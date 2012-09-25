Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собачья плоть
Киноафиша Фильмы Собачья плоть
Carne de perro

Собачья плоть, 2011

2011 / Чили / Франция / Германия
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Алехандро — одинокий, слабый, запутавшийся человек. Хоть он и хочет начать жизнь заново, его не отпускают призраки прошлого. Это история палача эпохи диктатуры Пиночета, который пытается пересмотреть свою жизнь и заново придать ей смысл.
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 сентября 2012
Возраст 18+
Режиссер
Фернандо Гуццони
В ролях
Ампаро Ногера
Серхио Эрнандес
Мария Грасия Оменя
Альфредо Кастро
Алехандро Гойк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Собачья плоть
Белая
Белая (2022)
6.4
Белое на белом (2019)
6
Фантастическая женщина
Фантастическая женщина (2017)
7.181818
Нет
Нет (2012)
6.8235292
Ночь напротив
Ночь напротив (2012)
6
Тони Манеро
Тони Манеро (2008)
6.8
Память воды
Память воды (2015)
6.133333
Дикая киска
Дикая киска (2012)
6.8
5 неизвестных
5 неизвестных (2006)
6.9
Глория
Глория (2013)
7.7
Массовый побег
Массовый побег (2020)
7.1
Оттуда
Оттуда (2015)
6.571429
Постер фильма Собачья плоть 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше