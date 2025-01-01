Меню
Elton John Ну что, иди и спаси мир.
Harry Hart Если я спасу мир, могу взять два билета на твой следующий концерт?
Elton John Дорогой, если ты спасёшь мир, у тебя будет пропуск за кулисы.
Eggsy У нас есть мозги, навыки, скакалка?
Whiskey Это лассо.
Eggsy Да какая разница.
First Burly Guard Сэр Элтон, оставайтесь здесь. Нас атакуют.
Elton John Это попытка спасения?
First Burly Guard Вполне возможно.
Elton John [шёпотом] Да!
[Элтон начинает играть на пианино]
Elton John [поёт] Среда! Среда! Среда! Среда! Среда! Среда! Среда! Среда! Среда — отличный день! Эй!
First Burly Guard Разве не должно быть «суббота»?
Elton John Какой сегодня день?
First Burly Guard Среда?
Elton John Именно!
[Элтон наступает охраннику на ногу и врезает его в пианино]
Harry Hart Как однажды сказал один из наших основателей Кингсменов: Это не конец. Это даже не начало конца. Но, возможно, это конец начала.
Eggsy Теперь, когда мы закончили брифинг, Гарри, вот тебе пара подарков в честь возвращения. Во-первых, новые часы Kingsman. Передовое ПО, могут взломать всё, что с микрочипом. Это просто чума. И, Мерлин.
Merlin Я сделал это для тебя.
[Мерлин передаёт Гарри футляр от очков. Гарри открывает его]
Harry Hart Ага.
[Гарри снимает повязку с глаза и надевает новые очки]
Harry Hart Спасибо, Мерлин, Эггси. Как я выгляжу?
Merlin Выглядишь...
Very Drunk Redneck Как какой-то п##рас, который ищет глазной п##дюльник. А теперь, может, уберёшься из нашего бара, пока я тебе второй глаз не выбил?
Whiskey Это как-то по-дружески встречать гостя из другого города, moonshine?
Very Drunk Redneck П##дуй на х#й, сука.
Harry Hart Ой, не думаю, что это понадобится.
[встаёт]
Harry Hart Добрый день, сэр.
[Гарри идёт к выходу]
Very Drunk Redneck Ну что, дамы, чего ждёте?
[запирает входную дверь]
Harry Hart Вежливость... делает... человека. Знаешь, что это значит? Тогда позволь мне тебя научить.
[Гарри кидает кружку с пивом из-под зонта в реднека, но промахивается, и кружку ловит Уиски. Он подходит к реднекам и их банде, но в его поле зрения появляются галлюцинации с бабочками]
Harry Hart Мы тут весь день стоять будем или...
[ещё один реднек бьёт его слева. Гарри пытается отбиваться, пока Уиски не выдергивает его лассо из опасной зоны]
Whiskey Ну, подними его. Это не то, что я называю кентуккийским приёмом. Вежливость... делает... человека. Позволь перевести.
[Уиски начинает усмирять реднеков лассо]
Harry Hart Что со мной, Мерлин? Я думал, ты меня починил.
Merlin Мы перестроили твои нейронные пути, но потребуется время, чтобы вернуть координацию.
[Уиски атакует реднеков бычьим кнутом]
Harry Hart А эти фантомные бабочки?
Merlin Будут эпизоды, провалы ясности. Скоро всё нормализуется.
[Уиски выбрасывает последнего реднека в окно]
Whiskey Ву! Чувствую себя торнадо на трейлерном парке.
[Поппи лечит Элтона от своего яда противоядием: Элтон снова получает подвижность]
Elton John Что ты со мной сделала, чёртова стерва?
[Гарри и Эггси заталкивают Виски в мясорубку, превращая его в фарш]
Eggsy Нанеси Альфа-гель на этого... уё###
[Гарри и Эггси чокаются друг с другом]
Harry Hart За здоровье.
Eggsy Ты уверен, что я не выгляжу как д##к?
Harry Hart Посмотри в зеркало.
[Эггси подходит к зеркалу]
Harry Hart Что видишь?
Eggsy Человека, который не верит, что, б##ь, происходит.
Harry Hart Я вижу человека честного, смелого, верного, который реализовал свой огромный потенциал. Человека, который сделал что-то хорошее в своей жизни.
Eggsy Я тебе всем обязан, Гарри. Спасибо.
Harry Hart Не стоит благодарности. Готов?
Eggsy Ни капли сомнения.
[из трейлера]
Poppy Меня зовут Поппи Адамс, я генеральный директор Золотого кольца. Мы ведём агрессивную бизнес-стратегию, инвестируем в новейшие технологии и применяем жёсткие дисциплинарные меры. Я говорю с вами сегодня, потому что наши мировые лидеры нас всех подвели, поэтому мы выходим из тени и берём всё под контроль. И чтобы никто нам не помешал... Кингсман — это п##цы!
Princess Tilde Ну, если ты спасёшь мир, знаешь, что это значит.
Eggsy [Зная улыбка] Да, ладно.
[Чарли заходит в театр Поппи в снаряжении для минной локации]
Поуппи Ты опоздала. Почему ты до сих пор в этом?
Чарли Пока ты не обезвреживаешь минное поле, я буду носить этот костюм, большое спасибо.
Поуппи Трусиха. Заткнись и садись. Поехали!
[Поппи включает сценический свет, показывая Элтона Джона]
Чарли «Крокодайл Рок», пожалуйста.
Элтон Джон Иди н#х!
[Поппи бьёт Элтона разрядом с ошейника на шее]
Поуппи Эй, эй, Элтон. Следи за словами. Хорошо, хоть твой каталог и шикарен, но я хочу послушать Гершвина.
[Элтон вздыхает и начинает играть на пианино]
Чарли Не могу поверить, что тебе удалось похитить Элтона Джона.
Поуппи Я тоже! Но когда Валентайн похищает этих знаменитостей, казалось глупым не воспользоваться путаницей.
Чарли Чёрт! У Элтона сыпь синяя?
Поуппи Свет.
[Элтон перестаёт играть, загорается свет в театре]
Поуппи Эй, Элтон, опять шалишь?
[Элтон качает головой, Поппи подходит к сцене]
Поуппи Врёшь. Посмотри на руки.
[Элтон замечает синюю сыпь на руках]
Элтон Джон Что это?
Поуппи Это доказательство, что мой план сработает. Это ещё и первый признак медленной и ужасной смерти. Не волнуйся, я могу это исправить. Расскажи, с кем тусуешься.
Элтон Джон [вздыхает] Это был Энжел.
Поуппи Хм, не очень ангельски. Придётся подрезать ему крылья.
Harry Hart Ты в порядке? Что это был за звонок?
Eggsy Давай не будем, Гарри. Не думаю, что ты меня поймёшь, да и я не в настроении слушать нотации.
[Гарри встаёт и идёт к бару в самолёте]
Harry Hart Ладно. Как насчёт мартини — для старых времён?
Eggsy Хорошо, давай.
[Эггси встаёт, пока Гарри готовит мартини]
Eggsy У меня была девушка.
[пауза]
Eggsy Я её потерял. И это сломало меня. А теперь, если эта миссия провалится, она умрёт. Знаю, у Кингсмена запрещено заводить отношения.
Harry Hart Когда меня подстрелили, знаешь, что последнее мелькнуло у меня в голове? Абсолютно ничего. У меня не было ни привязанностей, ни горько-сладких воспоминаний. Я не оставлял ничего позади. Никогда не знал дружбы, никогда не был влюблён. И в тот момент я чувствовал только одиночество и сожаление.
[Гарри разливает мартини по двум бокалам]
Eggsy Прости.
Harry Hart Не извиняйся. Просто помни: иметь что-то, что можно потерять...
[подаёт мартини Эггси]
Harry Hart ...это то, что делает жизнь стоющей. А теперь — пошли спасать твою девушку.
Eggsy Я скучал по тебе, Гарри.
Tequila Знаешь, моя мама... всегда говорила: «Мы, южане, взяли манеры у британцев». Вот я и подумал: «Жалко, что у вас самим ничего не осталось». Вы вообще не слышали, что перед тем, как войти, стучаться надо?
[плюётся табаком]
Eggsy Ну, собственно... у нас ведь было приглашение, не так ли?
Merlin Да.
Tequila О, правда?
Eggsy Да, да, оно было в виде бутылки. Мы из ателье Kingsman в Лондоне. Может, слышали о нас.
Tequila А, Kingsman!
Merlin Да.
Tequila Хм. Вот откуда у вас эти шикарные костюмы и эти модные очки.
Merlin Именно.
Eggsy Верно.
Tequila Вы выглядите чертовски стильно. Дай-ка проверить, правильно ли я понял. Вы хотите, чтобы я поверил, что нормально для портного взломать продвинутую биометрическую охрану, используя всего лишь крошечные часики?
[пауза; Эггси и Мерлин тревожно переглядываются]
Tequila Но я вам обещаю.
[перезаряжает винтовку, наводит на них]
Tequila Это не прокатит. Давай, становись на колени и скажи, на кого ты на самом деле работаешь.
[пауза, потом Мерлин отпускает дыру в бочке с виски. Текила плюётся табаком, чтобы запечатать дыру]
Tequila Это Reserve 1963 от Statesman. Ты сделал это личным.
[Текила нападает на Эггси и Мерлина. Он выбивает Мерлина и программирует дротик Эггси с помощью часов]
Eggsy Кто, чёрт возьми, ты?
[Эггси теряет сознание от транквилизирующего дротика]
Tequila Бутылка в секретной стене. Ты правда хочешь, чтобы я это серьёзно воспринял? Слушай, я думаю, твоя история — полный бред. Вы просто пытаетесь прикрыть неудачную спасательную операцию. Вы здесь из-за лепидоптеролога, да?
[смущённые лица Эггси и Мерлина]
Tequila Ладно, так твоя загадочная бутылка, да?
[берёт бутылку виски Statesman]
Tequila Выглядит примерно так, да?
Eggsy Да. Та же марка, только гораздо старше.
Tequila Хорошо. Давайте-ка посмотрим.
[открывает бутылку и нюхает виски]
Tequila Знаешь, почему содержание алкоголя называют "пруф"?
[Текила начинает лить виски на Эггси и Мерлина]
Eggsy Да ну на х###!
Merlin Ёлки-палки!
Tequila Всё просто — это ещё со времён, когда пираты проверяли крепость рома. Они выливали немного на порох.
[делает глоток]
Tequila Ох, это заставит тебя захотеть дать пощёчину маме, парень. И если порох загорается — значит, пруф
[брызгает ещё виски]
Tequila что их ром крепкий и хороший. Но у меня пороха нет, да? Но я уверен, что вы издадите не менее впечатляющий звук, когда я подожгу вам яйца.
[Текила достаёт зажигалку, Мерлин смеётся]
Tequila Или просто скажите, кто вы, чёрт возьми, и как, чёрт побери, вы нас нашли.
Merlin Слушай, в последний раз: нам нечего защищать, кроме нашей чести. Так что можешь взять своё дешёвое конское говно, которое ты называешь виски, кстати, без буквы «е» и ничто по сравнению с односолодовым скотчем, и пойти на х###.
[Эггси смеётся]
Tequila А ты как?
Eggsy Я?
Tequila Ага.
Eggsy Нет, я люблю джек с колой, брат. Но с частью про "иди на х###" я согласен.
Merlin [поёт] Почти рай, Западная Вирджиния, Голубые горы, река Шенандоа...
[Мерлин отрубает лианы, чтобы показать себя охране Поппи]
Confused Guard Поппи, докладываю.
Poppy Принял.
Confused Guard Ты ждёшь ещё какого-то юриста? Тут парень поёт.
Merlin [поёт] Жизнь старше, старше деревьев, моложе гор, колышется, как ветер...
Poppy Поёт?
Merlin [поёт] Дороги в деревне, отвези меня домой, туда, где я должен быть...
Poppy Приведи его ко мне.
Merlin [поёт] Западная Вирджиния, горная мать, отвези меня домой, дорога в деревне...
[ведущий охранник подходит к Мерлину с рацией, Мерлин снимает очки и бьёт его головой. Другие охранники поднимают оружие и медленно приближаются к Мерлину]
Poppy's Security Gate Guard Поппи, тут проблема.
Merlin [поёт] Дороги в деревне, отвези меня домой, туда, где я должен быть, Западная Вирджиния, горная мать, отвези меня домой, дорога в деревне...
[Мерлин взрывает мину, убивая охранника и других]
Poppy Ох. Он наступил на мину. Можно кого-нибудь отправить убрать это? Алло?
[Эггси появляется из канализации у своего дома]
Eggsy Дорогая! Я дома!
Princess Tilde Я здесь.
[Принцесса Тильда видит Эггси, весь покрытый канализацией]
Princess Tilde Что, чёрт возьми, случилось?
Eggsy [подходя к принцессе Тильде] Это долгая история, которая заслуживает поцелуя.
Princess Tilde [отступая назад] Даже Джей Би тебя сейчас не поцеловал бы.
[Джей Би смотрит на Эггси, затем наклоняет голову к полу]
Eggsy Если ты меня действительно любишь, всего один маленький поцелуй.
[пауза, затем принцесса Тильда закрывает глаза и готовится поцеловать Эггси. Он внезапно отступает]
Eggsy Ты правда собиралась это сделать?
Princess Tilde Да.
Eggsy Вот это настоящая любовь. Потрясающе. Пойду переоденусь.
Elderly Patient 1 [запыхавшись после опасного момента] Это первая нормальная х-ня, что у меня была за три недели.
[Эгзи, Гарри и Мерлин крадутся по джунглям возле Паппи Ленд]
Harry Hart [шёпотом] Итак, здесь мы расходимся. Охват с двух сторон. Мерлин, ты со мной. Эгзи, подаёшь сигнал, когда будем на позициях.
[Эгзи идёт вперёд и внезапно слышит щелчок и звуковой сигнал. Он понимает, что наступил на мину]
Merlin [шёпотом] Не двигайся. Шевельнёшься — все погибли.
[Мерлин открывает портфель и достаёт баллончик с дезодорантом]
Merlin К счастью, у меня он есть.
[Мерлин очищает землю вокруг взрывателя мины и начинает брызгать под ногу Эгзи]
Merlin Этот спрей заморозит механизм взрыва, даст... долю секунды. На счёт три я хочу, чтобы ты...
[Мерлин отталкивает Эгзи от мины]
Eggsy Мерлин!
[ещё один щелчок и звуковой сигнал, Эгзи и Гарри понимают, что Мерлин наступил на мину]
Eggsy [шёпотом] Мерлин, что ты, чёрт побери, натворил?
Merlin Наш путь вместе начался много лет назад, когда твой отец сделал то же самое ради нас.
Harry Hart [шёпотом] Наш путь начался с ошибки, которую я сделал. Дай мне баллончик. Приказ.
Merlin Баллончик пуст. Доля секунды прошла. Вам двоим нужно идти.
Eggsy [шёпотом] Нет, нет, нет. Должен быть другой выход.
Harry Hart [шёпотом] Он прав. Миссия важнее всего.
Eggsy [шёпотом] Чёрт возьми, миссия важнее всего!
Merlin Эгзи! Не время для эмоций. Помни своё обучение. Или все погибнем. Давай, за работу.
Harry Hart [шёпотом] Делай, как сказано! Быстро!
[пауза, затем Эгзи хватает портфель]
Merlin Вперёд.
[Эгзи уходит, Гарри отдаёт честь Мерлину]
Harry Hart Для меня была честь.
Merlin Удачи.
Poppy Господин Президент, меня зовут Поппи Адамс. Я считаю, что ООН — это пустышка. Поэтому я выбрала вас, как лидера свободного мира, чтобы передать это сообщение. И приглашаю начать переговоры по самой масштабной в истории ситуации с заложниками. Несколько недель назад был выпущен вирус, содержащийся во всех видах моего товара. Каннабис, кокаин, героин, опиум, экстази и метамфетамин. Некоторые из вас уже заражены. И вот что вас ждёт в ближайшие дни.
[пауза]
Poppy После короткого инкубационного периода у жертв проявляются симптомы первой стадии.
[щёлкает пальцами, за её спиной появляется заражённый подчинённый Поппи]
Poppy Синяя сыпь. Затем появляются симптомы второй стадии.
[Поппи идёт к следующему окну и щёлкает пальцами, показывая другого заражённого подчинённого, который двигает головой и руками]
Poppy Мания, вирус проникает в мозг.
[шёпотом]
Poppy Очень тяжело переносится пострадавшим и окружающим. Третья стадия.
[Поппи подходит к третьему окну и щёлкает пальцами, показывая парализованного подчинённого]
Poppy Паралич. Мышцы впадают в катастрофические судороги. И как только поражаются мышцы грудной клетки, дышать становится невозможно — смерть наступает в течение 12 часов.
[подчинённый перестаёт дышать, из глаз и носа идёт кровь]
Poppy Но у меня есть хорошие новости для миллионов уже заражённых. Это не обязательно должно так заканчиваться. У меня есть противоядие.
[Поппи щёлкает пальцами у четвёртого окна, показывая парализованного Элтона Джона. Доктор вводит ему противоядие, и он приходит в себя]
Elton John Что ты со мной сделала, ты чёртова сука?
Poppy Стопроцентно эффективно и готово к отправке по всему миру в любой момент.
Elton John [кричит на доктора] Убирайся из моей палаты! Убирайся!
Poppy Даю слово. Я сделаю это, если будут выполнены следующие условия.
Elton John Убирайся из моей чёртовой палаты!
Poppy Во-первых, вы соглашаетесь раз и навсегда прекратить войну с наркотиками. Все виды веществ легализованы, открывая путь новому рынку, где продажи регулируются и облагаются налогом, как алкоголь. Во-вторых, мои коллеги и я получаем полную юридическую неприкосновенность. Выполните мои условия, и я с радостью помогу сохранить величие нашей любимой страны, поддержать нашу больную экономику и сократить расходы на правоохранительные органы. Или продолжайте эту однобокую, устаревшую и, честно говоря, катастрофическую войну с наркотиками — и живите с кровью на руках. Спасайте жизни. Легализуйте.
[Эггси прижал Чарли к земле, сжимая ему подбородок]
Eggsy Дай мне код!
Charlie Не могу. Его знает только Поппи.
Eggsy Тогда ты мне ни к чему, да? К слову, Чарли, я джентльмен, каким ты никогда не станешь. Но сейчас пора отбросить вежливость. Это за Кингсмен. За моего брата Брэндона. За Рокси. За Джей Би. И за Мерлина. Спокойной, брат.
[Эггси щёлкнул Чарли шею]
[Гарри открывает кейс и вводит код разблокировки]
Гарри Харт Вива Лас...
[внезапно лассо обвивается вокруг его шеи]
Виски Ну и?
[Эггси оборачивается и видит Виски]
Виски Не двигайся, парень. Попытаешься шаловливого — сделаю это штукой электрошокером. Ну-ка сдавайте оружие, ребята. Перекидывайте сюда.
[Эггси и Гарри берут оружие и перекидывают Виски]
Эггси Виски, мы все на одной стороне. У тебя сотрясение. Точно такое же было у Гарри. У тебя какой-то... сбой в мозгах.
Виски Нет. Мозг у меня в полном порядке, парень. И знаешь что? Думаю, у твоего старого друга Гарри тоже всё было в порядке. Отличная интуиция, надо признать. Так что не шевелись, или я нарежу его так мелко, что ты сможешь унести его в ведре и ещё место останется для твоего приятеля Мерлина.
Эггси Ну, это просто, блядь, отлично. Ты работаешь на президента?
Виски На этого козла?
[смеётся]
Виски Чёрт возьми, нет. Это дело принципа, агент. Ни одного наркомана больше. А акции «Стейтсмен» взлетают.
Эггси Так это твои принципы? Зарабатывать деньги? Наши агентства созданы для поддержания мира. Для защиты невинных.
Виски Хочешь знать, кто был невиновен? Моя школьная первая любовь. Любовь всей моей жизни. Беременна моим сыном. Ему сейчас было бы твоих лет, если бы его мама не попала под перекрёстный огонь, когда двое метамфетаминовых уродов решили ограбить этот чертов магазинчик. Мир без таких людей... для меня пахнет миром. Нарушил закон — заплати по счетам. Прощайте все они. Вот почему я должен уничтожить этот кейс. Перекидывай сюда, агент Галахад.
[Гарри закрывает кейс и перекидывает его Виски]
Виски Спасибо.
Эггси Знаешь, Гарри? Мне кажется, он прав. Это звучит как неплохая идея.
[Эггси включает вспышку на часах, чтобы временно ослепить Виски, пока Гарри обезвреживает его и освобождается из лассо]
[Клара приносит Эггси в свою палатку]
Eggsy Вау. Это просто потрясающе.
[Клара садится на кровать]
Clara Давай.
Eggsy Эм, знаешь, я, честно, приспичило.
Clara Можешь прямо на меня, если хочешь.
Eggsy Эм... может, чуть позже. Дай секунду, ок?
Clara Хорошо, но поторопись, Ривер. Всю ночь жду, когда ты хоть поцелуешь меня.
Fox News Anchor Кто такая Поппи Адамс? После окончания Гарвардской школы бизнеса Адамс недолго находилась под наблюдением из-за серьёзных психологических проблем, а затем бесследно исчезла.
Harvard Professor Умна, амбициозна, безжалостна, лишена эмпатии, обладает поверхностным обаянием. Все качества отличного генерального директора. Или психопата.
Fox News Anchor После трансляции послания Адамс президенту сегодня в медицинских центрах по всей стране и миру воцарился хаос.
Fox News Anchor Синяя сыпь теперь называется «Танцующая болезнь», поскольку у пострадавших проявляются симптомы второй стадии.
Fox News Anchor Жертвы вируса, вызванного заражёнными наркотиками, заполонили больницы и клиники в страхе за свои жизни.
Fox News Anchor Рассматриваются комендантский час и запрет на поездки, пока власти оценивают масштаб бедствия. Но официального ответа президента, который остаётся в закрытых экстренных переговорах, пока нет.
[Эггси заходит в комнату Гарри с щенком керн-терьера. Гарри просыпается в испуге]
Eggsy Всё нормально. Не паникуй. Решил принести тебе небольшой прощальный подарок.
[Эггси подходит к Гарри]
Eggsy Как тебе? Он милый, правда? Хочешь подержать?
[Эггси передаёт щенка Гарри]
Harry Hart Привет.
[Гарри улыбается щенку, Эггси наводит на него пистолет]
Eggsy Как думаешь, стоит его пристрелить?
[Гарри видит пистолет и встаёт с кровати]
Harry Hart Ты совсем с ума сошёл?
Eggsy Что? Какая проблема?
Harry Hart Нет! Ты не можешь!
Eggsy А? Что?
Harry Hart Нет, стрелять придётся в меня!
Eggsy Стрелять в тебя? Ну, я и выстрелю.
Harry Hart Нет! Никто не настолько больной, чтобы стрелять в щенка!
Eggsy А ты как, Гарри? Ты был достаточно больным, чтобы стрелять в щенка! Помнишь?
Harry Hart Что?
[Гарри тяжело дышит, смотрит на щенка и оживающих на стенах бабочек. Начинает вспоминать свой старый дом и мистера Пикла до дня, когда Валентайн его застрелил]
Harry Hart Это был холостой выстрел!
Eggsy Да, Гарри! Да!
Harry Hart Это был чёртова холостой!
Eggsy Верно. Холостой.
Harry Hart Я бы никогда не обидел мистера Пикла!
Eggsy Да, Гарри!
Harry Hart Он прожил долгую жизнь! Умер от панкреатита!
[Гарри смотрит на щенка]
Harry Hart Ты не мистер Пикл, Эггси.
Eggsy Привет, Гарри.
[Эггси садится в Ford Bronco Уиски]
Eggsy Получил пропуска от моего контакта. Гластонбери тебе понравится.
Whiskey Вот это — лёгкая часть, парень. Загляни в бардачок.
[Эггси открывает бардачок и достаёт коробку с таблетками. Он открывает коробку и видит презерватив размером с палец]
Eggsy Чёрт побери, братан. Думал, в Америке всё должно быть больше. Вот почему ты компенсируешь этими огромными тачками?
Whiskey Надеваешь на палец. В носике — трекер для слежки. Нажми слегка на три секунды, чтобы активировать.
[Мерлин входит в главный зал самолета Statesman, нарядно одет.]
Eggsy Эй, эй. Выглядешь отлично, Мерлин.
Merlin Чувствуешь себя отлично, Эггси. Верно.
[передаётся зонтик Гарри]
Merlin Это твоё.
[передаёт Эггси кейс]
Merlin Это для тебя.
[Мерлин открывает бильярдный стол, чтобы открыть ящик с оружием. Он передаёт Гарри бейсбольную биту.]
Merlin Нажми на 'S'.
[верхняя часть биты открывается]
Merlin Minesweeper. Подарок от Statesman.
[хватается бейсбольным мячом]
Eggsy А что насчёт этих?
Merlin Осторожно. Это ручные гранаты.
[Мерлин берет футляр для очков и передаёт его Эггси]
Merlin Как обсуждали, это для завершающей стадии. Я вверяю это тебе.
[Эггси открывает кейс и видит шприц]
Merlin И я доверяю это...
[Мерлин хватает самый крупный нож в арсенале]
Merlin ... себе.
Начальник штаба Фокс [умоляюще] Мистер Президент, я регулярно работаю по 20 часов в сутки, 7 дней в неделю ради вас. Возможно, некоторые могут так без химической поддержки. Бесчисленные люди умрут. Вы можете их спасти, сэр. Невинных людей, таких как я.
Президент США Не *такая* уж невинная.
[ее уводят]
[Эггси уходит из ателье Kingsman, когда к нему подходит человек в капюшоне]
Charlie Эггси. Не возражаешь, если я поеду с тобой?
[человек в капюшоне снимает капюшон — это Чарли]
Eggsy Чарли?
[Когда Эггси подходит, Чарли достаёт пистолет]
Charlie Ирония, да? Ты выглядишь джентльменом, я — простым парнем. На твоём месте я бы открыл такси.
[к ним медленно подъезжает группа внедорожников Jaguar, Чарли заводит Эггси в такси Kingsman. Как только Эггси открывает дверь, он толкает Чарли в салон и подаёт знак водителю уехать]
Eggsy Пит, уносимся отсюда!
[Поппи ведёт Чарльза и Энджела к прилавку закусочной, надевая фартук]
Poppy Итак, ребята, у меня есть несколько вещей, которые я хочу прояснить. Вы понимаете, что в «Золотом кольце» мой авторитет не подлежит сомнению, да? И важность следовать приказам? Вы это понимаете? И ценность лояльности?
[Чарльз и Энджел кивают]
Poppy Легко кивать, да?
[Чарльз и Энджел продолжают кивать]
Poppy Мне не нравится легко. Мне нужны доказательства.
[пауза, перед тем как Поппи смотрит на Энджела]
Poppy Как тебя зовут?
Angel [Испанский акцент] Энджел, мадам.
Poppy Энджел, детка. Эй...
[шёпотом]
Poppy Твой старый приятель Чарльз облажался. Это всё, что я тебе скажу, потому что больше и не надо знать. Так что закинь его в мясорубку, понял?
[Энджел смотрит на мясорубку за прилавком, после чего все начинают смеяться. Поппи включает мясорубку, чем шокирует Чарльза. Чарльз пытается убежать, но оказывается загнанным в угол роботами-собаками Бенни и Джетом, после чего Энджел оглушает его и кладёт над мясорубкой]
Charles Нет, мисс Поппи!
[Чарльз кричит, прежде чем его перемололи]
Poppy Молодец! Видишь мой салон через дорогу? Иди туда на преображение.
[Энджел выходит из закусочной, пока Поппи кладёт котлету на гриль]
[Эггси собирается уйти из дома]
Принцесса Тильда Эггси, надеюсь, ты голоден.
[Эггси видит, что принцесса Тильда приготовила завтрак]
Эггси О, дорогая, я собирался позавтракать на работе. Выглядит здорово, но я опаздываю.
Принцесса Тильда Я просто думала, может, потренируемся? К вечеру.
Эггси Тренироваться?
Принцесса Тильда Ммм-хмм.
Эггси Поесть?
Принцесса Тильда Ты говорила, что никогда не ела во дворце. А папа у нас привередлив к манерам за столом.
Эггси Да знаешь, милая, я эту х##ню в зубах держу. Я знаю, для чего каждый нож и вилка.
[Эггси вспоминает уроки этикета с Гарри]
Гарри Харт Это нож для масла. Его запомнишь — остальные приборы просты. Начинаешь с внешних и переходишь к внутренним с каждым блюдом.
[Гарри замечает, как Эггси держит нож]
Гарри Харт И никогда не позволяй никому называть тебя 'Д.Н.К.К.'
Эггси Что это?
Гарри Харт 'Держит нож как ручку'. Заблуждение, считающееся аристократическим этикетом.
[показывает правильный способ держать нож]
Гарри Харт На самом деле — всё наоборот.
[Гарри показывает на бокалы]
Гарри Харт Белое вино, десертное, красное, вода и газировка. Или что тебе по душе.
[Гарри открывает супницу. Эггси наливает суп в свою тарелку]
Эггси Мне надо ждать, пока всем принесут, чтобы начать есть?
Гарри Харт Только если блюдо холодное или если присутствует королева. В остальном — за здоровье.
[возвращаемся в настоящее]
Эггси Честно говоря... я никогда не думал, что знание про королевскую семью пригодится. Гарри бы обрадовался.
Принцесса Тильда Ох. Жаль, что я не могла с ним познакомиться.
[пауза, прежде чем Эггси повернулся к мумифицированной собаке Гарри]
Эггси Ты тоже скучаешь по нему, правда, мистер Пикл? Ммм?
[пауза, затем Эггси возвращается к принцессе Тильде]
Эггси Мистер Пикл говорит: 'Да'.
[Энджел возвращается в закусочную после преображения в салоне]
Poppy Красиво, правда?
[Энджел смотрит на татуировку золотого кольца на груди]
Poppy Не это. Это.
[Поппи показывает гамбургер, Энджел смотрит на него в шоке]
Poppy Приятного аппетита.
[Энджел садится, смотрит на гамбургер, затем на ноги Чарльза, торчащие из мясорубки. Потом берёт бургер и медленно откусывает]
Poppy Как?
Angel [Испанский акцент] Восхитительно!
Poppy Добро пожаловать в Золотое Кольцо.
Clara Что случилось?
Eggsy Ничего. Просто кажется, что нашим духовным животным нужно больше времени, чтобы настроиться и найти гармонию на духовном уровне.
Clara Точно.
Eggsy Да?
Clara Или мы просто...
[раздевается]
Clara трахнёмся?
[пауза]
Eggsy Клара, я не уверен, что смогу.
[Клара поворачивается, чтобы взять халат. Эггси внезапно замечает татуировку Золотого Кольца на её спине]
Eggsy Знаешь что? Моя ворона ищет место для гнезда.
[Эггси тайком надевает защиту на палец, целует Клару, кладёт руку под её трусики и вставляет трекер]
Merlin Отличная работа, Эггси! Трекер работает без сбоев.
Ginger Не волнуйся. Я уже проходил через это с Виски. Приятно работать с агентом, который знает, что делает.
Eggsy Ладно, судя по её инстаграму, бывшая Чарли сейчас в VIP-баре. Кто из нас поставит трекер?
[Eggsy и Whiskey проходят через охрану]
Whiskey Я предлагаю нам обоим подойти, кто лучше зайдёт — тот и поставит.
Eggsy Не обязательно соревноваться, братан. Почему просто не подойти, не пожать руку, не похлопать по плечу, и всё, дело сделано.
Whiskey Рука — не слизистая оболочка, Эггси. Плечо тоже нет. Тебя в Кингсмене ничему не учат?
Eggsy О чём ты вообще?
Whiskey Наши трекеры должны попасть в кровь. Они там спокойно циркулируют, дают полный звук и GPS.
Eggsy Слизистая — это внутри носа, да? И чёрт возьми, что я буду делать? Палец туда тыкать...
[пауза]
Eggsy Это не только внутри носа, да?
Whiskey Нет, Эггси. Нет.
Eggsy Чёрт.
Whiskey Ладно, я первый попробую. Смотри и учись, дружище.
[Whiskey делает глоток из фляжки на поясе, прежде чем подойти к Кларе]
Eggsy Удачи.
[Эггси и Мерлин входят в комнату Гарри]
Eggsy Гарри.
Harry Hart Привет.
Eggsy Привет, дружище.
[Эггси подходит к Гарри, чтобы обнять его, но Гарри отступает. Мерлин подходит к Гарри с рукопожатием]
Merlin Гарри.
Harry Hart Рад знакомству. Мы с вами уже встречались?
Eggsy Гарри, всё нормально. Всё в порядке. Они знают, что мы тебя знаем.
Harry Hart Должна быть какая-то ошибка.
Merlin Прошло так много времени, Гарри. Мне нужно перешить мои броги.
Eggsy Да, и мои оксфорды тоже уже на последнем издыхании.
Harry Hart Почему ты рассказываешь мне про свою обувь?
[пауза]
Harry Hart Я лепидоптеролог.
Eggsy Что-что?
Harry Hart Я изучаю бабочек.
[Гарри указывает на свои рисунки бабочек на стенах]
Merlin Ты хотел этим заниматься до армии, но... Гарри, посмотри на меня.
[Мерлин поднимает палец, чтобы Гарри посмотрел на него правым глазом]
Merlin Рад тебя видеть.
[Гарри бьёт робота-собаку Джет шаром для боулинга, когда Элтон стоит на пути, не давая собаке напасть, поскольку она запрограммирована не причинять вред Элтону]
Elton John Пошёл ты, Поппи! Пошёл ты, Поппи!
Poppy [смотрит с iPad] Пошёл ты, Элтон!
[перепрограммирует Джета]
Poppy Убей... Элтона Джона.
[Гарри и Эггси заходят в закусочную Поппи, неся с собой её портфель]
Poppy Привет, ребята.
Harry Hart Ты нам скажешь код.
Poppy [вздыхает] Мммм. Или что? Вы не похожи на тех джентльменов, что обижают дам.
[Гарри и Эггси кладут оружие и садятся за стойку]
Harry Hart Возможно нет. Зовите меня старомодным, но я не считаю геноцид особенно дамским делом.
Eggsy Хватит болтать.
[Эггси открывает портфель]
Eggsy Давай код.
Poppy Конечно.
[закрывает портфель]
Poppy Нет, не думаю.
[Гарри резко опускает Поппи на портфель, пока Эггси вводит ей героин в шею]
Eggsy Героин. Знаешь, там, откуда я, эта х#рня, что ты толкаешь, разрушила много жизней. Но твоя штука ещё опаснее. Хотя так приятно, что расслабляет и заставляет терять бдительность.
Poppy Ммм.
Harry Hart Наш коллега Мерлин, да упокоит его Бог, сумел синтезировать твою ужасную формулу и ускорить её действие. Так что у тебя чуть меньше восьми минут, прежде чем паралич остановит дыхание. Но, конечно, ты в курсе.
Eggsy Вот в чём суть. Ты выпускаешь противоядие по всему миру, а мы позаботимся, чтобы ты получила дозу.
Poppy Мне надо дать код, чтобы выжить? Милый, ты такой умный. Тебе бы на работу ко мне.
Eggsy Ладно, давай код.
Poppy Почему бы и нет? Указ скоро подпишут. В общем, это «Вива Лас Веган». Понял? «Вива Лас... »
[Поппи смотрит на Гарри]
Poppy Ммм. Подойди ко мне поближе. Ты мне нравишься.
Harry Hart Вряд ли.
[Поппи смеётся, потом падает]
Harry Hart Передоз? Ты дала ей слишком много?
Eggsy Я? Знаешь, на самом деле я не так уж и разбираюсь во всей этой наркоте, как думают. Надеюсь, код правильный.
Chief of Staff Fox Президент сознательно санкционировал гибель сотен миллионов людей и обманывал общественность. Я горжусь тем, что отвечаю за его импичмент и сделаю всё, чтобы обеспечить плавную передачу власти.
[Эггси ужинает с королевской семьёй Швеции]
Эггси [Шведский] Очень вкусно.
Король Швеции Думаю, нам стоит говорить по-английски, да?
[пауза]
Король Швеции Итак, расскажите, чем вы занимаетесь?
Эггси Я работаю на Kingsman — портных, ваше высочество.
Король Швеции Вы можете обращаться к моей дочери «ваше высочество». А к королеве и ко мне — «ваше величество».
Принцесса Тильда Папа, это семейный ужин, а не какое-то официальное мероприятие.
Король Швеции Ну, тогда ладно.
[прочищает горло]
Король Швеции Эггси, как ты оцениваешь текущую ситуацию на индийских финансовых рынках?
Принцесса Тильда Папа!
Эггси Э-э... ну...
[пауза]
Эггси Думаю, нельзя недооценивать влияние мер количественного смягчения ЕЦБ. И, разумеется, волну ликвидности из-за отложенного повышения ставки Федеральной резервной системы США.
[на лице короля изумление, он подаёт знак для следующего блюда]
Король Швеции Фрида Кало.
Эггси Что касается неё, кроме приобретения Лувром в 1939 году, её особо не признавали. Пока в конце 70-х не появился новый художественный движение мексиканисимо.
[король подаёт знак для следующего блюда]
Король Швеции Мавританское возрождение.
Эггси Ах, палаццо Саммеццано в Тоскане. Красиво.
[король подаёт знак для следующего блюда]
Король Швеции Технология Bluetooth.
Эггси Которая, конечно, получила своё название в честь легендарного датского короля Харольда Блåtанд, что по-английски значит «Bluetooth».
[в Англии Рокси передаёт всю информацию через очки Эггси]
Рокси А логотип Bluetooth — это его инициалы в древнескандинавских рунах.
Эггси И, как ты, наверное, знаешь, логотип Bluetooth — это его инициалы...
Принцесса Тильда Точно.
Эггси ...в древнескандинавских рунах.
Рокси Боже мой, Эггси. Почему он не ест свой чёртов пудинг? Мне надо разобраться с этой золотой татуировкой. Я нашла записи о других людях с такими же модификациями тела. Все они глубоко замешаны в криминале и международном наркоторговле. И ходят слухи о некоем Золотом Круге.
Эггси Хмм.
[Эггси смотрит на картины в столовой, одновременно визуально печатая глазами 'ur da best']
Рокси Лучший агент или лучший друг?
[Эггси печатает 'оба']
[Эггси входит в комнату для брифинга Kingsman]
Arthur Ах, Галахад! Ты опоздал. Мы уже думали, не было ли у тебя второго столкновения с Чарли.
Eggsy Жаль. Я с нетерпением жду, чтобы добить его.
[Эггси садится и надевает очки, чтобы поприветствовать голографические проекции других агентов]
Eggsy Ну что, парни.
[Входит Мерлин]
Arthur Мерлин, проходи. Галахад и Ланселот, останьтесь для брифинга с Мерлином. Остальные — к 19:00 в сборе.
[остальные агенты завершают связь, Мерлин активирует главный экран]
Merlin Итак, человек, который напал на Галаhada в такси, — Чарли Хескет, отверженный претендент в Kingsman, ставший плохим парнем. В последний раз мы видели его на базе Ричмонда Валентайна.
[Мерлин показывает запись с камер, на которой Эггси выводит из строя Чарли]
Merlin Как и у всех там, у Чарли был имплант в шее. Слабость, которую нам не оставалось выбора, кроме как использовать.
[на записи видно, как у гостей Валентайна взрываются головы]
Eggsy [вспоминая слова Мерлина] Эй, Мерлин. Всё ещё чёртовски эффектно, да?
[пауза]
Eggsy Давай, ребята. Расслабьтесь. Мы спасли мир.
Merlin Да. К сожалению, Галахад, ты также спас Чарли. Когда ты его электрошокировал, ты повредил его имплант. Вместо взрыва головы он потерял только руку и связки.
Eggsy Этот му*** должен меня благодарить.
Arthur И теперь он вернулся за местью?
Merlin Мы так не думаем, сэр. Полагаем, его завербовала неизвестная организация. Ланселот?
Roxy Получил полицейские отчёты о вскрытии от коллег Чарли из внедорожников. Это не просто наёмники. Отпечатки пальцев удалены. Зубы сточены. Я провёл распознавание лица. Ничего.
Arthur А это что?
Roxy Косметическое тату из 24-каратного золота. Они у всех были. Похоже, мы имеем дело с каким-то преступным синдикатом.
[JB лает, царапая дверь в доме Эггси]
Brandon Давай же, JB. Успокойся, приятель. Перестань царапать дверь. Сейчас всё на меня свалят.
[Брэндон открывает дверь]
Brandon Вот ты и здесь. Рад?
[Пока JB идёт к своей кровати, Брэндон замечает, что в кабинете висит только три обложки газеты The Sun. Он садится за стол.]
Brandon Со всеми этими деками.
[Брэндон нажимает кнопку на DJ-микшере, и на стене открывается секретный отсек с оружием.]
Brandon S###, парень! Что за...
[Брэндон поднимается и осматривает оружие и аксессуары. Он берет очки и зажигалку, возвращается к столу и надевает очки.]
Brandon Думаешь, JB, он годится на модель?
[Очки активируются и показывают Брэндону прямую трансляцию ужина Эггси с Шведской королевской семьёй.]
The King of Sweden Должен сказать, ты не такой, как я ожидал.
Eggsy Ну спасибо вам большое, Ваше Величество.
Brandon Эггси, это ты, приятель? Что за f### здесь творится? Ты что, стал гангстером или что-то в этом роде? f###! Это дом мамы и папы Тильде? Слушай, что бы ты ни делал, я хочу в этом участвовать.
[Брэндон достаёт сигарету и зажигает зажигалку, не ведая, что активирует заряд гранаты. Эггси предупреждает Брэндона, не осознавая, что он направляет её на короля.]
Eggsy Положи это!
[Озадаченное выражение лица короля.]
The King of Sweden Почему?
[между тем Брэндон ломает голову, почему зажигалка пищит и мигает красным.]
Brandon Что это?
Eggsy Я сказал, положи это сейчас же!
The King of Sweden Что не так с этим?
Eggsy Заткнись! f###, заткнись!
Princess Tilde Эггси.
The Queen of Sweden Прошу прощения.
Eggsy Заткнись! Заткнись сейчас же!
[Брэндон закрывает зажигалку.]
Brandon Ладно, приятель. Остынь.
Princess Tilde Эггси, что...
[Эггси осознаёт путаницу, вызванную его онлайн-спором.]
Eggsy Ох, нет. О боже мой, нет. Мне очень жаль.
[JB внезапно начинает лаять.]
Brandon Замолчи, и всё. Ты уже навёл меня на кучу проблем.
[JB продолжает лаять, пока дом не попадает под удар ракеты; выражение лица Эггси полное шока.]
[Эггси стоит у руин Kingsman Tailors. Он замечает фигуру, появляющуюся с другой стороны, достаёт пистолет, но узнаёт, что это Мерлин]
Eggsy Кто-то решил стереть с лица земли все объекты Kingsman, всех агентов, и, как назло, тебя не было дома!
Merlin То же самое могу сказать и про тебя.
Eggsy Что, ты думаешь, я бы убил Рокси? Или моего друга Брендона, и мою чёртову собаку?
Merlin Нет. Ты думаешь, что это сделал я?
[Мерлин достаёт из сумки механическую руку Чарли]
Merlin Эта штука... взломала нас. Очевидно, что этой рукой можно управлять дистанционно. Я жив только потому, что моего адреса не было в базе данных агентов. Тот, с кем работает Чарли, явно не считает обычных сотрудников достойными ракетного удара.
Eggsy Это не смешно. Рокси мертва! Все мертвы! Ушли! Тебя это хоть как-то волнует?
Merlin Возьми себя в руки! Вспомни своё обучение. В этой ситуации нет места эмоциям.
[Эггси кивает]
Merlin Теперь, когда все выжившие агенты на месте, мы запускаем протокол Судного дня. Когда он завершится, и только тогда, можешь пустить слезу наедине.
Eggsy Хорошо. Что за протокол Судного дня?
Merlin Идём за покупками.
[Эггси и Мерлин входят в винодельню Berry Bros. & Rudd]
Merlin Мы из Kingsman. Мы хотели бы купить немного вина и, пожалуйста, воспользуйтесь дегустационной комнатой номер три.
[Эггси и Мерлин входят в дегустационную комнату.]
Merlin Ни один из моих предшественников никогда не попадал в такую ситуацию. Слава Богу.
[Мерлин смотрит на герб на стене.]
Merlin А-ха.
[Мерлин достаёт медальон Kingsman.]
Merlin Запомни это?
Eggsy Да, как же я мог забыть?
[Мерлин кладёт медальон на герб, который открывается, обнажая сейф.]
Merlin Что бы ни было в этом сейфе, это ответ на все наши проблемы.
[Мерлин открывает сейф, внутри оказывается бутылка виски Statesman.]
Eggsy Это всё?
Merlin Полагаю, это юмор высшего общества. Я его не понимаю.
Eggsy Я тоже. Что за f### нам теперь делать?
Merlin Думаю, стоит выпить тост за наших погибших товарищей.
[Мерлин открывает бутылку и наливает виски себе и Эггси.]
Eggsy За Рокси.
Merlin Рокси.
[Они поднимают тост за Рокси.]
Merlin Ох.
[Мерлин наливает ещё один раунд.]
Merlin За Артура.
Eggsy Артур.
[Они поднимают тост за Артура.]
Eggsy Ммм. Надо ли нам выпить за JB?
Merlin Думаю, стоит.
[Оба садятся и наливают ещё порции]
Merlin [sobbing] Надо было это предвидеть. Чарли, тот таксист. Это всё моя вина.
Eggsy Нет, это B#######. B#######, Мерлин. Это не вся твоя вина. Ты лучший, братан. Честно говоря, без тебя я давно бы сошел с ума.
Merlin Думаю, давайте выпьем за Шотландию.
[Хватая бутылку у Мерлина.]
Eggsy Пожалуй, нам уже достаточно, если честно.
Merlin Пожалуй, ты прав.
[Эггси смотрит на заднюю этикетку бутылки, на которой буква K оформлена в виде логотипа Kingsman.]
Eggsy Мерлин.
Merlin Да?
Eggsy Думаю, мы отправляемся в Кентукки.
Merlin Жареная курица? Я обожаю жареную курицу.
Eggsy Нет. Настоящая Кентукки. Смотри.
[Эггси показывает Мерлину бутылку.]
Tequila Ладно. У вас нет ничего, что нужно защищать, кроме чести. Посмотрим, что будет, если всё изменить.
[Текила меняет стекло на стене, показывая Гарри, который бреется]
Merlin Гарри!
Eggsy Чёрт побери!
Tequila У вас есть три секунды, чтобы сказать правду.
[Текила достаёт пистолет и направляет его на Гарри]
Merlin Стой! Нет!
Eggsy Гарри!
Tequila Он тебя не слышит, а я слышу. Так что говори.
Merlin Нет!
Eggsy Ложись, Гарри!
Tequila Два.
Eggsy Эггзи, Мерлин: Гарри! Гарри!
Tequila Три.
Ginger Стоп!
[Джинджер входит в комнату и бросает зонтик в Текулу]
Ginger Их история совпадает. Я открыла наш шкаф с планом «судного дня», и там был этот зонтик. Кингсмен. На нём наш логотип.
[Текила смотрит на надпись «Kingsman London» на ручке зонтика, где буква «S» выполнена в виде логотипа Стейтсмен. Джинджер вытирает Эггзи и Мерлина]
Ginger Очень извиняюсь.
Tequila Прошу прощения, ребята. Надеюсь, обид нет. Я просто выполнял свою работу. Добро пожаловать в Стейтсмен, независимое разведывательное агентство. Как и вы, полагаю. Но наши основатели занялись выпивкой. Слава Господу. Это Джинджер Эйл. Она наш стратегический исполнительный директор.
Ginger Здравствуйте.
Tequila Я агент Текила.
Eggsy А теперь развяжите нас.
[Эггси входит в комнату Гарри]
Eggsy Гарри. Что происходит?
Harry Hart Я как раз собирался. Посмотри на все эти классные туалетные принадлежности, которые Мерлин любезно подарил мне на прощание. Вот, попробуй этот одеколон.
Eggsy Да, знаю, Гарри. Я его и ношу. Слушай, ты не можешь просто так сдаться.
Harry Hart Сдаться? Нет, напротив, я собираюсь осуществить свою мечту. Изучать редких бабочек вместе с лучшими энтомологами.
[Эггси смотрит на рисунки на стенах]
Eggsy Ты знаешь, ты мог бы просто приколоть меня к этой стене. Потому что ты никогда не найдёшь бабочку интереснее меня.
Harry Hart Что?
Eggsy Когда мы с тобой познакомились, я был просто, типа, личинкой.
Harry Hart Личинки превращаются в мух. Возможно, ты имел в виду гусеницу.
Eggsy Гусеница, да, хорошо. В общем, все хотели меня раздавить. Но не ты. Ты помог мне стать гусеницей. А теперь у меня есть крылья. Я лечу выше, чем когда-либо мечтал, и всё это благодаря тебе.
Harry Hart Не хочу показаться грубым, но мне нужно закончить сборы и поспать.
Eggsy Гарри, ты не можешь просто уйти. Кингсман нуждается в тебе. Весь мир нуждается в тебе.
[пауза]
Eggsy Мне нужен ты.
Harry Hart Эггси, тот Гарри, которого ты знал, ушёл, боюсь.
[протягивает руку для рукопожатия]
Harry Hart Прощай.
[Эггси звонит принцессе Тильде по FaceTime]
Princess Tilde Привет.
Eggsy Привет, дорогая. Тут небольшая проблема. Мне надо переспать с целью, но я не сделаю этого, если ты не согласишься.
Princess Tilde Ты, наверное, шутишь. Я что, мишень для тренировок?
Eggsy Дорогая, лучше я буду с тобой честен, чем сделаю это и не скажу. Тут такое дело — надо спасти мир.
Princess Tilde Как, чёрт возьми, трах с кем-то может спасти мир?
Eggsy Сложно объяснить, но поверь, я не стал бы этого делать, если бы не пришлось.
[пауза]
Eggsy Дорогая, поверь мне, я люблю тебя. Ты — тот человек, с которым я хочу провести всю жизнь.
Princess Tilde Это предложение?
[нервный взгляд Эггси]
Eggsy Эм...
Princess Tilde Потому что, знаешь, я думаю, я бы дал тебе своё согласие. Чтобы чувствовать себя увереннее, зная, что мы вместе, в таком контексте — да, это меняет дело.
Eggsy Понятно. Значит... Я хочу быть с тобой. Но будучи публичной фигурой, вроде принца... это серьёзный фактор, понимаешь, с моими обязанностями и всем этим.
[Принцесса Тильда отворачивается]
Eggsy Ой, да ладно, не надо. Ладно. Слушай, нам надо поговорить как следует. Дай мне пять минут, хорошо?
Princess Tilde Не занижай себя, Эггси. Уверена, ты продержишься дольше.
Champ В каком моменте ты наконец начнёшь вести себя как представитель Statesman, Текила? Хочешь вернуться к роли клоуна на родео?
Tequila Нет, сэр. Прошу прощения, сэр.
[Чамп поворачивается к Эггси]
Champ Я — Чамп. Но кто знает, что ему на пользу...
[швыряет шляпу в бутылку шампанского]
Champ ... зовут меня Чамп. Простите за ваши неприятности. Как ваши американские кузены, я готов направить вам гораздо больше ресурсов Statesman.
[Чамп указывает на показатели фондового рынка Statesman]
Champ Можете представить нас в бизнесе одежды?
[Чамп усмехается, глядя на трофеи у окна, и садится]
Champ Итак, чем могу помочь вам?
Eggsy Прежде всего, должен поблагодарить вас за спасение агента Галахад.
Champ Постой. Вы сказали, что вы агент Галахад.
Tequila О, нет, он говорит про парня по прозвищу «Бабочка». Раньше так его называли.
Champ Ох.
Eggsy Галахад всегда говорил: 'Нужно смотреть на общую картину. Спрашивай не только кто, но и зачем.' Значит, если кто-то хочет покончить с Kingsman, значит, они планируют нечто крупное.
Champ Так что же вы знаете?
Eggsy Они — наркокартель, по нашим данным. Название Golden Circle всё время звучит.
Champ Хм. Мы разберёмся с ними. Что ещё?
Eggsy Один из наших бывших стажёров работает с ними. Чарли Хескет. Полный козёл.
Champ Есть ли у вас какие-нибудь перспективные зацепки на него?
Eggsy Её бывшая подруга. Я отслеживаю её по соцсетям. Мы считаем, что она всё ещё контактирует с ним. И она едет на фестиваль Glastonbury.
Champ О, отлично. Агент Текила, надень свои танцевальные туфли. Тебе новая миссия.
Tequila Да, сэр.
[Чамп внезапно замечает на шее и лице Текилы синеватую сыпь]
Champ Постой. Ты нормально себя чувствуешь?
Tequila Я немного устал, но всё в порядке, спасибо. Галахад, ты готов?
Champ Твоё лицо... У тебя...
[Tequila смотрит на своё отражение в стальном бокале]
Tequila Какого чёрта?
Champ Ох, чёрт. Иди в лазарет. Пусть Гинджер осмотрит тебя.
[Tequila идёт к двери]
Champ [Свист] Эй, отдай ему свои очки.
[Tequila throws his glasses to Eggsy]
Champ You're in luck, kid. Put them on. You get our finest senior agent to join you instead. Right now, he's in our New York office. Galahad, meet Agent Whiskey.
[Eggsy puts on the glasses и sees a hologram of Agent Whiskey]
Whiskey Парень, похоже, мы устроим встречу с девушкой на рок-концерте. Это мой любимый вид миссии. Я отправляю свой самолёт за тобой.
Whiskey Мисс, прошу прощения. Теперь не хочу вас беспокоить, но мне просто нужно узнать: во сколько вы выступаете?
Clara Я не из группы. О, Господи. Кого ты думал, что я? Пожалуйста, не называй кого-нибудь жуткого.
Whiskey Черт возьми, теперь я чувствую себя дураком. Я просто предположил, что женщина с твоей... харизмой, ну, она просто обязана быть кем-то значительным.
Clara Так. Спасибо.
Whiskey Нет, всё в порядке. Я знаю, что ты не хотела заставлять меня чувствовать себя т######й. Так что позволишь мне компенсировать это тем, что угостишь меня напитком.
Clara Следуй моему пальцу.
[Клара указывает пальцем перед ним и делает свайп влево]
Whiskey [хихикает] Что мы делаем?
Clara Свайп влево. Что, вы не пользуетесь Tinder в Америке?
Whiskey Тиндер — что это?
Eggsy Знаешь, думаю, это, наверное, дело поколений. Это звучит как: «Убирайся, старик».
[пауза]
Whiskey Будь хорошим, будь крутым.
Eggsy Пока.
Clara Спасибо за это.
Champ В честь этого исторического события мы приобрели... винокурню в Шотландии. Это показывает всему миру, что Kingsman теперь входит в алкогольный бизнес.
[Чамп наливает в стакан шотландский виски Kingsman для Текилы]
Champ Раньше мы были просто кузенами. Теперь мы братья, работающие плечом к плечу.
[наливает себе виски]
Champ Все наши ресурсы теперь ваши. Вы можете восстановить.
Tequila Да вы теперь в шоколаде по полной программе.
Champ Агент Текила, это официальное мероприятие. Где твой галстук и пиджак?
Tequila Извините, сэр.
Champ Может, парни из Kingsman помогут тебе с одеждой.
[Чамп поднимает бокал в сторону Гарри и Эггси]
Champ За наш союз.
[Текила и голографические проекции других агентов Стэйтсмен поднимают бокалы]
Champ Последний пункт повестки. Для нас будет честью, если кто-то из вас станет нашим новым Агентом Виски.
Tequila Да эта вся история с двумя Галлахадами просто п#здец как запутала.
Eggsy Ну, я...
Harry Hart Для меня большая честь.
Ginger Чамп? Я бы хотел попробовать свои силы.
[Чамп стучит по столу]
Champ Хорошо. Стэйтсмен, голосуем.
[Все агенты Стэйтсмен поднимают бокалы]
Champ Похоже, она в деле. Присаживайся.
[Эггси пододвигает стул для Джинджер]
Champ За Агент Виски!
[Эггси уничтожает бандитов, преследующих его в Гайд-парке]
Merlin Нет времени расслабляться. Полиция уже за тобой. У тебя 30 секунд, пока они не доберутся до твоей позиции. Напряму к точке встречи «Лебедь».
[Эггси останавливает такси у озера]
Eggsy Мерлин, ты понимаешь, что у меня сейчас даже нет лобового стекла?
Merlin Помнится, на тренировках ты был неплох в задержке дыхания.
[Когда полиция приближается, Эггси врезается на такси в озеро и задерживает дыхание, пока машина превращается в подводную лодку. Он добирается до секретного входа, задыхаясь, пока вода сливается из входа]
Merlin Это была не миссия мести. Чарли мог тебя сразу убить. Не хвастаюсь, но я его так натренировал, что даже он не осмелился бы на такую ошибку.
Eggsy Мерлин, извини, нам придётся обсудить всё завтра. Мне надо на ужин, и если я его пропущу, скажем так, Чарли мог бы меня сразу убить.
Merlin Если не хочешь ждать, пока полиция очистит парк, есть другой выход в углу.
[Через очки Эггси Мерлин показывает на люк перед такси. Эггси открывает люк и задыхается от вида и запаха сточных вод]
Eggsy [кашляет] Чёрт!
Merlin Насколько важен этот ужин?
Eggsy [вздыхает] Давай я покажу.
[Эггси прыгает в канализацию]
Poppy Да, Kingsman — это как крампеты! Типа тостов, но по-британски.
Angel Покпи, передашь сахар, пожалуйста?
Poppy Ладно, но это очень вредно. Восемь раз сильнее вызывает зависимость, чем кокаин. В пять раз чаще приводит к смерти. Но зато легально. Так что, вперед, угощайся. Только не заводи меня про табак и алкоголь. Торгуешь этим — и в Fortune 500. А я? Нет! Я тут, прячусь в самой глуши. Тоскую по дому. Потому что я продаю наркотики.
President of the United States Пусть этот наркоманский сброд горит в аду!
Poppy Мои наркотики повсюду. Это никогда не было моим делом, но вот я — управляю крупнейшим наркокартелем в мире. Единственный минус — жить в глуши. Знаешь, эти руины технически не обнаружены. Я просто добавила пару деталей, чтобы напоминать себе о доме. Я выросла на классной ностальгии по 50-м: «Бриолин», «Американский граффити», «Счастливые дни». Но я отвлеклась. Главное, что тебе нужно понять — это сколько труда и изобретательности потребовалось, чтобы добиться глобальной монополии на наркотики. И всё это — моя заслуга. Не хочу хвастаться, но считаю важным, чтобы новобранцы понимали историю «Золотого кольца».
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Элтон Джон
Элтон Джон
Elton John
Колин Ферт
Колин Ферт
Colin Firth
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Taron Egerton
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Марк Стронг
Марк Стронг
Mark Strong
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Julianne Moore
Ханна Альстрём
Ханна Альстрём
Hanna Alström
Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт
Edward Holcroft
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Antonio Magro
Arthur Sylense
Arthur Sylense
Поппи Делевинь
Поппи Делевинь
Poppy Delevingne
Джеймс Карролл Джордан
Джеймс Карролл Джордан
James Carroll Jordan
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Emily Watson
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Том Бенедикт Найт
Том Бенедикт Найт
Tom Benedict Knight
Кит Аллен
Keith Allain
Холли Берри
Холли Берри
Halle Berry
Софи Куксон
Софи Куксон
Sophie Cookson
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Кэлвин Демба
Бьёрн Гранат
Björn Granath
Лена Эндре
Лена Эндре
Lena Endre
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
