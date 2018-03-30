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Гений Джеймс Холлидей когда-то создал невероятную сетевую игру OASIS, быстро превратившуюся в настоящий виртуальный мир. Люди приходят туда, чтобы на время забыть о своих проблемах и превратиться в кого захочется. После смерти Холлидея объявили его завещание, в котором автор OASIS’a рассказал, что спрятал где-то в игре «пасхальное яйцо». Тот, кто найдёт три ключа и добудет яйцо, получит огромную сумму и полное руководство над виртуальным миром. Главный герой Уэйд Уоттс (Тай…