О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
1 постер
Бунтарь
Бунтарь
La ribelle
18+
драма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1993
Премьера в мире
19 августа 1993
Дата выхода
19 августа 1993
Италия
Производство
La Banda Magnetica, S.r.L., Reteitalia, Taodue Film
Другие названия
La ribelle, The Rebel, La rebelde
Режиссер
Аурелио Гримальди
В ролях
Пенелопа Крус
Стефано Дионизи
Лоренца Индовина
Люсия Сардо
Роза Пьянета
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
13
голосов
5.1
IMDb
