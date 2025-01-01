[JB лает, царапая дверь в доме Эггси]

Brandon Давай же, JB. Успокойся, приятель. Перестань царапать дверь. Сейчас всё на меня свалят.

[Брэндон открывает дверь]

Brandon Вот ты и здесь. Рад?

[Пока JB идёт к своей кровати, Брэндон замечает, что в кабинете висит только три обложки газеты The Sun. Он садится за стол.]

Brandon Со всеми этими деками.

[Брэндон нажимает кнопку на DJ-микшере, и на стене открывается секретный отсек с оружием.]

Brandon S###, парень! Что за...

[Брэндон поднимается и осматривает оружие и аксессуары. Он берет очки и зажигалку, возвращается к столу и надевает очки.]

Brandon Думаешь, JB, он годится на модель?

[Очки активируются и показывают Брэндону прямую трансляцию ужина Эггси с Шведской королевской семьёй.]

The King of Sweden Должен сказать, ты не такой, как я ожидал.

Eggsy Ну спасибо вам большое, Ваше Величество.

Brandon Эггси, это ты, приятель? Что за f### здесь творится? Ты что, стал гангстером или что-то в этом роде? f###! Это дом мамы и папы Тильде? Слушай, что бы ты ни делал, я хочу в этом участвовать.

[Брэндон достаёт сигарету и зажигает зажигалку, не ведая, что активирует заряд гранаты. Эггси предупреждает Брэндона, не осознавая, что он направляет её на короля.]

Eggsy Положи это!

[Озадаченное выражение лица короля.]

The King of Sweden Почему?

[между тем Брэндон ломает голову, почему зажигалка пищит и мигает красным.]

Brandon Что это?

Eggsy Я сказал, положи это сейчас же!

The King of Sweden Что не так с этим?

The Queen of Sweden Прошу прощения.

Eggsy Заткнись! Заткнись сейчас же!

[Брэндон закрывает зажигалку.]

Brandon Ладно, приятель. Остынь.

[Эггси осознаёт путаницу, вызванную его онлайн-спором.]

Eggsy Ох, нет. О боже мой, нет. Мне очень жаль.

[JB внезапно начинает лаять.]

Brandon Замолчи, и всё. Ты уже навёл меня на кучу проблем.