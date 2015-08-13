Телефонный звонок // The Phone Call

Режиссер Марк Каркби, Великобритания, 21 минута

Неуклюжая «серая мышка» из службы психологической помощи отвечает на телефонный звонок пожилого вдовца, который больше не в силах терпеть одиночество. За пятнадцать минут разговора эти двое станут друг другу самыми родными людьми на свете. Один звонок станет финалом для одной жизни и началом нового этапа для другой. Прекрасный в своей простоте кроткий метр, построенный всего на одном диалоге в исполнении британской актрисы Салли Хокинс из недавних «Приключений Паддингтона» и актера Джима Бродбента, который так и не появится в кадре. «Оскар» в этом году достался именно этому душещипательному фильму.

Избранные награды и фестивали:

2014 TRIBECA – Best Narrative Short Film

2014 DRESDEN – Golden Horseman of the Audience

2014 KRAKOW – Silver Dragon – Best Short Fiction Film

2014 SHORT SHORTS (JAPAN) – Audience Award for Best International Short Film

2014 ASPEN – Youth Jury Award, Audience Special Recognition

2014 HEART OF GOLD – Best Short Film 2014 1-REEL – Best Narrative Short Film

2014 TALLGRASS – Golden Strands for Outstanding Narrative Short Film

2014 LEEDS – Audience Award for Best British Short

Бугалу и Грэм // Boogaloo and Graham

Режиссер Майко Леннокс, Великобритания, 14 минут

Британская короткометражка про то, как мир в отдельно взятой семье начинается не с курицы, но с яйца. Два маленьких брата получают в подарок от отца по цыпленку, чтобы они заботились о питомцах. Но когда птенцы вырастают, родители выносят курицам неутешительный приговор. Все это рифмуется с вооруженными действиями в Северной Ирландии 1978 года. Остроумная история о странном мире детей в пространстве мира взрослых.

Избранные награды и фестивали:

Placed with a Special Mention – The Galway Film Fleadh 2014

Best World Short (Ireland) – Savannah Film Festival 2014

The Galway Film Fleadh 2014

The Toronto International Film Festival 2014

The Cork Film Festival 2014

Flickerfest 2015

Boulder International Film Festival 2014



Айя // Aya

Режиссеры Михаил Брезес и Одед Бинун, Франция – Израиль, 39 минут

Он — член жюри музыкального конкурса, прилетел в Иерусалим из Финляндии. Она — просто незнакомка в аэропорту по имени Ая. Он путает ее со своим водителем, а она не торопится сознаваться. Теперь они вместе едут по дороге в вечный город. Очарование случайной встречи, неловкие разговоры ни о чем и обо всем, волнительное ощущение мужского и женского. Самая длинная короткометражка программы, которая при этом ловко погружает зрителя в камерный диалог главных героев, что время пролетает почти незаметно.

Избранные награды и фестивали:

Best Short Film - Israeli Academy Awards

Best International Short - Fort Lauderdale International

Film Festival Best Film Audience Prize - La Cabina Film Festival

Best Mid-Lengh Film - Vancouver International Women in Film Festival

Best Actress Performance - Vancouver International Women in Film Festival



Парване // Parvaneh

Режиссер Тахнон Ханзави, Швейцария, 25 минут

Юная иммигрантка из Афганистана по имени Парване временно живет и работает в Швейцарии. Чтобы послать деньги на родину больному отцу, ей придется познакомиться с местной девушкой-оторвой и пережить необычную для нее ночь. Интернациональная история про людей в поисках своего убежища — неважно будь ты нелегал в чужой стране или просто трудный подросток с семейными проблемами.

Избранные награды и фестивали:

Trondheim, 26th Minimalen Short Film Festival Trondheim, Competition, 2014

Bergamo, 32° Bergamo Film Meeting 2014

Premio Principado de Asturias al Mejor Cortometraje 2013 Los Angeles

Intragna, 6° Film Festival Centovalli Intragna, 2013

Grenoble, 36e Festival du Film Court en plein air de Grenoble, 2013

Tel Aviv, 15th International Student Film Festival, Competition, 2013

Shanghai, 16th Shanghai International Film Festival, 2013

Osnabrück, European Media Art Festival Osnabrück, Competition, 2013

Potsdam-Babelsberg, 42nd International Student Film Festival, Competition, 2013

Nijmegen, 5th Go Short - International Short Film Festival Nijmegen, Competition, 2013

Regensburg, 19. Regensburger Kurzfilm Woche, Competition, 2013