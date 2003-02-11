Оповещения от Киноафиши
5.9 Рейтинг IMDb: 6
Чудеса океана 3D

Ocean Wonderland 18+
О фильме

"Чудеса океана" – первый трехмерный подводный широкоформатный фильм, целиком снятый с использованием цифровых технологий. Благодаря этим технологиям, большая часть кадров картины демонстрирует подводный мир в естественном освещении. Будьте уверены, после просмотра этой ленты у вас останется ощущение, что вы только что 45 минут провели под водой. Основная тема фильма, снятого на Большом Барьерном рифе и Багамах, – невероятное разнообразие морской жизни на коралловых рифах и поражающая воображение красота бесчисленных вариаций самих кораллов. Основная миссия – подчеркнуть важную роль коралловых колоний в поддержании экологического равновесия на нашей планете, и предупредить людей об опасности, что грозит с их уничтожением.

Страна Франция
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 11 февраля 2003
Дата выхода
9 декабря 2010 Германия
11 февраля 2003 США
1 августа 2004 Япония
Сборы в мире $1 769 529
Производство 3D Entertainment
Другие названия
Ocean Wonderland, Az óceán mesevilága, Ocean Wonderland 3D, Un mundo maravilloso en el Oceano 3D, Unterwasserwelt 3D, Wunderwelt Ozeane
Режиссер
Жан-Жак Мантелло
Фильмы похожие на Чудеса океана 3D
Акулы 3D 6.2
Акулы 3D (2004)
Дельфины и Киты 3D 6.8
Дельфины и Киты 3D (2008)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

