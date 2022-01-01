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Трубадур
Киноафиша Фильмы Трубадур Трубадур, 2015: актеры и роли
Il trovatore Трубадур 2015 / США
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Трубадур, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид МакВикар David McVicar
В ролях
Анна Нетребко Долора Заджик Dolora Zajick Йонхон Ли Дмитрий Хворостовский Dmitry Khvorostovsky Штефан Коцан
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