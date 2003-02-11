"Чудеса океана" – первый трехмерный подводный широкоформатный фильм, целиком снятый с использованием цифровых технологий. Благодаря этим технологиям, большая часть кадров картины демонстрирует подводный мир в естественном освещении. Будьте уверены, после просмотра этой ленты у вас останется ощущение, что вы только что 45 минут провели под водой. Основная тема фильма, снятого на Большом Барьерном рифе и Багамах, – невероятное разнообразие морской жизни на коралловых рифах и поражающая воображение красота бесчисленных вариаций самих кораллов. Основная миссия – подчеркнуть важную роль коралловых колоний в поддержании экологического равновесия на нашей планете, и предупредить людей об опасности, что грозит с их уничтожением.