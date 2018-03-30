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Первому игроку приготовиться Первому игроку приготовиться
Киноафиша Фильмы Первому игроку приготовиться Отзывы о фильме «Первому игроку приготовиться»
Ready Player One Первому игроку приготовиться 2018 / США
8.3 Оцените
207 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Первому игроку приготовиться»

Вся информация о фильме
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Гений Джеймс Холлидей когда-то создал невероятную сетевую игру OASIS, быстро превратившуюся в настоящий виртуальный мир. Люди приходят туда, чтобы на время забыть о своих проблемах и превратиться в кого захочется. После смерти Холлидея объявили его завещание, в котором автор OASIS’a рассказал, что спрятал где-то в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт три ключа и добудет яйцо, получит огромную сумму и полное руководство над виртуальным миром. Главный герой Уэйд Уоттс (Тай…

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Тимур Зюбин 30 марта 2018, 14:57
"Аватар" от Спилберга?
Спилберг снова в деле? Фильм "Первому играку приготовиться" оконует нас в мир поп культуры. Ценителей и простого зретяля порадует музыка и аркадные игры тех времён. Кинолента в первую очередь направленая на гиков способна порадовать и простого зрителя.Несомненным плюсом ленты является его атмосфера. Стивен Спилберг с успехом демонстрирует атмосферу конца XX века окутаную временем недалёкого будущего которое полностью поглощена вертуальным миром.Отправившись на фильм я не был ознакомлен с книгой и смог ознакомиться с картиной с чистого листа. На мой взгляд фильм немного не целосный. Ему самую малость нехватает времени на раскрытие ключей. И вся начиная нахождения с бронзового ключа начинает идти быстро. Лента неуспевает рассказать все детали сюжета.Лета несмотря на проблемы с сюжетом может смело козырнуть своей графикой. Мир оазиса детально проработан и радует глаз.Актёрская игра хоть и не блеще но остаётся на уровне. Чтодо режесёра то тов явно полуал удовольствие от процесса ударившись в детство и свои мечты о XI веке.Моя оценка 6,5 из 10
30 марта 2018, 14:57 Ответить
Anastasia Ganina 31 марта 2018, 11:49
Going outside if highly overrated
Персонажи, созданные Стивеном Спилбергом в его фильмах, выходят за пределы экранов и формируют целую эпоху. Наше поколение выросло на фильмах про Индиану Джонс, динозавров Юрского периода и с нежным трепетом относится к DeLorian, автомобилю из фильма Назад в будущее. В этом году Стивен Спилберг, в последнее время снимавший исторические драмы, возвращается к огромному блокбастеру в жанре эскейп. Спилберг за свою карьеру создал огромное множество миров, в которых мечтают побывать миллионы. И если раньше зрители сбегали из реального мира в фильмы Спилберга, то в этом фильме он пошел еще дальше - его персонажи почти полностью отказываются от реальности и живут в видеоигре.
Главный герой фильма «Первому игроку приготовиться» с именем супергероя Уэйд Уоттс как и все прячется от реальности в OASIS. Вселенная виртуальной реальности стала для людей заменой реальной жизни. Они здесь заводят друзей, зарабатывают деньги и воплощают свои мечты. Мечтой Уэйда уже много лет является секрет игры, оставленный его создателем. Так называемое «пасхальное яйцо» - оставленный разработчиками дополнительный элемент, который не входит в основной сюжет, но представляет особую ценность. Эта «пасхалка» дает обладателю право получить наследство Джеймса Холидея, гениального разработчика OASIS. Для Уэйда, выросшего в трущобах, это не только способ заработать столько денег, что даже сосчитать нельзя, но и почтить память человека, которым он восхищался всю жизнь.
Весь фильм - прохождение этой миссии - поиски ключей и ответов. При этом основная ставка этой картину - зрелищность, смешанная с ностальгией. Думаю, не нужно говорить о том, что почти весь фильм нарисован. Когда смотришь этот фильм, как будто сам попадаешь в эту виртуальную реальность. Здесь можно придумать абсолютно все, позволить себе быть кем угодно. Создатели фильма обратились к своему детству - ностальгическим воспоминаниям о старых фильмах, компьютерных играх и первой любви. Постоянно, в каждой сцене, будет отсылка к старым комиксам, любимым фильмам, цитатам, видеоиграх и персонажам. Спилберг собрал их всех, от Кинг-Когда и малыша Чаки до Супермена и кубика Рубика. Это настоящий рай для нердов и гиков. Несмотря на красочной и манящую притягательность OASIS, Спилберг пытался предостеречь нас от отказа от реальности. Но даже в его фильме видеоигра захватывает дух, а происходящее в реальном мире вызывает скуку и лишено оригинальности. По его словам, будущее, показанное в этом фильме, не такое далекое. Действия фильма происходит в 2045 году, однако, режиссер убежден, что ждать таких технологий нам осталось не долго.
31 марта 2018, 11:49 Ответить
Екатерина Казакова 2 апреля 2018, 10:16
Отличное кино для тех, кто любит приключения, загадки и, конечно, экшн! Олдскульным геймерам понравится вдвойне. Идти определенно стоит. По крайней мере, не скучно.
2 апреля 2018, 10:16 Ответить
uru-aleksandr 2 апреля 2018, 13:29
Оценка
классное кино!
2 апреля 2018, 13:29 Ответить
uru-aleksandr 2 апреля 2018, 13:48
Оценка
вас надо забанить
2 апреля 2018, 13:48 Ответить
Влад Сычёв 3 апреля 2018, 16:05
фильм офигенен, мне очень всё понравилось. стивен спилбеорг определёно обладает талантом
3 апреля 2018, 16:05 Ответить
devlogin264 4 апреля 2018, 18:55
Оценка
Всем игроманам советую
4 апреля 2018, 18:55 Ответить
dk 7 апреля 2018, 16:29
Оценка
Кинчик просто топчик, 10 из 10. Спилберг выложился по полной
7 апреля 2018, 16:29 Ответить
alex 9 апреля 2018, 13:26
Оценка
фильм понравился!
снято со вкусом, ещё разок можно глянуть. смотрели за 100 рублей билет.
трущобы-2045 бурно развивающегося города особенно запомнились.
9 апреля 2018, 13:26 Ответить
devlogin264 11 апреля 2018, 12:57
Оценка
Сюжет бы еще поинтереснее было бы просто бомба
11 апреля 2018, 12:57 Ответить
Ann Lis 11 апреля 2018, 17:43
Пожалуй, я не из тех, кто рос на Спилберге, Лукасе и Земекисе. Конечно, я их смотрела и они мне, разумеется, нравились. Но не так сильно, как плохие парни создавшие Муху и Робокопа. Само собой разумеется, что ближе к 15-ти моим сердцем овладели Де Пальма и Скосезе. Дурное воспитание.... И вот сейчас вдвойне удивительно, выходить из кинотеатра в состоянии абсолютного счастья и еще пол часа после блаженно улыбаться - ведь собственно, как еще реагировать на чудо? Первому игроку приготовиться - замечательное кино. Право, с возрастом становишься сентиментальнее.
11 апреля 2018, 17:43 Ответить
Alessia 18 апреля 2018, 23:22
Оценка
Фильм супер:) Очень понравился! После просмотра долго кажется, что ты всё ещё в компьютерной игре:)
18 апреля 2018, 23:22 Ответить
nellybur 19 апреля 2018, 12:26
Оценка
Пошла на этот фильм за компанию с мужем, не смогла разделить его интересы, чушь несусветная, покинула кинозал через 15 минут, ждала его за пределами кинозала, нормально ждать пришлось еще идет 2 с полвиной часа! Такая чушь и так долго
19 апреля 2018, 12:26 Ответить
lyzmaksim 20 апреля 2018, 13:25
Оценка
Не мое кино. Те кто геймеры или молодежь- это для них. Остальным нечего делать на просмотре. И да, спецэффекты хороши, но не настолько что бы затемнить сюжетную линию. Короче на любителя
20 апреля 2018, 13:25 Ответить
Лиза Семенченко 23 апреля 2018, 19:27
Оценка
Классная графика, но фильм сам по себе очень скучный. Сюжет достаточно банален, сам фильм ОЧЕНЬ затянут. Второй раз бы ни за что смотреть не стала.
23 апреля 2018, 19:27 Ответить
Влад Мищенко 23 апреля 2018, 20:26
Ооо, я окунулся в то время , когда все были без ума от «дети шпионов». Смотрел со 2го ряда, ощущений больше чем в вибро креслах ))) дух олдскульщины захватывал , до скупой мужской слезы ) Если у тебя есть эмулятор денди , на пк, беги смотреть - не пожалеешь ₽
23 апреля 2018, 20:26 Ответить
bankamat93 30 апреля 2018, 10:05
Классный фильм,советую сходить
30 апреля 2018, 10:05 Ответить
Андрей 15 июля 2020, 01:08
Оценка
оригинальный фильм!
но ооочень много компьютерной графики!!! (хотя, фильм же, о ней самой и о играх, как я понял;))
очень расстраивает предположение, что так будет в будущем ;((
небольшая ностальгия по старым играм Денди, Сеги итп
7 баллов из 10ти!
прикольная музыка, интересный сюжет, но второй раз смотреть не стану.
15 июля 2020, 01:08 Ответить
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