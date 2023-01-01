Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Из прошлого
Out of the Past
Из прошлого, 1947
1947 / США
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
триллер
драма
нуар
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Гангстер по имени Вит Стерлинг нанимает бывшего частного детектива Джефа для розыска некой Кэтти Моффат. Она убила человека из банды Вита и, прикарманив 40,000 долларов, ударилась в бега. Джеф берётся за дело, но, отыскав девушку, влюбляется в неё…
Развернуть
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1947
Премьера в мире
25 ноября 1947
Возраст
18+
Режиссер
Жак Турнёр
В ролях
Джейн Грир
Кирк Дуглас
Ронда Флеминг
Ричард Уэбб
Стив Броди
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Из прошлого
Из прошлого
(1998)
6.7
Несмотря ни на что
(1984)
5.9
Мыс страха
(1962)
8.076923
Печать зла
(1958)
7.2
Сладкий запах успеха
(1957)
8
Целуй меня насмерть
(1955)
8.285714
Ночь охотника
(1955)
8
Сильная жара
(1953)
7.909091
Злые и красивые
(1952)
7.8
Туз в рукаве
(1951)
7.882353
В укромном месте
(1950)
8.25
Асфальтовые джунгли
(1950)
6.923077
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить