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Фильмография
Энтони Страхан
Antony Strachan
Киноафиша
Персоны
Энтони Страхан
Энтони Страхан
Antony Strachan
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Занесло
(2014)
5.9
В июле 1916: Битва на Сомме
(1999)
5.8
Замок к Рождеству
(2021)
Фильмография Энтони Страхан
Получеловек
драма
2026, Великобритания
5.8
Замок к Рождеству
A Castle for Christmas
мелодрама
2021, США
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6.9
Занесло
Redirected
триллер, драма, боевик
2014, Великобритания / Литва
Смотреть трейлер
5.9
В июле 1916: Битва на Сомме
The Trench
драма, военный
1999, Франция / Великобритания
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