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Киноафиша Фильмы Скорость: Автобус 657 Цитаты из фильма Скорость: Автобус 657

Цитаты из фильма Скорость: Автобус 657

The Pope Если умирать с сожалениями, значит, ты прожил жизнь неправильно. Не живи неправильно.
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🥱
The Pope Если кто-то говорит, что деньги не покупают любовь, значит, у него просто не было достаточно денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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