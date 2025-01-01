Deborah[Последние слова]Слушай, малыш, знаешь, забавно. Хотя я слышала это столько раз в суде, я всё равно не могу привыкнуть к тому, что тебя на самом деле зовут Майлз. Но это классное имя. Я могу вспомнить много крутых песен Майлза. Но сначала нам надо пройти через все эти песни Бэйби. Не могу дождаться того дня, когда останемся только мы, музыка и дорога. Увидимся, Бэйби. Вся моя любовь, Дебора.
BatsДок мне нич# не говорил. Просто умозрительное предположение необразованного человека.
BuddyНу что ж, Бэтс, мне было бы интересно услышать твои мысли по этому поводу.
BatsСкажи, если я совсем не попал, Бади. Ты был брокером. Может, другая жена, может, дети. Ты копишь бабки, но говоришь всякую фигню вроде «работай усердно, отдыхай ещё усерднее». Но отдыхаешь ты уж слишком усердно. Ты тащишь на себя долги. Такие долги, что белый человек покраснел бы. Может, у тебя начинаются проблемы. Может, ты сунул руку в корпоративную печеньку. Может, ты свалил в пустыню. Может, прихватив с собой любимую танцовщицу. Может, ты исчез в мире, где есть только три вещи: деньги, секс, наркотики и экшн.