Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Oscar Shorts 2015. Фильмы
5.7
Oscar Shorts 2015. Фильмы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Oscar Shorts 2015. Фильмы
5.7

Oscar Shorts 2015. Фильмы

, 2015
короткометражный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Oscar Shorts 2015. Фильмы
5.7
Oscar Shorts 2015. Фильмы - Трейлер
Oscar Shorts 2015. Фильмы  Трейлер

О фильме

Телефонный звонок // The Phone Call
Режиссер Марк Каркби, Великобритания, 21 минута

Неуклюжая «серая мышка» из службы психологической помощи отвечает на телефонный звонок пожилого вдовца, который больше не в силах терпеть одиночество. За пятнадцать минут разговора эти двое станут друг другу самыми родными людьми на свете. Один звонок станет финалом для одной жизни и началом нового этапа для другой. Прекрасный в своей простоте кроткий метр, построенный всего на одном диалоге в исполнении британской актрисы Салли Хокинс из недавних «Приключений Паддингтона» и актера Джима Бродбента, который так и не появится в кадре. «Оскар» в этом году достался именно этому душещипательному фильму.

Избранные награды и фестивали:

2014 TRIBECA – Best Narrative Short Film
2014 DRESDEN – Golden Horseman of the Audience 
2014 KRAKOW – Silver Dragon – Best Short Fiction Film
2014 SHORT SHORTS (JAPAN) – Audience Award for Best International Short Film
2014 ASPEN – Youth Jury Award, Audience Special Recognition 
2014 HEART OF GOLD – Best Short Film 2014 1-REEL – Best Narrative Short Film 
2014 TALLGRASS – Golden Strands for Outstanding Narrative Short Film 
2014 LEEDS – Audience Award for Best British Short

Бугалу и Грэм // Boogaloo and Graham
Режиссер Майко Леннокс, Великобритания, 14 минут

Британская короткометражка про то, как мир в отдельно взятой семье начинается не с курицы, но с яйца. Два маленьких брата получают в подарок от отца по цыпленку, чтобы они заботились о питомцах. Но когда птенцы вырастают, родители выносят курицам неутешительный приговор. Все это рифмуется с вооруженными действиями в Северной Ирландии 1978 года. Остроумная история о странном мире детей в пространстве мира взрослых. 

Избранные награды и фестивали:

Placed with a Special Mention – The Galway Film Fleadh 2014
Best World Short (Ireland) – Savannah Film Festival 2014
The Galway Film Fleadh 2014 
The Toronto International Film Festival 2014
The Cork Film Festival 2014 
Flickerfest 2015 
Boulder International Film Festival 2014


Айя // Aya
Режиссеры Михаил Брезес и Одед Бинун, Франция – Израиль, 39 минут

Он — член жюри музыкального конкурса, прилетел в Иерусалим из Финляндии. Она — просто незнакомка в аэропорту по имени Ая. Он путает ее со своим водителем, а она не торопится сознаваться. Теперь они вместе едут по дороге в вечный город. Очарование случайной встречи, неловкие разговоры ни о чем и обо всем, волнительное ощущение мужского и женского. Самая длинная короткометражка программы, которая при этом ловко погружает зрителя в камерный диалог главных героев, что время пролетает почти незаметно.

Избранные награды и фестивали:
Best Short Film - Israeli Academy Awards
Best International Short - Fort Lauderdale International
Film Festival Best Film Audience Prize - La Cabina Film Festival 
Best Mid-Lengh Film - Vancouver International Women in Film Festival 
Best Actress Performance - Vancouver International Women in Film Festival


Парване // Parvaneh
Режиссер Тахнон Ханзави, Швейцария, 25 минут

Юная иммигрантка из Афганистана по имени Парване временно живет и работает в Швейцарии. Чтобы послать деньги на родину больному отцу, ей придется познакомиться с местной девушкой-оторвой и пережить необычную для нее ночь. Интернациональная история про людей в поисках своего убежища — неважно будь ты нелегал в чужой стране или просто трудный подросток с семейными проблемами.

Избранные награды и фестивали:

Trondheim, 26th Minimalen Short Film Festival Trondheim, Competition, 2014
Bergamo, 32° Bergamo Film Meeting 2014
Premio Principado de Asturias al Mejor Cortometraje 2013 Los Angeles
Intragna, 6° Film Festival Centovalli Intragna, 2013 
Grenoble, 36e Festival du Film Court en plein air de Grenoble, 2013
Tel Aviv, 15th International Student Film Festival, Competition, 2013 
Shanghai, 16th Shanghai International Film Festival, 2013 
Osnabrück, European Media Art Festival Osnabrück, Competition, 2013 
Potsdam-Babelsberg, 42nd International Student Film Festival, Competition, 2013 
Nijmegen, 5th Go Short - International Short Film Festival Nijmegen, Competition, 2013 
Regensburg, 19. Regensburger Kurzfilm Woche, Competition, 2013 

Детали фильма

Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Oscar Shorts 2015. Фильмы - Трейлер
Oscar Shorts 2015. Фильмы Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Кинопоказы на крышах Петербурга!
13 августа 2015 00:00 Кинопоказы на крышах Петербурга! На этой неделе кинотеатр на крыше ROOF CINEMA приготовил для вас сразу два интереснейших кинопоказа - в эту пятницу, 14 августа на крыше клуба MOD (наб.канала Грибоедова, 7) вас ждет захватывающий
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»
Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше