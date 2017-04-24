Универсальный язык человечества Изначально показалось, что проект дебютанта Макса Джозефа представляет собой очередную мыльную оперу. Мы снова видим, как некий амбициозный молодой человек (Зак Эфрон) стремится к успеху, как ему удается познакомиться с той самой знаменитостью, которая ему этот успех обеспечит (Уэс Бентли), но все едва не рушится из-за известной причины Троянской войны (герой попросту влюбляется не в ту девушку). В общем, все это было бы скучно и тривиально, если бы Макс…
На пути становления личности нам приходится сталкиваться с различными трудностями: непониманием близких, потерей себя, ссорами с лучшими друзьями, ощущением внутренней пустоты. В такие моменты каждому из нас нужно какое – то напоминание о том, что все эти проблемы временны и, в конце концов, наши мечты сбудутся. Таким напоминанием может стать фильм Макса Джозефа « 128 ударов сердца в минуту».
В оригинале картина называется «We are your friends», что гораздо больше подходит к концепции фильма. В общем- то режиссер рассказывает достаточно банальную историю о дружбе, становлении человека в этом огромном мире, творчестве и конечно любви. Но именно такие истории всегда будут цеплять молодых людей с горячими сердцами. Это картина примечательна тем, что огромное место здесь занимает музыка. Она олицетворяет собой непокорность судьбе, желание жить и демонстрирует буйную молодость. Музыка есть жизнь. Как и в реальной жизни, она не дает героям «зачахнуть», спасает от депрессии и истерик, помогает переживать самое страшное горе. При этом она приносит в жизнь столько новых ярких красок, эмоций и, главное, радости. Но Коула эти звуки направляют на поиски самого себя. Искренний, правдивый, жизненный трек – это олицетворение всех переживаний и испытаний, через которые придется пройти юноше. Музыка показывает внутреннее состояние героев. Поэтому музыкальное сопровождение картины весьма разнообразно. Треки представляют собой микс самых разных жанров, существующие в танцевальной и электронной музыке.
Главный герой Коул ( Зак Эфрон) – молодой ди-джей, он обладает даром писать музыку и пытается с помощью нее найти свой путь. Самое главное для него записать тот самый правдивый и проникновенный трек, от которого сердца людей забьются в одном ритме. Конечно же, это не так просто и в процессе написания персонаж сталкивается с разочарованиями и трудностями.
Как сделать правильный выбор и остаться собой? Поступать честно или зарабатывать большие деньги? Выбрать лучших друзей, с которыми проделал долгий путь и делился мечтами или идти дальше одному?
На все эти вопросы Коулу предстоит найти непростые ответы.
Джеймс Рид (Уэс Бентли) – наставник главного героя и по совместительству успешный ди-джей дает стоящий совет не только героям фильма, но и всех нынешней молодежи:
«У звуков есть душа. Создавай с нуля, ищи новые мелодии, оторвись от ноутбука и послушай, наконец, чем дышит реальный мир!»
Так давайте послушаемся Джеймса и «ворвемся» в реальную жизнь с ее невероятными приключениями, безумной любовью и будем заниматься тем, что велит нам сердце. Ведь, в конце концов, жизнь такая короткая!
«128 ударов сердца в минуту» – убедительный «трек» о сложности выбора жизненного пути. «Мы обязательно прорвемся!», – этими словами Коул подводит черту под всеми сомнениями. Несмотря на трудности и неудачи, каждый может осуществить свои самые смелые замыслы, главное, перестать бояться и ждать какого – то непонятного знака с небес. Все в наших руках, поэтому давайте взорвем мир яркими эмоциями и своими талантами!
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