Globe: Комедия ошибок, 2014

Антифол, разлученный в детстве со своим братом-близнецом, прибывает вместе со своим слугой Дромио в город Эфес. Он не предполагает, что именно здесь и проживает его брат-близнец, также наречённый Антифолом и располагающий слугой по имени Дромио, братом-близнецом первого. Из-за того, что в одном городе, известном своей репутацией колдовского, внезапно оказываются одновременно две идентичные пары слуги и господина, начинается чудовищная путаница – гостя принимают за местного, местного – за чужака, а слугам постоянно крепко достаётся за то, что они выполняют не те приказы.

Эта фарсовая комедия, поставленная с использованием подлинных костюмов и сценического оформления эпохи Возрождения, порадует зрителей забавной анархией.