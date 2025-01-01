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Киноафиша Фильмы Первому игроку приготовиться Цитаты из фильма Первому игроку приготовиться

Цитаты из фильма Первому игроку приготовиться

Sixer #1 Это чёртов Чаки!
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Halliday Она хотела пойти потанцевать, так что мы посмотрели фильм.
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Parzival Некоторые люди могут прочитать "Войну и мир" и уйти, думая, что это просто приключенческая история...
Art3mis А другие могут прочитать состав на обратной стороне жвачки и раскрыть секреты вселенной.
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Halliday Я создал ОАЗИС, потому что никогда не чувствовал себя дома в реальном мире. Я просто не умел там находить общий язык с людьми. Я боялся всю свою жизнь, до самого дня, когда понял, что моя жизнь подходит к концу. И тогда я осознал, что... каким бы ужасным и болезненным ни был мир вокруг, он... единственное место, где... можно нормально поесть. Потому что реальность... — она настоящая.
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Sho Ниндзи не обнимаются!
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Parzival Люди приходят в Оазис ради того, что они могут там делать, но остаются из-за того, кем они могут быть.
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Aech [Обсуждают предстоящие свидания Парзиваля с Артемис] Z, тебе надо быть осторожнее с тем, с кем ты встречаешься в OASIS.
Parzival Аеч, Артемис меня понимает. Она чувствует мой стиль, между нами есть связь. Иногда мы даже...
Aech Заканчиваем предложения друг друга.
Parzival Да!
Aech Вот это у нас с тобой есть.
Parzival Да, я знаю. Но это потому что мы лучшие друзья, чувак.
[Поднимает руку для «пять»]
Aech Она может быть парнем, знаешь.
Parzival Да ну.
Aech Я серьёзно. Она может быть 140-килограммовым чуваком, который живёт в подвале у мамки в Детройте. И её зовут Чак.
[Кладёт руку на плечо Парзиваля]
Aech Подумай об этом.
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Aech Я никогда не смотрел «Сияние». Оно правда страшное?
Sho Эээ… Мне пришлось смотреть сквозь пальцы.
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Halliday Может, хватит говорить, пора действовать. Если хотите, загляните под свои сиденья — там ничего нет.
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Parzival Первым к Ключу!
Aech Первым к Яйцу!
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Wade Шо?
Sho Да, да, да. Мне 11, и что?
Daito Его настоящее имя — Ксо.
Sho Но все зовут меня Шо, ничего такого.
Wade Нет. Это важно. Шо, ты самый крутой 11-летний в мире.
Daito Он в курсе.
Sho Заткнись! Пусть он сам скажет.
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Anorak В образе моего аватара, Анорака Всезнающего, я создал три ключа. Три скрытых испытания проверят достойные качества, открывая три тайных ключа к трем волшебным вратам. И те, кто сможет пройти эти испытания, достигнут конца, где их ждет приз.
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[Заключительное повествование; последние слова]
Уэйд Хай Файв взяли под контроль ОАЗИС, и первое, что мы сделали, — подписали Огдена Моро на консультирование без эксклюзивных прав. Зарплата, по его требованию, была 25 центов. Четвертак.
[Уэйд подбрасывает четвертак в воздух]
Уэйд Под его руководством мы сделали второй шаг — запретили всем центрам лояльности доступ к ОАЗИСу. У IOI не было выбора. Они закрыли все. Третье, что мы сделали, было не так популярно. Мы закрывали ОАЗИС по вторникам и четвергам. Знаю, звучит странно, но людям нужно больше времени проводить в реальном мире. Потому что, как говорил Холлайдей, реальность — это единственное, что действительно существует.
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I-R0k Человек не считается неудачником, если у него есть друзья.
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Parzival Поскольку большинство людей проводят почти всё время в Оазисе, «терять терпение» значит, ну, терять терпение.
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Art3mis Шо?
Sho Что? Мне что, табличку повесить: «Мне 11 лет, стреляйте в меня первым»? Нет, спасибо.
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Parzival Дело не в победе, а в игре.
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IOI Board Member Кто этот «Парзивал» и какого хрена он выигрывает?
Sorrento А вот вопрос получше: кому какое дело? Конкурс Халлидея — это вопрос жизни и смерти. Это, по сути, война за контроль над будущим. А этот Парзивал? Он даже в клане не состоит. Он один. А у нас армия.
Corporate Businessman И всё же, у него есть первый ключ.
Sorrento Да, у него есть ключ, но чтобы выиграть конкурс, нужно собрать три.
IOI Board Member [перебивает] Наши акции вчера рухнули на 6%.
Sorrento [строго] Отдел лояльности отчитывается о прибыли в 28%! Ф'Нэйл?
F'Nale Zandor В этом месяце мы открываем пять новых центров лояльности.
Sorrento [сурово] Обслуживание долга превышает доход от оборудования. Ты правда хочешь поговорить со мной о ценах на акции?
Corporate Businessman Акционеры будут недовольны.
Sorrento Наша задача — не делать их счастливыми, а приносить им деньги. Но как только мы запустим эту малышку, они просто *сойдут с ума*.
[стучит по экрану, показывая планету гибели]
Sorrento [звук выстрелов на экране] Это называется Pure O2. Это первая из запланированных обновлений. Как только мы снимем часть ограничений Халлидея на рекламу, мы сможем продавать до 80% поля зрения человека без риска судорог, так что представь себе...
IOI Board Member Всё это предполагает, что мы выиграем конкурс.
Sorrento [смотрит на него] Именно так.
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Parzival Создатель, который ненавидит своё творение. Скрытый ключ: прыжок, который не был сделан. Вернись своим путём назад, сбеги от прошлого. И ключ нефрита будет наконец твоим.
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Art3mis Да брось, Бакару Банзай!
Parzival А?
Art3mis Мне нравится! Бакару Банзай — класс!
Parzival О, спасибо!
Art3mis Отлично!
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Anorak Ключи не валяются просто так где-то под камнем. Можно сказать, они невидимы, спрятаны в тёмной комнате в центре лабиринта, который находится где-то здесь, наверху.
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I-R0k Ну, Бакару облажался. Вот это да.
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Art3mis [Повторяющаяся фраза]
[после того, как помог Уэйду сбежать]
Art3mis Ты простишь меня за это, обещаю.
Parzival [Перед тем, как выстрелить в Артемис, чтобы она могла сбежать от IOI] Ты простишь меня за это, обещаю.
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Art3mis Ладно, мистер покойник, можно мне повести?
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I-R0k «… а мой план, который был крут, потому что: я реально крут, сработал»
[в ответ на обвинение Сорренто в провале]
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[первые строки]
Announcer Приготовьтесь прочувствовать настоящее из настоящего. X1. Нет боли — нет победы.
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Anorak Пусть охота за пасхалкой Холлидэя начнётся.
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Parzival Как ты меня обогнал?
Aech Я в парикмахерскую не заезжал.
[хлопает его по руке]
Aech Привет, Зет?
Parzival Как дела, Эч?
Aech Место приберёг для тебя.
Parzival Спасибо, брат.
Parzival [услышал сигнал низкого топлива] Мне нужно в хвостовую часть.
Aech Ух ты. Ты монеты с разбитых машин собираешь? Это просто ЖАЛКО, чувак!
Parzival Топливо на исходе.
Aech Но на прическу в стиле «Что-то про Мэри» денег хватило.
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Parzival Эйч, ты это видишь?
[поворачивается к ней вправо]
Aech Да, вижу. Это мотоцикл Канеды из «Акиры».
[поднимает прицел и смотрит вниз]
Aech Это лицензионный скин на стандартной раме.
Parzival [в панике] Нет, не мотоцикл! Забудь про мотоцикл! Девушка, кажется, это Артемис!
Aech Артемис? Шестерка Фиксер?
Parzival Я видел все её прохождения, её стримы на Twitch.
[улыбается]
Parzival Это она. Определённо она.
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Aech Эй, Зи, Артемис на меня зла?
Parzival Чувак, я на тебя зол! Ты же никогда не видел "Сияние", правда?
Aech [жалуется] ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я НЕНАВИЖУ УЖАСТИКИ!
Sho У нас есть ключ!
[бросает ключ ему]
Parzival Отлично! В номер 237!
Aech Нам не следует идти в номер 237! НАМ СЮДА ВХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! К тому же там была какая-то сумасшедшая голая зомби-баба.
Parzival В "Сиянии" нет зомби!
Art3mis Ну, может, это и не должно быть КАК в фильме. Кира — ключ. Ты сам это сказал.
Aech Ребята, я видела фото Киры!
Art3mis Что?
[их оглушили]
Art3mis [натуживаясь] Где?
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Anorak [Он входит в Центральный парк] Отличная гонка, падаван. Ты первый финишировал.
Parzival [падает на колени, запинаясь, смотрит на Анорэка] Г-Господин Холлидей. Я... Анорэк. Для меня большая честь.
Anorak Честь на моей стороне.
Anorak [он держит Медный ключ и протягивает его Парзивалю, глядя вниз] Вот тебе подсказка.
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Sorrento Холлэйдэй, это так ты собираешься решить судьбу самого важного экономического ресурса в мире?
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Aech Эй, Зед, Артемис на меня зла?
Parzival Чувак, я на тебя злюсь! Ты же "Сияние" никогда не видел, да?
Aech [жалуется] ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я НЕ ВЫНОШУ УЖАСТИКИ!
Daito Мы получили ключ!
[передаёт ключ ему]
Parzival Отлично! В комнату 237!
Aech Нам туда лезть нельзя! НАМ НЕЛЬЗЯ! К тому же там была эта сумасшедшая голая зомби-тётка.
Parzival В "Сиянии" нет никаких зомби!
Art3mis Может, это и не должно быть похоже на фильм. Кира — ключ. Ты сам так сказал.
Aech Ребята, я видела фото Киры!
Art3mis Что?
[они потеряли сознание]
Art3mis [напряженно] Где?
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Mrs. Gilmore Привет, Уэйд.
Mrs. Gilmore Привет, миссис Гилмор.
Mrs. Gilmore Что случилось? Жизнь прижала?
[запирает блок цепями]
Mrs. Gilmore [смеётся]
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Daito Смотри.
[поднимает камеру]
Daito Тикающие часы.
Art3mis Ладно, я оцениваю, что у нас есть около... пяти минут, чтобы найти ключ.
Parzival Да, в «Сиянии» столько ключей. С чего начнём?
Aech [кладёт руку на плечо, приглашая подойти] Я никогда не смотрел «Сияние». Оно правда страшное?
Sho Эээ, мне пришлось смотреть сквозь пальцы.
Parzival Итак, у нас есть ключ из комнаты 237, ключи от снегохода или ключи, которые дают Джеку в начале фильма.
Art3mis [когда Аич был подавлен, он посмотрел и увидел, как теннисный мяч катится по полу] Ну, если это «не сделанный прыжок», может, ключ вовсе не ключ.
Sho [теннисный мяч всё ещё катился] Я знаю, где ключи от снегохода!
Parzival Предлагаю разделиться. Соберём все ключи, а потом встретимся в квартире Торранс.
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Parzival ПЕРВЫЙ К КЛЮЧУ!
Tracer ПЕРВЫЙ К ЯЙЦУ!
Master Chief ПЕРВЫЙ К ЯЙЦУ!
Spawn ПЕРВЫЙ К ЯЙЦУ!
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Sorrento Эй, ты! За работу, народ.
🧡
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Art3mis Опять так быстро вернулся?
Art3mis [она смотрит на него] Осторожнее, не потеряй голову.
[она улыбается Парзивалю и не знает как]
Art3mis Ты что-то понял. Парзиваль, расскажи!
🧡
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I-R0k [драматично] Сфера Осувокса!
Sorrento Не говори этого больше.
I-R0k Ладно.
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Марк Райлэнс
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Тай Шеридан
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Оливия Кук
Оливия Кук
Olivia Cooke
Лина Уэйте
Лина Уэйте
Lena Waithe
Вин Морисаки
Вин Морисаки
Win Morisaki
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
T.J. Miller
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Hannah John-Kamen
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Кара Теоболд
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