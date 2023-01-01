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Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
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Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
2014 / Германия
7.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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