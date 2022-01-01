Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хромофобия
Хромофобия, 2005: актеры и роли
Chromophobia
Хромофобия
2005 / Великобритания / Франция / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Хромофобия, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марта Файнс
Martha Fiennes
В ролях
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Рис Иванс
Rhys Ifans
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Иэн Холм
Ian Holm
Харриет Уолтер
Harriet Walter
Энтони Хиггинс
Anthony Higgins
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте