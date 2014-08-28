Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера

Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Германия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 27 октября 2014
Премьера в мире 28 августа 2014
Дата выхода
28 мая 2015 Германия
Производство LOOKSfilm, ARTE, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen, From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses, De Caligari a Hitler, Von Caligari zu Hitler, Caligarista Hitleriin. Saksalainen elokuva massojen aikakaudella, De Caligari à Hitler - Le cinéma allemand à l'âge des foules, De Caligari a Hitler: O Cinema Alemão na Era das Massas, De la Caligari la Hitler, Från Caligari till Hitler: Den tyska filmen under massornas era, Från stumfilm till propaganda, Kino niemieckie od Caligariego do Hitlera, Немецкое кино: От Калигари до Гитлера, 从卡里加利到希特勒
Режиссер
Rüdiger Suchsland
В ролях
Зигфрид Кракауер
Фриц Ланг
Thomas Elsaesser
Elisabeth Bronfen
Eric D. Weitz
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
