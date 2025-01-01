Постой-ка, постой-ка, постой-ка, постой-ка, у меня с этим никаких проблем нет. Мне это не мешает. Я пришёл сюда без приглашения. Это было очень нахально с моей стороны. Позвольте прервать себя. Я должен сказать — вы, ребята, вживую куда симпатичнее, чем кто-либо думает. Никто никогда не подходит к вам близко. Почему? Из-за запаха. Запах-то сильный. Но дело не только в «смотри на меня». У меня есть мозги. У вас есть умения. У вас есть голова на плечах. Вы придумали это всё с пальцем. Давай, покажи мне. Как ты это делаешь? Я не могу так. Слушай, я чешусь, я третусь, могу рыбу поймать. Но я надеялся — и вы, возможно, вообще не примете это — но я надеялся, и повторяю, это мечта, — что я могу стать бантар-логом. Боже, я хочу быть как вы. Я прицепляюсь своим вагоном к вашей звезде.