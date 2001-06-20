Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Свобода-Олерон
Свобода-Олерон

Свобода-Олерон

Liberte-Oleron 18+
О фильме

Тридцатипятилетняя секретарша Карла Бем много лет проработала в конторе по строительным подрядам. Честная и трудолюбивая, она приходит на службу раньше всех, а уходит — позже всех. Увы, ее стараний и компетентности никто не замечает. Карла сыта по горло: "Платят как рабыне, обращаются как с грязью и гоняют как собаку". Надо вырваться из замкнутого круга. Но на что может рассчитывать не особо хорошенькая женщина со слуховым аппаратом в этом мужском мире? Карла – глухая… Спасение приходит в облике Поля Анжели, нового практиканта. Поль молод и любопытен. Как помощник, он просто безнадежен, но у него другие достоинства — он вор, только что из тюрьмы, где сидел два года. Тот самый случай, когда хороший встречает плохого. "Чтобы вальсировать, нужны двое". Она учит его хорошим манерам, он ее — плохим. Первые результаты обнадеживают…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 20 июня 2001
Дата выхода
7 июля 2001 США
20 июня 2001 Франция
Производство Why Not Productions, Les Films Alain Sarde, France 2 Cinéma
Другие названия
Liberté-Oléron, Freedom-Oléron, Freizeitkapitäne, Libertad-Olerón, Свобода-Олерон
Режиссер
Брюно Подалидес
Брюно Подалидес
В ролях
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Патрик Пино
Гилен Лондез
Гилен Лондез
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
