OperaHD: ONP. Свадьба Фигаро, 2022

«Свадьба Фигаро» — одно из самых известных оперных произведений. Брамс называл эту оперу «чудом», а ария Графини считается одной из самых глубоких и трогательных музыкальных страниц в оперном мире. Выбрав в качестве основы либретто скандальную комедию Бомарше, Моцарт и Да Понте обеспечили себе гарантированный успех. Император Иосиф II даже запретил эту пьесу к постановке в 1785 году в Венском театре. Быть может, она слишком явно подчёркивала противоречия уже клонящегося к закату режима, которому после Французской революции суждено было пасть? Новая постановка Ниши Джонс сохраняет дух пьесы Бомарше, и с юмором и лукавством демонстрирует человеческие взаимоотношения на фоне мира, где реальность и вымысел до такой степени перемешаны, что в какой-то момент Граф спрашивает: «Мы что, в комедии?».