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Globe: Комедия ошибок
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The Comedy of Errors

Globe: Комедия ошибок, 2014

2014 / Великобритания
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О фильме

Антифол, разлученный в детстве со своим братом-близнецом, прибывает вместе со своим слугой Дромио в город Эфес. Он не предполагает, что именно здесь и проживает его брат-близнец, также наречённый Антифолом и располагающий слугой по имени Дромио, братом-близнецом первого. Из-за того, что в одном городе, известном своей репутацией колдовского, внезапно оказываются одновременно две идентичные пары слуги и господина, начинается чудовищная путаница – гостя принимают за местного, местного – за чужака, а слугам постоянно крепко достаётся за то, что они выполняют не те приказы.

Эта фарсовая комедия, поставленная с использованием подлинных костюмов и сценического оформления эпохи Возрождения, порадует зрителей забавной анархией.

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2 голоса
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Бланш МакИнтир
В ролях
Мэттью Нихэм
Саймон Харрисон
Джэйми Уилкс
Броди Росс
Питер Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Globe: Комедия ошибок 1 постер
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Сатурн
15:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Globe: Комедия ошибок» в кинотеатрах

сб 23 вс 24 вт 2
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