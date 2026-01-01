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Энтони Страхан Antony Strachan
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Энтони Страхан

Antony Strachan

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Занесло 6.9
Занесло (2014)
В июле 1916: Битва на Сомме 5.9
В июле 1916: Битва на Сомме (1999)
Замок к Рождеству 5.8
Замок к Рождеству (2021)

Фильмография Энтони Страхан

Получеловек
Получеловек
драма 2026, Великобритания
Замок к Рождеству 5.8
Замок к Рождеству A Castle for Christmas
мелодрама 2021, США
Смотреть трейлер
Занесло 6.9
Занесло Redirected
триллер, драма, боевик 2014, Великобритания / Литва
Смотреть трейлер
В июле 1916: Битва на Сомме 5.9
В июле 1916: Битва на Сомме The Trench
драма, военный 1999, Франция / Великобритания
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