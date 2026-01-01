Оповещения от Киноафиши
Марко Армилиато Marco Armiliato
Марко Армилиато

Marco Armiliato

Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Генуя, Италия

Популярные фильмы

Трубадур 8.6
Трубадур (2015)
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann 8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann (2025)
TheatreHD: Богема 8.2
TheatreHD: Богема (2018)

Фильмография Марко Армилиато

Жанр
Год
The Metropolitan Opera: I Puritani 6.6
The Metropolitan Opera: I Puritani Vincenzo Bellini: I Puritani
мюзикл 2026, США
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann 8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
опера 2025, США
MET Opera: Федора 8.1
MET Opera: Федора The Metropolitan Opera: Fedora
музыка 2023, США
TheatreHD: Богема 8.2
TheatreHD: Богема Metropolitan Opera: La Bohème
опера 2018, США
TheatreHD: Девушка с Запада 8.2
TheatreHD: Девушка с Запада La Fanciulla del West
опера 2018, США
Трубадур 8.6
Трубадур Il trovatore
опера 2015, США
Франческа да Римини 7.6
Франческа да Римини Francesca da Rimini
опера 2012, США
