Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Улица Борнхольмер
Киноафиша Фильмы Улица Борнхольмер Улица Борнхольмер, 2014: актеры и роли
Bornholmer Straße Улица Борнхольмер 2014 / Германия
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Улица Борнхольмер, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Швохов Christian Schwochow
В ролях
Чарли Хюбнер Чарли Хюбнер Charly Hübner Милан Пешель Милан Пешель Milan Peschel Ульрих Маттес Ульрих Маттес Ulrich Matthes Фредерик Лау Фредерик Лау Frederick Lau Райнер Бок Райнер Бок Rainer Bock
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши