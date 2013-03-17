Дверь, 2013

Странные события начинают происходить в штате Кентукки. На местное радио поступает необычный звонок. Человек, представившийся Джеффом, рассказывает ведущему Чарли о Людях-Тенях. Создания преследуют своих жертв, а затем убивают во сне. Сбежать от них можно, но для этого нельзя ни о чем думать. Вскоре после этого звонивший мужчина умирает во сне при загадочных обстоятельствах. Чарли начинает собственное расследование, ведь угроза нависла над его сыном Престоном.