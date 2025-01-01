SophieМожешь попробовать, но эта публика не танцует до полуночи.
ColeЛадно. Как зажечь вечеринку, первый шаг. Значит, работа диджея — вывести толпу из головы и заставить двигаться телом. Для этого тебе хотя бы пещерное чувство ритма нужно, поверхностные знания математики и основные понятия биологии девятого класса. Например, бас контролирует вот эту часть тела.
ColeВсегда будет сопротивление, так что нужно запастись терпением. Ищи того, кто не боится просто рвануть вперёд.
[Софи ритмично отступает в зону сопротивления на танцполе]
ColeДальше ты хочешь поймать их сердцебиение. Я обычно начинаю с 120 ударов в минуту. Это примерно как у бегуна на длинные дистанции. Видишь, BPM — вот что важно. Он определяет, как тело двигается. Например, регги — медленное, около 60 ударов в минуту. Дабстеп — на самом деле 140 BPM, но играется вполовину медленнее, получается около 70. Хаус — примерно от 110 до 130 BPM. А есть хардкор. Не знаю, как под это танцевать. Как только ты поймал их сердечный ритм, начинаешь постепенно поднимать темп песня за песней. Есть популярный миф, что 128 ударов в минуту — это ритм, который лучше всего совпадает с твоим сердцем. Это магическое число. Как только толпа до него дойдёт, ты контролируешь всю их кровеносную систему.
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JamesТы не настоящий мужчина, пока тебе не исполнится 27.
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ColeКогда вы, ребята, дрочите друг другу, вы по очереди или одновременно?
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Cole[озвучка, последние слова]В наши дни можно придумать приложение, завести блог, продавать всякую фигню онлайн. Но если ты диджей, тебе нужно начать с одного трека. И если он достаточно настоящий... и искренний... И если он сделан из всего, что тебя создало... откуда ты пришёл... кого ты знал... твоей истории... тогда у тебя есть шанс найти отклик у всех остальных. И, может быть, это твой билет. Ко всему. Не трогай меня, я в хорошем настроении. Я пришёл узнать про бесплатный кусок пирога, который рекламировали. О, ну, по-моему, это предложение только по четвергам? Но, впрочем... я могу и сделать исключение, наверное. Это лучшая часть. Лучшая часть чего угодно, если честно. Это момент перед началом.