Марко Армилиато
Marco Armiliato
Марко Армилиато
Марко Армилиато
Marco Armiliato
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Генуя, Италия
Популярные фильмы
8.6
Трубадур
(2015)
8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
(2025)
8.2
TheatreHD: Богема
(2018)
Фильмография Марко Армилиато
6.6
The Metropolitan Opera: I Puritani
Vincenzo Bellini: I Puritani
мюзикл
2026, США
8.4
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
MET Opera: Les Contes d’Hoffmann
опера
2025, США
8.1
MET Opera: Федора
The Metropolitan Opera: Fedora
музыка
2023, США
8.2
TheatreHD: Богема
Metropolitan Opera: La Bohème
опера
2018, США
8.2
TheatreHD: Девушка с Запада
La Fanciulla del West
опера
2018, США
8.6
Трубадур
Il trovatore
опера
2015, США
7.6
Франческа да Римини
Francesca da Rimini
опера
2012, США
