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Постер фильма Когда вернутся птицы
6.3
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6.3

Когда вернутся птицы

, 2017
En attendant les hirondelles
Франция / драма / 18+
Постер фильма Когда вернутся птицы
6.3

В ролях

Ор Атика
Ор Атика
Rasha - la maîtresse de Mourad
Mohamed Djouhri
Mourad
Хания Амар
Aïcha
Hassan Kachach
Dahman
Мехди Рамдани
Djalil
Надя Каси
La femme
Sonia Mekkiou
Lila
Chawki Amari
Tayeb
Lamri Kaouane
Kamel
Abdelaziz Zeghbib
Le marchand
Режиссер Карим Муссауи
Сценарист Мод Амелин, Карим Муссауи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 28 апреля 2020
Премьера в мире 22 мая 2017
Дата выхода
22 ноября 2017 Бельгия
17 мая 2018 Бразилия
9 ноября 2017 Нидерланды
14 февраля 2018 Тунис
8 ноября 2017 Франция
Бюджет €1 430 000
Сборы в мире $244 065
Производство Les Films Pelléas, NiKo Film, Prolégomènes
Другие названия
En attendant les hirondelles, Until the Birds Return, A Natureza do Tempo, Kuşlar Dönünceye Dek, The Nature of Time, Warten auf Schwalben, Zanim nadejdzie wiosna, Когда вернутся птицы, 언틸 더 버즈 리턴, עד שיבת הציפורים, در انتظار چلچله‌ها, في انتظار السنونو

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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