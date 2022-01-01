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Защитник
Защитник, 2015: актеры и роли
Concussion
Защитник
2015 / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Трейлеры
Защитник, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Ландесман
Peter Landesman
В ролях
Уилл Смит
Will Smith
Гугу Эмбата-Ро
Gugu Mbatha-Raw
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Мэттью Уиллиг
Matthew Willig
Люк Уилсон
Luke Wilson
Стивен Мойер
Stephen Moyer
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