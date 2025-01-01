Dr. Bennet OmaluНужда — это не слабость. Нужда — это нужда. Ты должен быть лучшей версией себя. Если не знаешь, что это такое, выбери что-то и притворяйся.
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Dr. Cyril WechtНФЛ владеет одним днем недели. Тем же днем, которым раньше владела Церковь. Теперь он принадлежит им.
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Dr. Bennet OmaluУ всех этих животных в теле встроены амортизаторы. Язык дятла проходит через заднюю часть рта и выходит через ноздрю, охватывая весь череп. Это анатомический эквивалент ремня безопасности для его мозга. А у человека? Ни одна часть нашего тела не защищает нас от таких столкновений. Человек получает сотрясение при шестидесяти G. Обычное столкновение головой на футбольном поле — сто G. Бог не предназначал нас для игры в футбол.
ТитрыНФЛ согласилась при условии, что не будет обязана раскрывать, что и когда она знала о последствиях сотрясений у футболистов. Актуарии, нанятые НФЛ, пришли к выводу, что 28% профессиональных футболистов будут страдать от серьёзных когнитивных нарушений, включая хроническую травматическую энцефалопатию. Все федеральные обвинения против доктора Сирила Уэкта были сняты. В феврале 2015 года доктор Беннет Омалу стал гражданином Соединённых Штатов Америки.
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Prema MutisoНе могу понять, чего ты боишься больше: того, что найдёшь, или того, чего не найдёшь.
Prema MutisoЕсли ты не заговоришь за мёртвых, кто тогда? Ты из племени Игбо, Беннет. Когда у тебя есть правда, то, что тебе говорят не делать, — это то, что ты должен сделать. Прими это, и ничто созданное человеком не сможет тебя сломать.
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Rep. Linda SanchezЭто напоминает мне табачные компании до 90-х, когда они упорно говорили: «Нет, никакой связи между курением и вредом для здоровья нет». Но в итоге им пришлось признать, что это неправда, после череды судебных процессов в 90-х.
Dr. Julian BailesТы должен быть частью этого. Ты должен быть на поле рядом с ними, чтобы понять. Что угодно, чтобы держать их в игре, чтобы всё продолжалось. Лейкопластыри, уколы, Викодин, Торадол, Лидокаин, Перкоцет, Лексапро, Золофт... Что-то забыл? Это шины и масло. Просто механики, которые пытаются держать машины на треке.