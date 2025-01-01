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Киноафиша Фильмы Книга джунглей Цитаты из фильма Книга джунглей

Цитаты из фильма Книга джунглей

Kaa [к Маугли] Бедный, милый малыш. Что ты делаешь так глубоко в джунглях?
Mowgli Это мой дом.
Kaa Разве ты не знаешь, кто ты? Я знаю, кто ты. Я знаю, откуда ты.
Mowgli Правда?
Kaa Да-а-а. Хочешь увидеть?
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Ракша [Маугли] Никогда не забывай: ты мой. Мой для меня. Куда бы ты ни пошёл и как бы тебя ни называли, ты всегда будешь моим сыном.
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Shere Khan Сменишь место охоты на пару лет — и все забывают, как устроен закон. Позволь напомнить тебе: человеко-детёныш становится человеком, а человеку ЗАПРЕЩЕНО!
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Baloo Ты говоришь, что хочешь пойти в людскую деревню. А я говорю — ты можешь стать человеком прямо здесь.
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Akela Маугли принадлежит моей стае, Шер Хан.
Shere Khan Маугли? Им уже имя дали! Когда же мы приняли человека в джунгли?
Akela Он всего лишь детёныш.
Shere Khan [показывает свои шрамы] Разве моё лицо не напоминает тебе, на что способен взрослый человек?
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Mowgli Я Маугли из Сиони, и это мой дом!
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Baloo «Это закон джунглей, древний и верный, как само небо.»
Shere Khan Что это такое?
Baloo «Тот волк, что чтит закон, будет процветать»
Baloo Балу, Багира: «…а тот, кто нарушит закон, погибнет.»
Shere Khan Вы — идиоты.
Baloo Балу, Багира, Ракша: «Как лиана оплетает ствол дерева, закон течёт туда и обратно.»
Shere Khan Хорошо! Вставайте все! Хотите встать между мной и Мальчишкой?
Baloo Балу, Багира, Ракша: «Сила стаи — в волке…»
Baloo Балу, Багира, Ракша, Маугли: [к ним присоединяются остальные волки] «…а сила волка — в стае!»
Shere Khan Я съем вас ВСЕХ!
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Багира [впрыгивает на Маугли, чтобы удержать его от боя с Шер-Ханом] Оставайся здесь!
Маугли [пытается оттолкнуть лапу Багиры] Но я хочу драться с волками!
Багира Ты не можешь драться с ним, как волк! Ты не волк! Дерись, как человек!
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Baloo Если с этим малышом что-то случится, я себе этого не прощу!
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Шер Хан Я не могу не заметить, что сегодня тут странный запах. Что это за запах, который я чувствую? Мне почти... кажется, это какой-то... человеко-детёныш.
[замечает Маугли]
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Маугли [по пути в деревню людей] Но я хочу остаться в джунглях. Почему я должен туда идти?
Багира Потому что джунгли больше не безопасны для тебя. Тебя охотится тигр. Только человек теперь может тебя защитить.
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Baloo Что я тебе говорил? Он особенный.
Bagheera Я знаю, что он особенный. Я его воспитал.
Baloo Тогда не заставляй его уходить, Багира. Нужно дать ему быть самим собой.
Bagheera Ты не понимаешь. Мальчик в опасности.
Baloo Я знаю. Он мне сказал. Его преследует тигр.
Bagheera Не просто тигр. Шер-Хан.
Baloo Шер-Хан охотится на него? Ох. Но если ты отправишь его в деревню людей, они его испортят. Сделают из него человека. Нам нужно отправить его обратно в стаю волков. Кто там альфа? Акела. Он сможет его защитить.
Bagheera Акела мёртв.
Baloo Что?
Bagheera Шер-Хан убил его. Он не остановится ни перед чем, пока не заполучит этого мальчика. Ничего не остановит. Единственный способ спасти его — если он пойдёт в деревню людей. Пожалуйста, Балу. Ты единственный, кого он слушает.
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[из трейлера; поётся]
Baloo Забудь про заботы и беды.
Mowgli Что это?
Baloo Это песня о счастливой жизни.
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Багира Возможно, я смогу помочь. Мальчик прав. Может, пора ему найти других людей.
Ракша Нет!
Багира Я тот, кто привёл его к вам, и теперь я верну его туда, где он должен быть.
Ракша [выходит перед Маугли] Я не позволю. Он МОЙ детёныш!
Акила Мы знали, что этот день настанет.
Ракша Мы — единственная семья, которую он когда-либо знал!
Акила Ракша, это единственное место, где он будет в безопасности.
Маугли [подходит к Ракше] Всё в порядке, ами, я далеко не уйду. Я-я вернусь и навещу вас.
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Шер Хан [играет с детёнышами Акелы после того, как убил Акелу] Похоже, я им нравлюсь.
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Baloo [Маугли просыпается и видит, что нос Балу у него перед лицом, он его обнюхивает. Он в ужасе кричит. Балу резко отдергивает голову] Спокойно, малыш. Не стоит так нервничать, ладно?
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Baloo [отпустив Маугли] Ну, я сделал это. И это, пожалуй, самая трудная вещь, которую я когда-либо делал.
Bagheera Я знаю.
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Bagheera Теперь он умеет лазить.
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Baloo Волки разве когда-нибудь пели?
Mowgli Не знаю. Эм... О! Мы читали закон джунглей: «Это закон джунглей, старый и верный, как небо. Волк, что его хранит, будет процветать, а тот, кто нарушит — погибнет.»
Baloo Парень, это не песня. Это пропаганда.
Mowgli Что такое пропаганда?
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Шер Хан [оказывается на ветке мёртвого дерева, которая начинает трещать под его весом] Ты думал, я позволю тебе состариться?
[видит пламя под деревом]
Шер Хан Либо я тебя сожру, либо красный цветок. Вопрос только времени. Сколько ты думал, что сможешь выжить против меня? Дольше, чем твой отец? Дольше, чем... Акела?
Маугли Я тебя не боюсь! Слышишь меня? Я больше не буду от тебя бегать!
[Шер Хан рычит и прыгает в конце ветки, чтобы схватить Маугли, но мальчик успевает ухватиться за лиану. Ветка ломается, и Шер Хан падает насмерть]
Шер Хан НЕТ!!!
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Shere Khan [детям Ракши] Но того, кого вам надо остерегаться, — это кукушка. Знаете, как кукушка выживает? Она пользуется слабостью матери. Кукушка слишком хитра, чтобы сама выращивать птенцов. Вместо этого она подкидывает яйца в гнёзда простых птиц; и когда яйца вылупляются, мать птица обманута. Она кормит их, заботится о них... А вы знаете, что происходит с её собственными птенцами? Они умирают от голода и безразличия, лишь потому что мать полюбила птенца, который ей не принадлежит.
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Mowgli Это медовые запасы на зиму.
Bagheera Ты с ума сошёл?
Mowgli Ты же говорил, что не рассердишься.
Bagheera Ты хоть слушал, чему учил Акела? В джунглях нет места таким... штукам. Если хочешь этим заниматься — делай это в деревне людей.
Mowgli Но я помогаю Балу готовиться к спячке.
Bagheera Медведи не впадают в спячку в джунглях. Чему ты его учишь?
Baloo Не совсем спячка, но я много дремлю.
Bagheera Слушай меня, ты жулик! Он может и не знает твоих игр, а я знаю. Он сейчас уходит.
Mowgli Но я НЕ ХОЧУ уходить!
Bagheera У тебя нет выбора!
Baloo Почему бы нам всем просто не успокоиться на минутку. Смотри, уже поздно — слишком поздно для путешествий — так почему бы нам всем немного не полакомиться мёдом...?
Bagheera Я мёд не ем.
Baloo Не проблема. Я съем мёд. Давайте все хорошо выспимся, а утром обсудим это?
Bagheera Ладно, но уходим с первыми лучами.
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Bagheera Маугли.
Baloo Где он?
Bagheera В яме.
Baloo В ЧЁМ?
Bagheera Это твоё учение?
Baloo Да ну! Ты же знаешь, я бы никогда не учил его связываться с слонами.
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Baloo [сидя на дереве с Маугли и Багирой] К этому можно привыкнуть.
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Mowgli Не злись, ладно?
Bagheera Почему я должен злиться?
Mowgli Потому что ты всегда злишься, когда я что-то делаю. Пообещай, что в этот раз не будешь злиться.
Bagheera Покажи, тогда я решу.
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King Louie Не убегай... от того, кто ты есть! Слышишь меня?
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King Louie А ты — человек-ребёнок, который хочет жить в джунглях.
Mowgli Откуда ты это знаешь?
King Louie Малыш, у меня есть уши. А у моих ушей — тоже уши. Хочешь жить здесь? Тебе нужны свои, кто защитит. Только я могу это сделать — и не бесплатно.
Mowgli Мне нечего тебе дать.
King Louie Я думаю, у тебя есть.
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King Louie Никто не уходит!
Baloo Я сам выдамся. Спасибо. Па-па.
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Bagheera [тихо и настойчиво] Вниз!
Mowgli Что, теперь мы ещё и перед буйволом должны кланяться?
Bagheera Слушай меня. Это не игра. Ты побежишь к той ущелью.
Mowgli О чём ты говоришь?
Bagheera Иди на север, туда, где небо светится ночью. Я найду тебя на той тропе.
Mowgli Багира, я не сделаю ни шагу, пока...
[Шерхан выскакивает рыча из высокой травы. Маугли пригибается, а Багира отражает атаку. Два кота сражаются, пока Маугли бежит к ущелью. Шерхан сбивает Багиру с ног, видит Маугли и бросается в погоню]
Bagheera [кричит, не в силах встать] Беги, Маугли! Беги!
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Shere Khan [Шер Хан и Багира сражаются в последний раз. Шер Хан сбивает Багиру с ног и прижимает ему голову] Пора положить этому конец!
[готовится нанести смертельный укус в шею Багире, но Ракша сбивает его с ног]
Raksha Нет!
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King Louie Ты знаешь, кто я?
Mowgli Нет.
King Louie Я — король бандар-логов. Зови меня Луи.
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Mowgli Багира!
Bagheera Маугли? Стой там. Мы подойдем к тебе.
Mowgli Это правда?
Bagheera Что?
Mowgli Акела мёртв?
Bagheera Мы собирались тебе сказать.
Mowgli Ты знал! Вы оба знали! И никто ничего не сделал!
Baloo Малыш, держись.
Mowgli Кто-то должен что-то сделать!
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Король Луи Куда это ты, малышонок?
Маугли Отстань от меня!
Король Луи Теперь у тебя никого нет. Я — твоя единственная надежда. У меня для тебя здесь всё будет хорошо. Куда ты ещё пойдёшь?
Маугли Я вернусь к стае! Вернусь к Акеле!
Король Луи Акела? О, ты не слышал? Шер-Хан его убил. Наверное, из-за тебя.
Маугли Нет! Ты врёшь!
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Bagheera Когда я нашёл его много лет назад, он был всего лишь младенцем, брошенным в лесу. Если он должен был выжить, я знал, что ему нужен свой народ. Народ, который будет его защищать. Вот почему я доверил его волкам.
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Baloo [Смотря на муравьеда] Ты никогда не был таким на грани исчезновения, как сейчас.
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Балу [карабкается по скале, испуганно] Птица. Это не к добру.
Багира [рядом с ним] Балу, смотри на меня. Смотри только на меня. У тебя всё отлично получается.
Балу Ладно, иду. Иду.
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Король Луи [поёт] Ты, может, думаешь, смешно / Что я, гигантопитек, бро / Мечтаю с тобой, малыш, / Создать союз, но вместе — сила, / В джунглях все богатства — наши. / У меня страсть, у тебя огонь, / Но мечта — на двоих. / О-о, я хочу быть как ты, / Хочу пламя это забрать, / Ты можешь, / О, как прекрасно было бы, / Гигантопитек я, / Могу научиться, как вы, люди.
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[Шер Хан навещает волчью стаю и узнаёт, что Маугли ушёл]
Шер Хан Ну, похоже, всё кончено... если только я не смогу вытащить его ОБРАТНО!
Ракша Акелá!
[сбрасывает Акелу с обрыва]
Шер Хан [стае] Теперь я привлёк ваше внимание? Я не хотел, чтобы всё получилось так. Я сделал всё ТАК просто. Всё, что я просил — всего одно, и вы МНЕ отказали! Ну, вот — теперь всё кончено. Расскажите другим! Пока у меня нет человеко-детёныша, эти холмы — мои холмы. Вы не ПОШЛИ НА РАЗУМ, так что теперь вы узнаете, что такое страх!
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Bagheera Ты, наверное, самый никудышный волк, которого я когда-либо видел.
Mowgli Да, но если бы та ветка не сломалась, я бы успел.
Bagheera Идёшь против ветра, отрываешься от стаи. Если не научишься бегать с ней, рано или поздно станешь чьим-то обедом.
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Baloo Извините! Есть кто-нибудь? Извините, я в правильном храме обезьян? О, боже, это же король Луи! Это так волнительно. Легенды не передают всей правды, сэр. Вы действительно... ОГРОМНЫЙ, ха-ха-ха, в самом лучшем смысле. Посмотрите на всю эту... плоть, просто... восседающую на древнем троне. Как же... как же величественно.
King Louie [к своим обезьянам] Схватить его!
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Балу Эй! Подожди! Ты можешь подождать? Просто подожди! Я взобрался на гору, чтобы увидеть тебя — а я не альпинист — просто чтобы быть рядом с тобой. Для меня это исполнение мечты. Ох!
Король Луи Сбросьте его с обрыва!
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Ракша Зачем ты это делаешь? Его же нет! Разве это не то, чего ты хочешь?
Шер Хан Я хочу, чтобы он был мёртв. Как только он узнает, что здесь случилось, он вернётся... и я буду ждать.
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Bagheera Он никогда не слушается.
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Gray Почему он должен был уйти?
Raksha Грей...
Gray Мы могли бы его защитить. Не стоило его отпускать.
Raksha Я тоже по нему скучаю. Главное — он теперь в безопасности.
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Baloo И не мог бы ты говорить потише? Я пытаюсь сосредоточиться.
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Baloo Я сделал это! Ахх...
Bagheera Отлично, старина. Он должен быть там. Иди за мной.
Baloo Нет, нет. Мы на ровном месте. Я главный и у меня есть план.
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Kaa Привет, маленький детёныш. О, нет. Не бойся. Я не причиню тебе вреда.
Mowgli Я просто проходил мимо. Мне не нужны проблемы.
Kaa Проблем нет. Ты здесь один? Хм, это нехорошо. Нам никогда не следует быть одними.
Mowgli Я жду друга. Он должен скоро прийти.
Kaa Я могу подождать с тобой, пока он не придёт. Ты не против? Я буду охранять тебя, только ты и я, милое создание.
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Baloo Я бы сделал это сам, да боюсь высоты.
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King Louie Есть одна вещь, чтобы раскрыть всю нашу силу. Принеси мне этот красный цветок, и мы будем править джунглями. Я буду тебя защищать, и тебе больше никогда ничего не понадобится.
Mowgli Я не могу!
King Louie Ты не можешь или не хочешь?
Mowgli Я не могу!
King Louie Ты сможешь!
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Baloo Э-э.
Bagheera Дальше я сам.
Baloo Нет, я... я пойду. Я... смогу, если не слишком высоко.
Bagheera Хорошо. Пойдём.
Baloo Ладно.
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Mowgli Где я?
Baloo Э-э, это пещера. Моя пещера. Ты не помнишь, что случилось, да?
Mowgli Нет.
Baloo Я спас тебе жизнь. Да, вытащил тебя из пасти смерти — из самых челюстей смерти, если на то пошло — и повезло тебе, что твой новый любимый герой, старина Балу, как раз проходил мимо.
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Baloo Эй! Эй-эй-эй-эй, Маугли, мой друг, мой приятель, мой кореш. Полегче немного, красавчик!
Mowgli Багира сказал, что я должен идти в деревню людей.
Baloo О, Багира? Я его знаю! Конечно. Знаешь в чём у него проблема? Он всегда играет по правилам — а иногда правила созданы не для того, чтобы их... ну, не обязательно ломать, но уж точно сгибать — и уж точно переосмысливать, как думаешь?
🧡
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Baloo Зачем тебе туда идти?
Mowgli Багира сказал, что мне нужны люди.
Baloo [вздыхает] Опять слушаешь Багиру.
Mowgli Эй, он мой друг, понял? А где он сейчас — не знаю.
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Kaa В основном люди живут в своих деревнях, далеко от темноты джунглей, но иногда они путешествуют, и тогда их пещеры дышат во мраке. Они называют это Красным Цветком. Творение человека. Оно приносит тепло и свет, а также разрушение всему, к чему прикасается.
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[первые строки]
Bagheera В этих джунглях ходит много странных рассказов, но нет ничего страннее истории о малыше, которого зовут Маугли.
🧡
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Akela Маугли, за мной. Не отходи от меня ни на шаг.
🧡
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Peacock Ооо, палка.
Ikki Эээ, это моя палка.
Peacock Мне нравится эта палка.
Ikki Нет, серьёзно, это моя палка.
Peacock Это МОЯ палка.
Ikki Нет, это моя палка.
Peacock Отпусти мою палку! Это Водное перемирие!
Ikki Это Водное перемирие!
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Ikki Камень мира! Это перемирие, перемирие по воде!
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Akela Хватит хитрить.
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Pygmy Hog О, да, очисти меня.
🧡
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Багира Я понимаю, что ты не волк от рождения, но хотя бы веди себя как один.
🧡
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Gray Давай, ты же мой брат. Ты должен играть со мной. Пойдём погоняем мышей.
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Маугли [вернулся из улья с волдырями] Ты сказал, что они не жалят. А как же это тогда?
Балу Откуда ты взял, что я так сделал? Ах, это, наверное, были самки! Ах! Снизу они кажутся самцами. А самки жужжат. Просто смажь их, эээ... мёдом.
Маугли Мёдом? Серьёзно?
Балу Да. Намажешь — слизнёшь — сразу легче станет.
Большая белка Это природная мазь. Я мажусь везде.
🧡
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Маугли Это деревня людей?
Балу Ага. По красному цветку всегда можно узнать. Они очень любят свой красный цветок.
Маугли Красный цветок не кажется таким уж плохим.
Балу Да? А когда он вырывается на свободу — он всё, к чему прикасается, уничтожает. Никогда с ним не играй! Понял?
Маугли Понял.
Балу Хорошо.
🧡
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Baloo Постой-ка, постой-ка, постой-ка, постой-ка, у меня с этим никаких проблем нет. Мне это не мешает. Я пришёл сюда без приглашения. Это было очень нахально с моей стороны. Позвольте прервать себя. Я должен сказать — вы, ребята, вживую куда симпатичнее, чем кто-либо думает. Никто никогда не подходит к вам близко. Почему? Из-за запаха. Запах-то сильный. Но дело не только в «смотри на меня». У меня есть мозги. У вас есть умения. У вас есть голова на плечах. Вы придумали это всё с пальцем. Давай, покажи мне. Как ты это делаешь? Я не могу так. Слушай, я чешусь, я третусь, могу рыбу поймать. Но я надеялся — и вы, возможно, вообще не примете это — но я надеялся, и повторяю, это мечта, — что я могу стать бантар-логом. Боже, я хочу быть как вы. Я прицепляюсь своим вагоном к вашей звезде.
🧡
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Akela В некоторых стаях слабаков съедают.
🧡
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Kaa [Могли] Ох, ты бедняжка, милашка. Ты хочешь остаться в джунглях? Ты можешь быть со мной, если хочешь. Я буду рядом. Отпусти свой страх сейчас. Доверься мне.
🧡
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Blackbuck Эй! Не забывайте о перемирии!
Bagheera Я знаю закон, олени.
🧡
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Ikki [его иглы колют ногу Маугли] Извини. Моя вина. Это непроизвольно. Могу прямо тут пописать.
🧡
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Kaa Шер Хан в ту ночь лишил человека жизни... но не раньше, чем красный цветок обжёг его прикосновением.
🧡
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Король Леви [ищет] Подумай, малыш. Мы можем править этой джунглей.
[смотрит вниз по коридору]
Король Леви Нет. Послушай разум.
🧡
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🥱
Bagheera Мы постараемся их задержать.
🧡
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🥱
Рокки носорог [после того, как Маугли отступил к нему] Осторожнее, пожалуйста.
Ракель носорог [когда Маугли проходит мимо] Пап, а что это?
Рокки носорог Похоже, это человекёнок.
Ракель носорог Что здесь делает человекёнок?
🧡
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🥱
Baloo Но я надеялся — и, может, ты вовсе не горишь желанием — но я надеялся — и это всего лишь мечта — но я надеялся, что смогу стать таким же бандар-логом. Боже, я хочу быть как ты. Я цепляюсь за твою звезду!
🧡
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Ikki Держи сухо, держи сухо, держи сухо, держи сухо, держи СУХО... Ой! Эти иглы застревают везде!
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