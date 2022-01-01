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OperaHD: ONP. Свадьба Фигаро
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ONP: Le Nozze di Figaro

OperaHD: ONP. Свадьба Фигаро, 2022

2022 / Франция
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О фильме

«Свадьба Фигаро» — одно из самых известных оперных произведений. Брамс называл эту оперу «чудом», а ария Графини считается одной из самых глубоких и трогательных музыкальных страниц в оперном мире. Выбрав в качестве основы либретто скандальную комедию Бомарше, Моцарт и Да Понте обеспечили себе гарантированный успех. Император Иосиф II даже запретил эту пьесу к постановке в 1785 году в Венском театре. Быть может, она слишком явно подчёркивала противоречия уже клонящегося к закату режима, которому после Французской революции суждено было пасть? Новая постановка Ниши Джонс сохраняет дух пьесы Бомарше, и с юмором и лукавством демонстрирует человеческие взаимоотношения на фоне мира, где реальность и вымысел до такой степени перемешаны, что в какой-то момент Граф спрашивает: «Мы что, в комедии?».

Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Ниша Джонс
В ролях
Петер Маттеи
Мария Бенгтсон
Лука Пизарони
Леа Десандр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: ONP. Свадьба Фигаро 1 постер
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