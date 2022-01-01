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Бруклин Бруклин
Киноафиша Фильмы Бруклин Отзывы о фильме «Бруклин»
Brooklyn Бруклин 2015 / Ирландия / Великобритания / Канада
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Бруклин»

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У каждого человека в сердце есть некий ностальгический тайник, предназначенный специально для чувств по отношению к месту, в котором он родился и вырос. Тем не менее большинство с огромной охотой покидает родные края и чаще всего не возвращается обратно. Возможно, это обосновано природной тягой к переменам или же стремлением к счастью, которое не любой сумеет отыскать рядом. Эллис Лэйси провела 19 лет в Ирландии, однако крепких связей с чем-либо, кроме семьи, она так и не выстроила. Поэтому…

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