Марсия [пока Клэр пытается открыть дверь] Неважно, откроешь ты эту дверь, Клэр. Там есть вторая, запертая дверь.

Клэр Бенуа Он вот-вот снова ввалится сюда, и мы не дадим ему снова увести кого-то из нас. Мы просто кричали и не трогали его, потому что боялись, что он разозлится. Боже, это же отмазки жертв!

[руки в волосах:]

Клэр Бенуа Чёрт! Надо с ним драться! Надо устроить ему такую бомбёжку, что он с ума сойдёт!

Кейси Кук [тихо] Я видела, как он втащил одного из вас сюда и положил на кровать, будто ты ничего не весишь. Один его удар выбьет кого-то из нас.

Клэр Бенуа Я... я ходила шесть месяцев на кэнпо. И отвлекаешь нападающего болью.

Кейси Кук У вас всё так просто. Сделал одно — знаешь, что будет дальше.

[качаешь головой]

Кейси Кук Здесь так не будет.

Клэр Бенуа Мы отсюда не выйдем! Ты хочешь сказать, что не будешь драться изо всех сил? Знаешь, единственный шанс... единственный шанс — если мы все трое сойдем с ума на этого парня. Надо поторопиться!

Марсия Ты нам нужна, Кейси. Клэр умная. Давайте послушаем её. Я сделаю это, но ты тоже. Мы можем выиграть.

Кейси Кук Он нас поранит. Нет, замолчите оба.

Клэр Бенуа [обращаясь к Кейси] Ты поднимешь свою жалкую задницу и поможешь нам выбраться отсюда.

Кейси Кук Иди на х#. И твои шесть месяцев каратэ в торговом центре King of Prussia — тоже иди на х#.