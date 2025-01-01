[JB лает, царапая дверь в доме Эггси]
Brandon
Давай же, JB. Успокойся, приятель. Перестань царапать дверь. Сейчас всё на меня свалят.
[Брэндон открывает дверь]
Brandon
Вот ты и здесь. Рад?
[Пока JB идёт к своей кровати, Брэндон замечает, что в кабинете висит только три обложки газеты The Sun. Он садится за стол.]
Brandon
Со всеми этими деками.
[Брэндон нажимает кнопку на DJ-микшере, и на стене открывается секретный отсек с оружием.]
Brandon
S###, парень! Что за...
[Брэндон поднимается и осматривает оружие и аксессуары. Он берет очки и зажигалку, возвращается к столу и надевает очки.]
Brandon
Думаешь, JB, он годится на модель?
[Очки активируются и показывают Брэндону прямую трансляцию ужина Эггси с Шведской королевской семьёй.]
The King of Sweden
Должен сказать, ты не такой, как я ожидал.
Eggsy
Ну спасибо вам большое, Ваше Величество.
Brandon
Эггси, это ты, приятель? Что за f### здесь творится? Ты что, стал гангстером или что-то в этом роде? f###! Это дом мамы и папы Тильде? Слушай, что бы ты ни делал, я хочу в этом участвовать.
[Брэндон достаёт сигарету и зажигает зажигалку, не ведая, что активирует заряд гранаты. Эггси предупреждает Брэндона, не осознавая, что он направляет её на короля.]
[Озадаченное выражение лица короля.]
The King of Sweden
Почему?
[между тем Брэндон ломает голову, почему зажигалка пищит и мигает красным.]
Brandon
Что это?
Eggsy
Я сказал, положи это сейчас же!
The King of Sweden
Что не так с этим?
Eggsy
Заткнись! f###, заткнись!
Eggsy
Заткнись! Заткнись сейчас же!
[Брэндон закрывает зажигалку.]
Brandon
Ладно, приятель. Остынь.
[Эггси осознаёт путаницу, вызванную его онлайн-спором.]
Eggsy
Ох, нет. О боже мой, нет. Мне очень жаль.
[JB внезапно начинает лаять.]
Brandon
Замолчи, и всё. Ты уже навёл меня на кучу проблем.
[JB продолжает лаять, пока дом не попадает под удар ракеты; выражение лица Эггси полное шока.]