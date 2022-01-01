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Франциск
Франциск, 1989: актеры и роли
Francesco
Франциск
1989 / Италия / Германия
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Франциск, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лилиана Кавани
Liliana Cavani
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Андреа Ферреоль
Andréa Ferréol
Николос Дьютч
Петер Берлинг
Peter Berling
Ханнс Цишлер
Hanns Zischler
Марио Адорф
Mario Adorf
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