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Дмитрий Шостакович. Альтовая соната
Киноафиша Фильмы Дмитрий Шостакович. Альтовая соната Дмитрий Шостакович. Альтовая соната, 1981: актеры и роли
Дмитрий Шостакович. Альтовая соната 1981 / СССР
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Дмитрий Шостакович. Альтовая соната, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
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