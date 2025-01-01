HallidayОна хотела пойти потанцевать, так что мы посмотрели фильм.
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ParzivalНекоторые люди могут прочитать "Войну и мир" и уйти, думая, что это просто приключенческая история...
Art3misА другие могут прочитать состав на обратной стороне жвачки и раскрыть секреты вселенной.
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HallidayЯ создал ОАЗИС, потому что никогда не чувствовал себя дома в реальном мире. Я просто не умел там находить общий язык с людьми. Я боялся всю свою жизнь, до самого дня, когда понял, что моя жизнь подходит к концу. И тогда я осознал, что... каким бы ужасным и болезненным ни был мир вокруг, он... единственное место, где... можно нормально поесть. Потому что реальность... — она настоящая.
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ShoНиндзи не обнимаются!
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ParzivalЛюди приходят в Оазис ради того, что они могут там делать, но остаются из-за того, кем они могут быть.
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Aech[Обсуждают предстоящие свидания Парзиваля с Артемис]Z, тебе надо быть осторожнее с тем, с кем ты встречаешься в OASIS.
ParzivalАеч, Артемис меня понимает. Она чувствует мой стиль, между нами есть связь. Иногда мы даже...
AnorakВ образе моего аватара, Анорака Всезнающего, я создал три ключа. Три скрытых испытания проверят достойные качества, открывая три тайных ключа к трем волшебным вратам. И те, кто сможет пройти эти испытания, достигнут конца, где их ждет приз.
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[Заключительное повествование; последние слова]
УэйдХай Файв взяли под контроль ОАЗИС, и первое, что мы сделали, — подписали Огдена Моро на консультирование без эксклюзивных прав. Зарплата, по его требованию, была 25 центов. Четвертак.
[Уэйд подбрасывает четвертак в воздух]
УэйдПод его руководством мы сделали второй шаг — запретили всем центрам лояльности доступ к ОАЗИСу. У IOI не было выбора. Они закрыли все. Третье, что мы сделали, было не так популярно. Мы закрывали ОАЗИС по вторникам и четвергам. Знаю, звучит странно, но людям нужно больше времени проводить в реальном мире. Потому что, как говорил Холлайдей, реальность — это единственное, что действительно существует.
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I-R0kЧеловек не считается неудачником, если у него есть друзья.
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ParzivalПоскольку большинство людей проводят почти всё время в Оазисе, «терять терпение» значит, ну, терять терпение.
IOI Board MemberКто этот «Парзивал» и какого хрена он выигрывает?
SorrentoА вот вопрос получше: кому какое дело? Конкурс Халлидея — это вопрос жизни и смерти. Это, по сути, война за контроль над будущим. А этот Парзивал? Он даже в клане не состоит. Он один. А у нас армия.
Corporate BusinessmanИ всё же, у него есть первый ключ.
SorrentoДа, у него есть ключ, но чтобы выиграть конкурс, нужно собрать три.
IOI Board Member[перебивает]Наши акции вчера рухнули на 6%.
Sorrento[строго]Отдел лояльности отчитывается о прибыли в 28%! Ф'Нэйл?
F'Nale ZandorВ этом месяце мы открываем пять новых центров лояльности.
Sorrento[сурово]Обслуживание долга превышает доход от оборудования. Ты правда хочешь поговорить со мной о ценах на акции?
Corporate BusinessmanАкционеры будут недовольны.
SorrentoНаша задача — не делать их счастливыми, а приносить им деньги. Но как только мы запустим эту малышку, они просто *сойдут с ума*.
[стучит по экрану, показывая планету гибели]
Sorrento[звук выстрелов на экране]Это называется Pure O2. Это первая из запланированных обновлений. Как только мы снимем часть ограничений Халлидея на рекламу, мы сможем продавать до 80% поля зрения человека без риска судорог, так что представь себе...
IOI Board MemberВсё это предполагает, что мы выиграем конкурс.