Бунтарь
Бунтарь

Бунтарь

La ribelle 18+
Страна Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 19 августа 1993
Дата выхода
19 августа 1993 Италия
Производство La Banda Magnetica, S.r.L., Reteitalia, Taodue Film
Другие названия
La ribelle, The Rebel, La rebelde
Режиссер
Аурелио Гримальди
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Стефано Дионизи
Лоренца Индовина
Люсия Сардо
Роза Пьянета
Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
