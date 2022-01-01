TheatreHD: Так поступают все женщины, 2018

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о выходе в прокат О фильме Фелим Макдермотт снова ставит в Мет, на этот раз комедию Моцарта «Так поступают все женщины», которой продирижирует Дэвид Робертсона. Действие развернется в 1950-е в парке развлечений Кони Айленд, в ролях Аманда Майески (несговорчивая Фьордилиджи), Серена Мальфи (ее сестра Дорабелла), лауреат премии «Тони» Келли О’Хара (их дерзкая служанка Деспина), Бен Блисс и Адам Плахетка (женихи сестер Феррандо и Гульельмо) и Кристофер Молтман (циник дон Альфонсо). «Так поступают все женщины» — совместная постановка с Английской национальной оперой. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 3 часа 21 минута Год выпуска 2018 Возраст 16+ Режиссер Фелим МакДермотт В ролях Аманда Майески Серена Мальфи Келли О’Хара Бен Блисс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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