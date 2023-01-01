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Из прошлого Из прошлого
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Out of the Past

Из прошлого, 1947

1947 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме
Гангстер по имени Вит Стерлинг нанимает бывшего частного детектива Джефа для розыска некой Кэтти Моффат. Она убила человека из банды Вита и, прикарманив 40,000 долларов, ударилась в бега. Джеф берётся за дело, но, отыскав девушку, влюбляется в неё…
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 25 ноября 1947
Возраст 18+
Режиссер
Жак Турнёр
В ролях
Джейн Грир
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Ронда Флеминг
Ричард Уэбб
Стив Броди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Из прошлого 2 постера
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