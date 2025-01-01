[озвучка, последние слова]

В наши дни можно придумать приложение, завести блог, продавать всякую фигню онлайн. Но если ты диджей, тебе нужно начать с одного трека. И если он достаточно настоящий... и искренний... И если он сделан из всего, что тебя создало... откуда ты пришёл... кого ты знал... твоей истории... тогда у тебя есть шанс найти отклик у всех остальных. И, может быть, это твой билет. Ко всему. Не трогай меня, я в хорошем настроении. Я пришёл узнать про бесплатный кусок пирога, который рекламировали. О, ну, по-моему, это предложение только по четвергам? Но, впрочем... я могу и сделать исключение, наверное. Это лучшая часть. Лучшая часть чего угодно, если честно. Это момент перед началом.