённые, не убитые. Те, кого не разорвали — не имеют ни ценности, ни места в этом мире!
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HedwigТы пытаешься меня обмануть? И так далее? Я на тебя заявлю!
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[последние реплики]
Diner PatronЭто как тот сумасшедший в инвалидной коляске, которого закрыли пятнадцать лет назад. И имя у него было забавное. Какое оно было?
Dr. FletcherАвторы "Хутерс" играют на нашей бесконечной жажде жирного и на вечной мужской потребности находиться рядом с увеличенной грудью. Это как если бы Генри V открыл сеть фастфуда!
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The BeastТе, кто не был разорван, сами по себе ничего не значат и не имеют места в этом мире! Они спят!
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[Из трейлера]
PatriciaНе волнуйся, он не имеет права тебя трогать. Он знает, зачем ты здесь. Он меня слушается.
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[Из трейлера]
Dr. FletcherЯ никогда не сталкивалась с таким случаем. В теле Кевина живут двадцать три личности.
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Отец Кейси[учит дочь охотиться]Самки умнее самцов. Но ты это знаешь, как и у людей. Самки пользуются носом, чтобы выжить. Они следят, чтобы было укрытие. Они всегда помнят, что хотят выжить. Самцы уходят в одиночку. Самцы становятся тупыми во время брачного сезона.
Пятилетняя КейсиМальчики слишком шумные.
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DennisЗверь — это разумное существо, которое представляет собой высшую форму эволюции человека. Он считает, что время обычных людей прошло. Надеюсь, это успокоит тебя. Ты будешь в присутствии чего-то большего. Я хотел попросить твою последнюю рубашку, но не стану. Потому что сегодня священная ночь. Она почти закончилась.
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[первые реплики]
Клэр Бенуа[про Кейси, стоящую в углу]Так бывает, когда делаешь приглашение из жалости.
Клэр Бенуа[обращаясь к Кейси]Ты поднимешь свою жалкую задницу и поможешь нам выбраться отсюда.
Кейси КукИди на х#. И твои шесть месяцев каратэ в торговом центре King of Prussia — тоже иди на х#.
Клэр БенуаНет. Нет, ты не можешь, не сегодня. Ты не можешь сейчас. Почему ты так? Почему ведёшь себя так? Почему будто ты не из нас?
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Клэр Бенуа[подглядывает в соседнюю комнату, предупреждая Марсию в камере напротив по тусклому коридору]Там женщина. Кто-то здесь! Нам нужно выбраться из этих комнат! В твоей комнате что-нибудь есть? Что-то, что мы могли бы использовать?