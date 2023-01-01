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Оттуда
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Desde allá Оттуда 2015 / Венесуэла
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Оттуда

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2015 Венецианский кинофестиваль 2015
«Золотой лев»
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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