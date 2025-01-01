Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сплит Цитаты из фильма Сплит

Цитаты из фильма Сплит

The Beast Ты отличаешься от остальных. Твоё сердце чисто! Радуйся! Сломанные — более развитые. Радуйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хедвиг [после неловкого поцелуя с Кейси сидит, уставившись ей в глаза] Возможно, ты теперь беременна. Я умею хорошо целоваться?
Кейси Кук [терпеливо кивает] Да.
Хедвиг Я люблю танцевать. Ты любишь танцевать? Я — я — я люблю танцевать под свой CD-плеер в своей комнате. Канье Уэст — мой главный парень. У меня CD-плеер стоит в комнате прямо — прямо — прямо у окна. Я такой...
[имитирует танец в такт:]
Хедвиг М-м-м. М-м-м. «У тебя есть движения...»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зверь Мы — это то, во что верим.
Хедвиг Ё-моё, это просто круто! Теперь они точно поверят, что мы существуем, да?
Деннис Им придётся поверить.
Хедвиг Так что теперь будем делать?
Патриция [имеется в виду Зверь] Мы верим в него. Он нас защитит. Посмотри, на что он способен. Пусть покажет миру, насколько мы сильны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedwig Меня зовут Хедвиг. У меня красные носки. Он в движении.
Casey Cooke Что?
Hedwig Он... в... движе-е-нии.
Casey Cooke Кто?
Hedwig Кто-то идет за тобой, и тебе это не понравится. Вы, ребята, во сне издаете звуки.
Casey Cooke Расскажи.
Hedwig Мне нельзя говорить; но он делал ужасные вещи с людьми и сделает ужасные вещи с тобой. У меня есть и синие носки.
Marcia Мы его еда?
[Хедвиг пожимает плечами]
Casey Cooke Сколько тебе лет?
Hedwig Девять.
Casey Cooke Значит, ты не тот, кто нас забрал?
Hedwig [снисходительно фыркает] Нет.
Casey Cooke Ты... не женщина?
Hedwig Ты что, слепой?
Casey Cooke Ты не знаешь, как они думают?
Hedwig Н-нет, они не... они мало что мне говорят. Я только что съел хот-дог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Fletcher Человек с множественными личностями может менять химию своего тела силой мысли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зверь [манит из темноты] Мы — великолепны! Больше не будем бояться. Только через боль достигается величие! Нечистые — это нетронутые, не сожжённые, не убитые. Те, кого не разорвали — не имеют ни ценности, ни места в этом мире!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedwig Ты пытаешься меня обмануть? И так далее? Я на тебя заявлю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Diner Patron Это как тот сумасшедший в инвалидной коляске, которого закрыли пятнадцать лет назад. И имя у него было забавное. Какое оно было?
David Dunn Мистер Стекло.
Diner Patron А, точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dennis Ты любишь нас высмеивать, но мы сильнее, чем ты думаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зверь Ломанные — более развитые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Fletcher Авторы "Хутерс" играют на нашей бесконечной жажде жирного и на вечной мужской потребности находиться рядом с увеличенной грудью. Это как если бы Генри V открыл сеть фастфуда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Beast Те, кто не был разорван, сами по себе ничего не значат и не имеют места в этом мире! Они спят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Patricia Не волнуйся, он не имеет права тебя трогать. Он знает, зачем ты здесь. Он меня слушается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Dr. Fletcher Я никогда не сталкивалась с таким случаем. В теле Кевина живут двадцать три личности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Кейси [учит дочь охотиться] Самки умнее самцов. Но ты это знаешь, как и у людей. Самки пользуются носом, чтобы выжить. Они следят, чтобы было укрытие. Они всегда помнят, что хотят выжить. Самцы уходят в одиночку. Самцы становятся тупыми во время брачного сезона.
Пятилетняя Кейси Мальчики слишком шумные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dennis Зверь — это разумное существо, которое представляет собой высшую форму эволюции человека. Он считает, что время обычных людей прошло. Надеюсь, это успокоит тебя. Ты будешь в присутствии чего-то большего. Я хотел попросить твою последнюю рубашку, но не стану. Потому что сегодня священная ночь. Она почти закончилась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Клэр Бенуа [про Кейси, стоящую в углу] Так бывает, когда делаешь приглашение из жалости.
Мистер Бенуа Я думал, ты хотела пригласить всех.
Клэр Бенуа Пап, я не могу пригласить всех из моего художественного класса, кроме одного человека, без соцсетей, которые причинят этому человеку больше боли, чем планировалось. И я не монстр.
Мистер Бенуа Я горжусь тобой. Думаю.
Клэр Бенуа Её часто ставят на замечание, и она иногда кричит на учителей. Ходил слух, что она просто сбегала из дома.
Марсия Эм, может, она возьмёт Убер.
Клэр Бенуа Я серьёзно считаю, что мы можем идти домой.
Мистер Бенуа Эм, я случайно не дала понять, что тут демократия? Мы не уйдём, пока её не заберут.
Кейси Кук [подходит к ним] Машина сломалась. Я просто поеду на автобусе.
Мистер Бенуа Ты не поедешь на автобусе. Я тебя подвезу. Клэр почти собрала свою половину денег на машину. Не так ли? Это будет один из немногих раз, когда я смогу вас подвезти, а?
Кейси Кук Эм, я...
Клэр Бенуа Ты не услышишь, как мой папа рассказывает свои шутки, которые смешны только ему, всю дорогу, если не поедешь. Ты же не хочешь это пропустить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Fletcher Должны быть пределы того, кем может стать человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dennis Давай покажем им, на что мы способны. Давай докажем, насколько мы сильны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Fletcher Они — то, кем считают себя. Мозг научился защищаться.
Academic Moderator Вы обращаетесь с ними, будто это сверхъестественные существа, будто у них есть силы. Карен, это пациенты, они пережили травму.
Dr. Fletcher И, возможно, теперь они способны на то, чего мы не можем. У нас есть снимки мозга. Пациенты с РДД изменили химию тела своими мыслями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kevin Wendell [говорит в видеозаписи] Орда постоянно зациклена на тех, кто не страдал. Не знаю, к чему они ведут, но меня это пугает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Benoit Я брала занятия кенпо-карате шесть месяцев. А ты отвлекаешь нападающего болью.
Casey Cooke Вам, ребятам, всё так просто. Вы делаете что-то одно, и сразу знаете, что будет дальше. В этой ситуации так не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dennis [трем пленным] Патриция напомнила мне, что... меня к вам послали не просто так. Что... вы — священная пища. И я обещаю больше не беспокоить вас.
[закрывает дверь, уходя]
Marcia Может, у него есть собака или что-то в этом роде. Ты думаешь, он собирается кормить нас собаками?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Fletcher Джай, в каком здоровом заведении быстрого питания ты изначально пытался заказать эти куриные крылышки, которые так бережно разогрел в своём маленьком суицидальном жесте?
Jai Hooters.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedwig Деннис и мисс Патриция верят в Зверя и в то, на что он способен.
Casey Cooke [дрожащий голос] Ты... видел его? Зверя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марсия [пока Клэр пытается открыть дверь] Неважно, откроешь ты эту дверь, Клэр. Там есть вторая, запертая дверь.
Клэр Бенуа Он вот-вот снова ввалится сюда, и мы не дадим ему снова увести кого-то из нас. Мы просто кричали и не трогали его, потому что боялись, что он разозлится. Боже, это же отмазки жертв!
[руки в волосах:]
Клэр Бенуа Чёрт! Надо с ним драться! Надо устроить ему такую бомбёжку, что он с ума сойдёт!
Кейси Кук [тихо] Я видела, как он втащил одного из вас сюда и положил на кровать, будто ты ничего не весишь. Один его удар выбьет кого-то из нас.
Клэр Бенуа Я... я ходила шесть месяцев на кэнпо. И отвлекаешь нападающего болью.
Кейси Кук У вас всё так просто. Сделал одно — знаешь, что будет дальше.
[качаешь головой]
Кейси Кук Здесь так не будет.
Клэр Бенуа Мы отсюда не выйдем! Ты хочешь сказать, что не будешь драться изо всех сил? Знаешь, единственный шанс... единственный шанс — если мы все трое сойдем с ума на этого парня. Надо поторопиться!
Марсия Ты нам нужна, Кейси. Клэр умная. Давайте послушаем её. Я сделаю это, но ты тоже. Мы можем выиграть.
Кейси Кук Он нас поранит. Нет, замолчите оба.
Клэр Бенуа [обращаясь к Кейси] Ты поднимешь свою жалкую задницу и поможешь нам выбраться отсюда.
Кейси Кук Иди на х#. И твои шесть месяцев каратэ в торговом центре King of Prussia — тоже иди на х#.
Клэр Бенуа Нет. Нет, ты не можешь, не сегодня. Ты не можешь сейчас. Почему ты так? Почему ведёшь себя так? Почему будто ты не из нас?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клэр Бенуа [подглядывает в соседнюю комнату, предупреждая Марсию в камере напротив по тусклому коридору] Там женщина. Кто-то здесь! Нам нужно выбраться из этих комнат! В твоей комнате что-нибудь есть? Что-то, что мы могли бы использовать?
[пытается найти что-нибудь на пустых полках]
Клэр Бенуа Здесь ничего нет!
Марсия [отчаянно ищет] Вот вешалка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Cooke [после ухода Хедвига] Он что-то сказал. Он говорил о том, чтобы сделать комнату безопасной. Здесь новая гипсокартонная обшивка. Что было небезопасно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Cooke [бормочет себе под нос] Мы не умрем. Плохое случается. Но не вот так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patricia 'На солнце мы найдём нашу страсть. На солнце мы найдём нашу цель.' Я прочитала это на открытке в супермаркете. Она была на похороны, но мне показалось, что это красиво.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Cooke [Марсии, пока Деннис выводит её из камеры] Обделайся на себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Casey Cooke [когда двое других заложников предлагают только плохие варианты] Я дам знать, когда услышу что-то, что имеет смысл. Мы даже не понимаем, что это вообще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клэр Бенуа Он просто пытается нас напугать.
Марсия Но он разговаривал сам с собой. Как там было? «Еда ждёт.»
Кейси Кук Кто-нибудь понимает, насколько это бред? Нам срочно надо отсюда сваливать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше