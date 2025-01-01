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Титры НФЛ согласилась при условии, что не будет обязана раскрывать, что и когда она знала о последствиях сотрясений у футболистов. Актуарии, нанятые НФЛ, пришли к выводу, что 28% профессиональных футболистов будут страдать от серьёзных когнитивных нарушений, включая хроническую травматическую энцефалопатию. Все федеральные обвинения против доктора Сирила Уэкта были сняты. В феврале 2015 года доктор Беннет Омалу стал гражданином Соединённых Штатов Америки.