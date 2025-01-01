Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Защитник Цитаты из фильма Защитник

Цитаты из фильма Защитник

Dr. Bennet Omalu Нужда — это не слабость. Нужда — это нужда. Ты должен быть лучшей версией себя. Если не знаешь, что это такое, выбери что-то и притворяйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht НФЛ владеет одним днем недели. Тем же днем, которым раньше владела Церковь. Теперь он принадлежит им.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu У всех этих животных в теле встроены амортизаторы. Язык дятла проходит через заднюю часть рта и выходит через ноздрю, охватывая весь череп. Это анатомический эквивалент ремня безопасности для его мозга. А у человека? Ни одна часть нашего тела не защищает нас от таких столкновений. Человек получает сотрясение при шестидесяти G. Обычное столкновение головой на футбольном поле — сто G. Бог не предназначал нас для игры в футбол.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu [из трейлера] Говори правду! Говори правду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Dr. Bennet Omalu Когда я был мальчишкой, рай был здесь,
[жест рукой]
Dr. Bennet Omalu а Америка — вот здесь.
[жест чуть ниже]
Dr. Bennet Omalu Ты мог стать кем угодно, делать что угодно — я никогда не хотел ничего так сильно, как стать американцем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht Что если они придут сюда с ордером?
Dr. Bennet Omalu По какому подозрению? По науке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Голос в телефоне Бросай это, или они будут делать твою вскрытие, мистер Омалу.
Доктор Беннет Омалу ДОКТОР Омалу.
[кладёт трубку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Титры НФЛ согласилась при условии, что не будет обязана раскрывать, что и когда она знала о последствиях сотрясений у футболистов. Актуарии, нанятые НФЛ, пришли к выводу, что 28% профессиональных футболистов будут страдать от серьёзных когнитивных нарушений, включая хроническую травматическую энцефалопатию. Все федеральные обвинения против доктора Сирила Уэкта были сняты. В феврале 2015 года доктор Беннет Омалу стал гражданином Соединённых Штатов Америки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prema Mutiso Не могу понять, чего ты боишься больше: того, что найдёшь, или того, чего не найдёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht [риторически] Ты правда думал, что НФЛ скажет тебе спасибо?
Dr. Bennet Omalu [искренне] Да.
Dr. Cyril Wecht Зачем, чёрт возьми?
Dr. Bennet Omalu За то, что я знал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu Я решил проблему. Всё, что им надо — это наклеить на бок шлема: «Главный хирург установил, что игра в футбол опасна для вашего здоровья.»
Dr. Cyril Wecht Надо наклеить с ОБЕИХ сторон шлема.
[они смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prema Mutiso Если ты не заговоришь за мёртвых, кто тогда? Ты из племени Игбо, Беннет. Когда у тебя есть правда, то, что тебе говорят не делать, — это то, что ты должен сделать. Прими это, и ничто созданное человеком не сможет тебя сломать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rep. Linda Sanchez Это напоминает мне табачные компании до 90-х, когда они упорно говорили: «Нет, никакой связи между курением и вредом для здоровья нет». Но в итоге им пришлось признать, что это неправда, после череды судебных процессов в 90-х.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Julian Bailes Я просто продолжал отправлять их обратно на поле.
Dr. Cyril Wecht Что, чёрт возьми, ты думал?
Dr. Julian Bailes Ты должен быть частью этого. Ты должен быть на поле рядом с ними, чтобы понять. Что угодно, чтобы держать их в игре, чтобы всё продолжалось. Лейкопластыри, уколы, Викодин, Торадол, Лидокаин, Перкоцет, Лексапро, Золофт... Что-то забыл? Это шины и масло. Просто механики, которые пытаются держать машины на треке.
Dr. Cyril Wecht Да, но это не медицина. Я не знаю, что это.
Dr. Julian Bailes Это бизнес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu [о предъявлении обвинений доктору Вехту за неправильное использование факса] Они не могли придумать такую чепуху даже в Нигерии!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu [из трейлера] Повторяющиеся удары по голове душат мозг! И превращают человека во что-то другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prema Mutiso Беннетт, послушай меня. Ты знаешь, что я выбрала притворство?
Prema Mutiso Ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prema Mutiso [указывает на коробку с патологическими слайдами] Что это?
Dr. Bennet Omalu Майк Уэбстер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu По моим подсчётам, Майк Вебстер получил более 70 000 ударов по голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht Знаешь, почему ты до сих пор не вернулся в Нигерию?
Dr. Bennet Omalu Да, потому что я напоминаю тебе тебя самого.
Dr. Cyril Wecht Только менее симпатичный. Садись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu Я хочу на тебе жениться. Мы можем влюбиться...
Prema Mutiso Если хочешь жениться на мне, я выйду за тебя.
Dr. Bennet Omalu Отлично, потому что я уже внес задаток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu Сирил, я не могу вернуться в Нигерию. Всё, чем я являюсь, — здесь. Мой ребёнок должен родиться в Америке.
Dr. Cyril Wecht Не переживай, я устрою тебя на работу. Слушай, можешь работать со мной в прачечной тюрьмы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht Думаю, ты станешь американским героем.
Dr. Bennet Omalu Я даже не американец.
Dr. Cyril Wecht Тем лучше. Это очень по-американски!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Bennet Omalu Сегодня ночью у меня было озарение. Это тело создано для танца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Ron Hamilton Когда-нибудь встречал великого ДеКоски? Две минуты — не больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prema Mutiso [Беннету] Твоё имя значит «Если знаешь — должен рассказать.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht Сколько тебе это обошлось до сих пор?
Dr. Bennet Omalu 20 000 долларов.
Dr. Cyril Wecht 20?
Dr. Bennet Omalu Я экономлю. На всём.
Dr. Cyril Wecht Да? Как по-американски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Cyril Wecht Иногда в жизни приходится... Отказаться от чего-то ради мира. Но не всегда это возможно.
Dr. Bennet Omalu Ты думаешь, он считает, что пора оставить это в покое?
Dr. Cyril Wecht Нет, я в это не верю. Никогда не верил, вот почему меня все ненавидят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Webster Джастин... Нам осталось только доиграть. Все мы выйдем победителями. Хорошо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Joseph Maroon Футбол — самый популярный вид спорта в Америке, потому что он просто чертовски фантастический. И это, вот оно?
[указывает в окно на стадион Хайнц Филд]
Dr. Joseph Maroon Это — пульс этого города. И ты хочешь это разрушить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше