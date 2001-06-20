Тридцатипятилетняя секретарша Карла Бем много лет проработала в конторе по строительным подрядам. Честная и трудолюбивая, она приходит на службу раньше всех, а уходит — позже всех. Увы, ее стараний и компетентности никто не замечает. Карла сыта по горло: "Платят как рабыне, обращаются как с грязью и гоняют как собаку". Надо вырваться из замкнутого круга. Но на что может рассчитывать не особо хорошенькая женщина со слуховым аппаратом в этом мужском мире? Карла – глухая… Спасение приходит в облике Поля Анжели, нового практиканта. Поль молод и любопытен. Как помощник, он просто безнадежен, но у него другие достоинства — он вор, только что из тюрьмы, где сидел два года. Тот самый случай, когда хороший встречает плохого. "Чтобы вальсировать, нужны двое". Она учит его хорошим манерам, он ее — плохим. Первые результаты обнадеживают…

