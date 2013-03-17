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The Door

Дверь, 2013

2013 / США
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Странные события начинают происходить в штате Кентукки. На местное радио поступает необычный звонок. Человек, представившийся Джеффом, рассказывает ведущему Чарли о Людях-Тенях. Создания преследуют своих жертв, а затем убивают во сне. Сбежать от них можно, но для этого нельзя ни о чем думать. Вскоре после этого звонивший мужчина умирает во сне при загадочных обстоятельствах. Чарли начинает собственное расследование, ведь угроза нависла над его сыном Престоном.

  • Режиссер Мэттью Арнольд самостоятельно написал сценарий к картине. В ней описывается понятие Людей-Теней. Этот термин означает сверхъестественные теневые фигуры. В разное время так называли призраков, инопланетян, прочих загадочных существ.
  • В некоторых сценах появляется профессор и исследователь Дэвид Дж. Хаффорд. Он написал книгу «Кошмар, который приходит ночью». Специалист изучал сонный паралич, который частично связывал с паранормальными явлениями.
  • Действие ленты происходит в восточном Кентукки. При этом позывные станции радио начинаются с «К». Это возможно лишь в том случае, если бы фильм снимали к западу от реки Миссисипи. Например, в Луизиане, где в действительности приходили съемки.

Ведущий радиошоу Чарли Кроу узнает в прямом эфире от одного из радиослушателей о неких Людях Теней, которые преследуют своих жертв и стали причиной уже многих смертей. Чарли берется расследовать так называемые «встречи» с таинственными созданиями и вскоре сам начинает ИХ видеть.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 марта 2013
Возраст 18+
Режиссер
Мэттью Арнольд
В ролях
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Элисон Иствуд
Мэтти Липтак
Энн Дудек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дверь 2 постера
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