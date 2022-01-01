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Франциск Франциск
Киноафиша Фильмы Франциск Франциск, 1989: актеры и роли
Francesco Франциск 1989 / Италия / Германия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Франциск, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лилиана Кавани Liliana Cavani
В ролях
Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Андреа Ферреоль Андреа Ферреоль Andréa Ferréol Николос Дьютч Петер Берлинг Peter Berling Ханнс Цишлер Hanns Zischler Марио Адорф Mario Adorf Паоло Боначелли Paolo Bonacelli
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