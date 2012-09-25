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Собачья плоть
Carne de perro
Собачья плоть, 2011
2011 / Чили / Франция / Германия
5.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Алехандро — одинокий, слабый, запутавшийся человек. Хоть он и хочет начать жизнь заново, его не отпускают призраки прошлого. Это история палача эпохи диктатуры Пиночета, который пытается пересмотреть свою жизнь и заново придать ей смысл.
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5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
25 сентября 2012
Возраст
18+
Режиссер
Фернандо Гуццони
В ролях
Ампаро Ногера
Серхио Эрнандес
Мария Грасия Оменя
Альфредо Кастро
Алехандро Гойк
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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