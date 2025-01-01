Sho Да, да, да. Мне 11, и что?

Daito Его настоящее имя — Ксо.

Sho Но все зовут меня Шо, ничего такого.

Wade Нет. Это важно. Шо, ты самый крутой 11-летний в мире.

Daito Он в курсе.