L'Imam [джихадисту] Прекрати это. Ты вредишь исламу и мусульманам. Ты ставишь детей под угрозу перед их бедной матерью. Ты даже ударил мать двоих детей без всякой причины. До твоего прихода здесь была женщина, которая жаловалась, что ты заставил её носить перчатки — вот они — не убедив её в их пользе, как предписано Аллахом и Его пророком. Помни слова Всемогущего Аллаха: «Прощайте их. Советуйтесь с ними. Говорите с ними. Как только примете решение, положитесь на Аллаха, ведь Он любит тех, кто доверяет Ему.» Где же снисхождение? Где прощение? Где благочестие? Где обмен... обмен? Где Бог во всём этом?