BalooШер-Хан охотится на него? Ох. Но если ты отправишь его в деревню людей, они его испортят. Сделают из него человека. Нам нужно отправить его обратно в стаю волков. Кто там альфа? Акела. Он сможет его защитить.
BagheeraШер-Хан убил его. Он не остановится ни перед чем, пока не заполучит этого мальчика. Ничего не остановит. Единственный способ спасти его — если он пойдёт в деревню людей. Пожалуйста, Балу. Ты единственный, кого он слушает.
Shere Khan[детям Ракши]Но того, кого вам надо остерегаться, — это кукушка. Знаете, как кукушка выживает? Она пользуется слабостью матери. Кукушка слишком хитра, чтобы сама выращивать птенцов. Вместо этого она подкидывает яйца в гнёзда простых птиц; и когда яйца вылупляются, мать птица обманута. Она кормит их, заботится о них... А вы знаете, что происходит с её собственными птенцами? Они умирают от голода и безразличия, лишь потому что мать полюбила птенца, который ей не принадлежит.
BagheeraКогда я нашёл его много лет назад, он был всего лишь младенцем, брошенным в лесу. Если он должен был выжить, я знал, что ему нужен свой народ. Народ, который будет его защищать. Вот почему я доверил его волкам.
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Baloo[Смотря на муравьеда]Ты никогда не был таким на грани исчезновения, как сейчас.
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Балу[карабкается по скале, испуганно]Птица. Это не к добру.
Багира[рядом с ним]Балу, смотри на меня. Смотри только на меня. У тебя всё отлично получается.
Король Луи[поёт]Ты, может, думаешь, смешно / Что я, гигантопитек, бро / Мечтаю с тобой, малыш, / Создать союз, но вместе — сила, / В джунглях все богатства — наши. / У меня страсть, у тебя огонь, / Но мечта — на двоих. / О-о, я хочу быть как ты, / Хочу пламя это забрать, / Ты можешь, / О, как прекрасно было бы, / Гигантопитек я, / Могу научиться, как вы, люди.
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[Шер Хан навещает волчью стаю и узнаёт, что Маугли ушёл]
Шер ХанНу, похоже, всё кончено... если только я не смогу вытащить его ОБРАТНО!
Шер Хан[стае]Теперь я привлёк ваше внимание? Я не хотел, чтобы всё получилось так. Я сделал всё ТАК просто. Всё, что я просил — всего одно, и вы МНЕ отказали! Ну, вот — теперь всё кончено. Расскажите другим! Пока у меня нет человеко-детёныша, эти холмы — мои холмы. Вы не ПОШЛИ НА РАЗУМ, так что теперь вы узнаете, что такое страх!
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BagheeraТы, наверное, самый никудышный волк, которого я когда-либо видел.
MowgliДа, но если бы та ветка не сломалась, я бы успел.
BagheeraИдёшь против ветра, отрываешься от стаи. Если не научишься бегать с ней, рано или поздно станешь чьим-то обедом.
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BalooИзвините! Есть кто-нибудь? Извините, я в правильном храме обезьян? О, боже, это же король Луи! Это так волнительно. Легенды не передают всей правды, сэр. Вы действительно... ОГРОМНЫЙ, ха-ха-ха, в самом лучшем смысле. Посмотрите на всю эту... плоть, просто... восседающую на древнем троне. Как же... как же величественно.
MowgliБагира сказал, что я должен идти в деревню людей.
BalooО, Багира? Я его знаю! Конечно. Знаешь в чём у него проблема? Он всегда играет по правилам — а иногда правила созданы не для того, чтобы их... ну, не обязательно ломать, но уж точно сгибать — и уж точно переосмысливать, как думаешь?
MowgliЭй, он мой друг, понял? А где он сейчас — не знаю.
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KaaВ основном люди живут в своих деревнях, далеко от темноты джунглей, но иногда они путешествуют, и тогда их пещеры дышат во мраке. Они называют это Красным Цветком. Творение человека. Оно приносит тепло и свет, а также разрушение всему, к чему прикасается.
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[первые строки]
BagheeraВ этих джунглях ходит много странных рассказов, но нет ничего страннее истории о малыше, которого зовут Маугли.
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AkelaМаугли, за мной. Не отходи от меня ни на шаг.
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PeacockОоо, палка.
IkkiЭээ, это моя палка.
PeacockМне нравится эта палка.
IkkiНет, серьёзно, это моя палка.
PeacockЭто МОЯ палка.
IkkiНет, это моя палка.
PeacockОтпусти мою палку! Это Водное перемирие!
IkkiЭто Водное перемирие!
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IkkiКамень мира! Это перемирие, перемирие по воде!
BalooПостой-ка, постой-ка, постой-ка, постой-ка, у меня с этим никаких проблем нет. Мне это не мешает. Я пришёл сюда без приглашения. Это было очень нахально с моей стороны. Позвольте прервать себя. Я должен сказать — вы, ребята, вживую куда симпатичнее, чем кто-либо думает. Никто никогда не подходит к вам близко. Почему? Из-за запаха. Запах-то сильный. Но дело не только в «смотри на меня». У меня есть мозги. У вас есть умения. У вас есть голова на плечах. Вы придумали это всё с пальцем. Давай, покажи мне. Как ты это делаешь? Я не могу так. Слушай, я чешусь, я третусь, могу рыбу поймать. Но я надеялся — и вы, возможно, вообще не примете это — но я надеялся, и повторяю, это мечта, — что я могу стать бантар-логом. Боже, я хочу быть как вы. Я прицепляюсь своим вагоном к вашей звезде.
BalooНо я надеялся — и, может, ты вовсе не горишь желанием — но я надеялся — и это всего лишь мечта — но я надеялся, что смогу стать таким же бандар-логом. Боже, я хочу быть как ты. Я цепляюсь за твою звезду!