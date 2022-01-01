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TheatreHD: Так поступают все женщины
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Metropolitan Opera: Così fan tutte

TheatreHD: Так поступают все женщины, 2018

2018 / США
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О фильме

Фелим Макдермотт снова ставит в Мет, на этот раз комедию Моцарта «Так поступают все женщины», которой продирижирует Дэвид Робертсона. Действие развернется в 1950-е в парке развлечений Кони Айленд, в ролях Аманда Майески (несговорчивая Фьордилиджи), Серена Мальфи (ее сестра Дорабелла), лауреат премии «Тони» Келли О’Хара (их дерзкая служанка Деспина), Бен Блисс и Адам Плахетка (женихи сестер Феррандо и Гульельмо) и Кристофер Молтман (циник дон Альфонсо). «Так поступают все женщины» — совместная постановка с Английской национальной оперой.

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Продолжительность 3 часа 21 минута
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Фелим МакДермотт
В ролях
Аманда Майески
Серена Мальфи
Келли О’Хара
Бен Блисс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Так поступают все женщины 1 постер
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