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Киноафиша Фильмы 128 ударов сердца в минуту Цитаты из фильма 128 ударов сердца в минуту

Цитаты из фильма 128 ударов сердца в минуту

Squirrel Мы когда-нибудь станем лучше, чем это?
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Sophie Слушай, знаешь, эта вечеринка кажется немного вяловатой, Коул.
Cole Так что ты хочешь сказать? Мне надо зажечь?
Sophie Можешь попробовать, но эта публика не танцует до полуночи.
Cole Ладно. Как зажечь вечеринку, первый шаг. Значит, работа диджея — вывести толпу из головы и заставить двигаться телом. Для этого тебе хотя бы пещерное чувство ритма нужно, поверхностные знания математики и основные понятия биологии девятого класса. Например, бас контролирует вот эту часть тела.
[Показаны ягодицы, бёдра и область пупка]
Cole Самое важное место.
[Софи закатывает глаза]
Cole Всегда будет сопротивление, так что нужно запастись терпением. Ищи того, кто не боится просто рвануть вперёд.
[Софи ритмично отступает в зону сопротивления на танцполе]
Cole Дальше ты хочешь поймать их сердцебиение. Я обычно начинаю с 120 ударов в минуту. Это примерно как у бегуна на длинные дистанции. Видишь, BPM — вот что важно. Он определяет, как тело двигается. Например, регги — медленное, около 60 ударов в минуту. Дабстеп — на самом деле 140 BPM, но играется вполовину медленнее, получается около 70. Хаус — примерно от 110 до 130 BPM. А есть хардкор. Не знаю, как под это танцевать. Как только ты поймал их сердечный ритм, начинаешь постепенно поднимать темп песня за песней. Есть популярный миф, что 128 ударов в минуту — это ритм, который лучше всего совпадает с твоим сердцем. Это магическое число. Как только толпа до него дойдёт, ты контролируешь всю их кровеносную систему.
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James Ты не настоящий мужчина, пока тебе не исполнится 27.
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Cole Когда вы, ребята, дрочите друг другу, вы по очереди или одновременно?
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Cole [озвучка, последние слова] В наши дни можно придумать приложение, завести блог, продавать всякую фигню онлайн. Но если ты диджей, тебе нужно начать с одного трека. И если он достаточно настоящий... и искренний... И если он сделан из всего, что тебя создало... откуда ты пришёл... кого ты знал... твоей истории... тогда у тебя есть шанс найти отклик у всех остальных. И, может быть, это твой билет. Ко всему. Не трогай меня, я в хорошем настроении. Я пришёл узнать про бесплатный кусок пирога, который рекламировали. О, ну, по-моему, это предложение только по четвергам? Но, впрочем... я могу и сделать исключение, наверное. Это лучшая часть. Лучшая часть чего угодно, если честно. Это момент перед началом.
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Cole Джеймс?
James Мм?
Cole Эта картина живая.
James Нет. Это просто ПЦП болтает.
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James Ой, я неудачник? Говорит парень с друзьями-наркодилерами и без машины.
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James Ты звучишь как придурок, не хватало только хэштега.
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