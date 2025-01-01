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Киноафиша Фильмы Малыш на драйве Цитаты из фильма Малыш на драйве

Цитаты из фильма Малыш на драйве

Baby Мы с тобой — команда, Док.
Doc Не подкармливай меня цитатами из "Корпорации монстров". Меня это бесит.
Doc Это одно из любимых у Сэмми.
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Griff Если я больше не появлюсь — значит, меня нет в живых.
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Bats [поднимает маску Остина Пауэрса] Что за х**ня с этой маской?
JD Остин Пауэрс.
Eddie Док сказал Майкл Майерс!
JD Это и есть Майк Майерс.
Bats Это должна быть маска из Хэллоуина.
JD Это и есть маска с Хэллоуина!
Bats Нет, убийца из «Хэллоуина»!
JD О, ты про Джейсона.
Bats Бэтс, Эдди: Нет!
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Bats Этот, говорят, всё время музыку слушает?
Griff Ты чё, он что, дебил?
Doc «Дебил» — значит медлительный. Он был медлительный?
Griff Нет.
Doc Он в детстве попал в аварию. В ухе до сих пор звон стоит. Музыкой заглушает. Вот почему он лучший.
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Doc [Относится к Малышу] Это мой малыш.
Bats Пшёл на х#й с твоим малышом.
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Bats Он чокнутый. Как его музыка.
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Bats Как только ты начинаешь испытывать чувства — сразу ловишь пулю.
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Baby У тебя на татуировке «шляпа»?
JD Да, раньше было «ненависть». Но чтобы повысить шансы на работу, букву «е» убрал.
Baby Ну и как? Помогает?
JD Кому не нравятся шляпы?
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Deborah [Последние слова] Слушай, малыш, знаешь, забавно. Хотя я слышала это столько раз в суде, я всё равно не могу привыкнуть к тому, что тебя на самом деле зовут Майлз. Но это классное имя. Я могу вспомнить много крутых песен Майлза. Но сначала нам надо пройти через все эти песни Бэйби. Не могу дождаться того дня, когда останемся только мы, музыка и дорога. Увидимся, Бэйби. Вся моя любовь, Дебора.
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Doc Бананы
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Buddy Она хорошая девчонка? Ты её любишь?
Baby Да, люблю.
Buddy Жаль.
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Bats Ты грабишь, чтобы поддерживать свою наркоманию, а я колюсь, чтобы поддерживать привычку грабить.
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Deborah Иногда мне просто хочется поехать по 20-й на запад в машине, которую я не могу себе позволить, без плана, просто я, моя музыка и дорога.
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Deborah [Малыш сидит за столиком в закусочной, когда Дебора, официантка, замечает его]
Deborah Так ты только начал день или только что с работы?
Baby Звонят — я еду. Понимаешь?
[Сразу же телефон Малыша вибрирует на столе, он ловит его не глядя]
Deborah Чем именно занимаешься?
Baby Водитель.
Deborah О, типа шофёр? Кто-то из знакомых?
Baby Надеюсь, нет.
Deborah Как тебя зовут?
Baby Малыш.
Deborah Твоё имя — Малыш? B-A-B-Y Малыш?
🧡
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Buddy Бэтс, ты чертовски сумасшедший.
Bats Если тебя назвали Бэтс, значит, ты и правда сумасшедший.
Buddy Не сомневаюсь, что ты сумасшедший, но твоё настоящее имя не Бэтс.
Bats Так ты говоришь.
Darling Ты думаешь, меня зовут Дарлинг?
Buddy Да, или Бадди? Нет, это клички. Кодовые имена. Псевдонимы.
Bats Так как тебя на самом деле зовут, Дарлинг?
Darling Моника.
🧡
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🥱
Дебора А когда в последний раз ты просто так уезжал куда-то на машине?
Малыш Вчера.
Дебора Завидую. Иногда мне хочется просто поехать на запад по двадцатке, на машине, которую не могу себе позволить, с планом, которого у меня нет — только я, моя музыка и дорога.
Малыш Мне бы тоже понравилось.
🧡
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Nice Lady Teller Это твой мальчик?
Baby Да. Точно он.
Nice Lady Teller Сколько ему лет?
Baby Четыре.
Samm Восемь.
Baby Они так быстро растут, просто п##ц, правда?
🧡
👏
🥺
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🥱
Baby Иди на х##, приятель.
🧡
👏
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🥱
Armie Мы с тобой раньше встречались, да?
Bats Не знаю. Ты ещё жив, да?
Armie Ага.
Bats Тогда, пожалуй, мы и не встречались.
🧡
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Baby Ещё одна работа — и я свободен.
Doc «Ещё одна работа» — и мы в шоколаде. Думаю, я не должен объяснять, что будет, если ты откажешься: могу сломать тебе ноги и прикончить всех, кого ты любишь, потому что ты это и так знаешь, да?
Baby Да.
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Buddy Ты сомневаешься в нашей квалификации?
Bats Уолл-стрит, да?
Buddy Док тебе это сказал?
Bats Док мне нич# не говорил. Просто умозрительное предположение необразованного человека.
Buddy Ну что ж, Бэтс, мне было бы интересно услышать твои мысли по этому поводу.
Bats Скажи, если я совсем не попал, Бади. Ты был брокером. Может, другая жена, может, дети. Ты копишь бабки, но говоришь всякую фигню вроде «работай усердно, отдыхай ещё усерднее». Но отдыхаешь ты уж слишком усердно. Ты тащишь на себя долги. Такие долги, что белый человек покраснел бы. Может, у тебя начинаются проблемы. Может, ты сунул руку в корпоративную печеньку. Может, ты свалил в пустыню. Может, прихватив с собой любимую танцовщицу. Может, ты исчез в мире, где есть только три вещи: деньги, секс, наркотики и экшн.
[пауза]
Bats Чёрт, это четыре. Я близок?
🧡
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Bats [взрывая место] Текила.
🧡
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Doc Вау. Пока мы тут трещали, я целую чёртову карту мелом нарисовал. Неплохо, правда?
🧡
👏
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Deborah М-А-Л-Ы-Ш, Малыш?
🧡
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🥱
Deborah Просто не могу поверить, что тебя зовут Майлз.
🧡
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🥱
Doc Отсталый значит медленный. Он был медленным?
Griff Нет.
🧡
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🥱
Deborah Не шофёр. Принято.
🧡
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Griff Надо отдать тебе должное, столб тотемный, ты либо железный, либо п****й напуганный. Какой вариант?
🧡
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🥱
Bats Что вы, девчонки, слушаете?
Baby Baby, Buddy: Queen.
Bats Queen, да? Стрейзанд, теперь Queen. Чёрт возьми! Что вы собираетесь делать? Будете орать мюзиклы по дороге на работу?
🧡
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Bats Эти копы на седьмом небе от счастья. Опознать нас они могут только с помощью доски Уиджи или чего-то в этом роде.
Doc Ну, твое имя всего из четырёх букв.
🧡
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🥱
Bats Ты хороший водитель. Но лгунишка ты никудышный. В нашем деле, как только начинаешь испытывать чувства... тут же получаешь пулю.
🧡
👏
🥺
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🥱
Buddy Ты молодец, парень. Но ты забрал у меня то, что я люблю. Я должен поступить так же с тобой.
🧡
👏
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🥱
Bats Детка, я что, похож на того, кто хоть чёрта знает про Барбру Стрейзанд?
Buddy Эй, следи за языком, это моя девушка, с которой ты разговариваешь.
Darling Да, следи за языком.
Bats Я буду смотреть, что хочу.
🧡
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🥱
[слышит ремиксы Бэби в первый раз]
Darling Эта хрень просто с ума сойти, Док. Б-а-н-а-н-а-с.
🧡
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🥱
Doc Не доверяйте никому, кроме друг друга. И никогда не оглядывайтесь назад.
🧡
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🥱
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