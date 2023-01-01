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Немецкое кино: От Калигари до Гитлера
Киноафиша Фильмы Немецкое кино: От Калигари до Гитлера Немецкое кино: От Калигари до Гитлера, 2014: актеры и роли
Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 2014 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Немецкое кино: От Калигари до Гитлера, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Rüdiger Suchsland
В ролях
Зигфрид Кракауер Фриц Ланг Fritz Lang Thomas Elsaesser Elisabeth Bronfen Eric D. Weitz Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin Роберт Вине Robert Wiene Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
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