ПроизводствоLes Films Pelléas, NiKo Film, Prolégomènes
Другие названия
En attendant les hirondelles, Until the Birds Return, A Natureza do Tempo, Kuşlar Dönünceye Dek, The Nature of Time, Warten auf Schwalben, Zanim nadejdzie wiosna, Когда вернутся птицы, 언틸 더 버즈 리턴, עד שיבת הציפורים, در انتظار چلچلهها, في انتظار السنونو
Рейтинг фильма
6.3
Оцените11 голосов
6.3IMDb
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