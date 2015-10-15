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Битва за Севастополь
Отзывы о фильме «Битва за Севастополь»
Битва за Севастополь
2015 / Россия / Украина
Трейлер
7.3
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Битва за Севастополь
15 октября 2015, 00:13
Разочарован в фильме. НЕ СТОИТ ХОДИТЬ на него.
15 октября 2015, 00:13
2
0
Ответить
Виталий
15 октября 2015, 00:13
СМОТРЕТЬ -ВСЕМ-ОБЯЗАТЕЛЬНО.
15 октября 2015, 00:13
0
0
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Печаль
15 октября 2015, 00:18
Да, американский флаг повсюду, СССР агрессор, добрая понимающая жена президент оф америка.
А фильм мне напомнил чем-то Вий пиндосский: там тоже герой под бременем белого человека вынужден иметь дела с дикарями. И главный злодей - православный священник.
Моему сыну про звездно-полосатых людоедов я расскажу сам.
15 октября 2015, 00:18
2
0
Ответить
Дарья
15 октября 2015, 00:21
Фильм мне понравился, не вызывает отрицательных эмоций и нет ничего лишнего, но название неудачное, совершенно не отражает содержание фильма - про оборону Севастополя почти ничего нет... 9 из 10.
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Светлана
15 октября 2015, 00:21
Конечно где то приврали , но это ведь художественное кино, а не документальное.Очень понравилась и игра героев и сам фильм произвел сильное впечатление, всего достаточно, и спец.эффектов и смысла,любовь, война, сочувствие, есть над чем посмеяться, есть над чем поплакать, есть за что гордость испытать, и что не мало важно фильм не одноразовый, хочется пересмотреть картину ещё и ещё.
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Крис
15 октября 2015, 00:21
Хороший фильм
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Григорий
15 октября 2015, 00:21
Мерзкое кинишко.Как и всё последнее про ту войну и про то время.."Сталинград" Бондарчука,"Предстояние" Михалкова,"Сволочи" Атанесяна, "Край" Учителя,"Битва за Севостополь" Мокрицкого. Голливудские шаблоны,больные фантазии,плохая режессура и отвратительная игра талантливых вроде актёров. Ссыпали в одну банку,приправили альтернативной историей ,потрясли и выдали "щедевр". Самое печальное что по этим фильмам современный зритель "изучает" историю.
15 октября 2015, 00:21
3
0
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_ami_
15 октября 2015, 00:21
да, нет победоносных наступлений, нет чёткого плана высшего военного командования в этом фильме. поэтому кажется и название не подходящим.
но, может быть, кто-то после или до просмотра почитает что-нить историческое про славный город Севастополь. или очевидцев событий поспрошает. тоже смысл какой-то от фильма.
показалосьмне, что так на обычных людей обрушилась беда. и всем миром справлялись. ради мира.
картины войны сильные.
нормальное кино. вызывает эмоции. 12+
спасибо авторам за песни. цой очень кстати. дети их поют и будут петь.
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Алексей
15 октября 2015, 00:21
Очередная порция промывки мозгов русским...
15 октября 2015, 00:21
2
0
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Bbbugl
15 октября 2015, 00:24
В целом фильм не плох.Есть спорные моменты,но они не портят общее впечатление
Не понравилось использование песни группы "Кино"-вообще ни к селу ни к городу
Юлия Пересильд-блестящая игра,просто молодец!
15 октября 2015, 00:24
1
0
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елена
15 октября 2015, 00:24
фильм понравился. конечно никакой битвы там особо не было. Юля сыграла очень хорошо, а доктора жалко сильно. но сталинград понравился мне больше
15 октября 2015, 00:24
0
0
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Виталий
15 октября 2015, 00:25
Комментатор от 18.04 сходи лучше на рэмбо, железного человека или гарри потера. Наверное такие фильмы для тебя!
Таких бы писак, как ты было поменьше, люди ходили бы больше. Мы были и нам понравилось, сходили бы еще раз. Фильм западает в душу, сюжет интересный, да и основан он на реальных событиях (не 100% конечно же). Сходите, пока фильм в прокате, не пожалеете.... по телеку смотреть уже не так будет!
15 октября 2015, 00:25
0
0
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Tester2000
15 октября 2015, 00:25
Интересно читать проплаченых - так грамотно написано, все знаки пунктуации соблюдены, в словах нет ошибок. Писатели хреновы.
15 октября 2015, 00:25
0
0
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Лада
15 октября 2015, 22:22
Я была очень удивлена, прочитав такие комментарии. Сама пошла на фильм с хорошими ожиданиями, и он их оправдал.
Во-первых, я, как и было выше сказано, не понимаю мнения о том, что в нем не хватало спецэффектов и, как таковых, боевых действий. Лично мне кажется, что этот фильм и не был направлен на это. Да, название говорит об обратном, но это же только название. Ведь фильм, скорее, не о самой войне, в плане сражений и битв, хоть это и является ее неотъемлемой и важной частью, а о людях, которым пришлось пройти эту войну. О том, как к этому разные люди относились по-разному. Может я слишком глубоко к этому отношусь, но снимать фильм про такую войну ради хорошего боевика...как минимум, глупо и неправильно. Война - это далеко не то, что можно увидеть в компьютерных играх. Это ведь история,как с положительными, так и отрицательными ее моментами. Это множество судеб, причем очень тяжелых, а превращать это в развлечение - не эстетично.
Во-вторых, я не вижу никакого навязывания Американской точки зрения, а напротив, скорее ее осуждение. Сами подумайте, ведь в истории этому было место. И ленд-лиз, и захват территорий Польши, и пакт Молотова-Риббентропа, и то, что изначально Россия считалась агрессором. От этого никуда не деться, но тем не менее, это никаким образом не принижает заслуг советской армии и уж точно не говорит о том, что эта победа была заслугой Америки. В фильме Америка представлена как страна, не желающая входить в тяжкое положение России. Не понимающая всей серьезности ситуации. В то время, как в СССР умирало тысячи человек ежедневно, они непринужденно радовались жизни. Для них "309 убитых фашистов" - простой звук. И это страшно. Фильм заставляет еще раз задуматься над тем, насколько это все страшно. И если вы не понимаете этого, то попробуете отнестись к фильму иначе.
Хоть у фильма и есть некоторые недостатки, они относятся не к сценарию, а к поступкам его героев. Но и то, если подумать, им можно найти оправдание.
Картину я считаю очень достойной. Мне было бы не стыдно показать это своим детям. Думаю, что из всего российского кинематографа фильмы о войне являются одними из самых удачных и справляются с задачей поднятия патриотизма в обществе, как никакие другие.
15 октября 2015, 22:22
0
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Наталья
15 октября 2015, 22:22
Фильм очень понравился, впечатляет. Затронули все: и жизнь, и войну, и любовь, и боль.
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Вячеслав
15 октября 2015, 22:22
Фильм ЛУЧШИЙ ЗА 5 ЛЕТ!!!
Рядом с ним Рэмбо и прочие - занудные пляжные пижоны. Игра актеров ВЫСШИЙ КЛАСС!!!
ОПЕРАТОР чудо мастер!!! Такие планы, такие картинки! РЯДОМ с ТАКОЙ работой "компьютерные спецэффекты" выглядят как примитивные комиксы...
ПОЙДУ СМОТРЕТЬ ЕЩЁ РАЗ !!!
15 октября 2015, 22:22
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2
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николай
15 октября 2015, 22:22
Фильм стоит посмотреть всем от 16 и старше. Каждый штрих сюжета - лишь вершина айсберга. Но нет ощущения поверхностного скольжения по теме. Есть ощущение благодарности создателям фильма и актерам за мастерские попадания в болевые точки нашей истории, за достоверные портреты героев. Эмоциональное, подсознательное влияние на молодое наше поколение делают для его патриотического воспитания неизмеримо больше, чем дорогостоящая официозная возня вокруг тяжелых событий в нашей истории 70-летней давности. Отзывы недоброжелателей об этом фильме - свидетельство скрыть душевную тупость или незрелость. Фильм - редкая удача. У нас в Севастополе билеты распроданы за день-два до сеанса. Такого я не помню за много лет.
15 октября 2015, 22:22
0
1
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Лягушонок
15 октября 2015, 22:22
Я от фильма ожидала большего, как таковой битвы за Севастополь не показано. Не рекомендовала бы посмотреть!
15 октября 2015, 22:22
1
0
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Константин
15 октября 2015, 22:22
Хороший, правдивый фильм. Обязателен к показу детям. Исключает сомнения , кто победил во второй мировой. Нельзя сравнивать с блокбастерами страны печатающей не обеспеченную валюту. Таких фильмов должно быть много, хотя бы из благодарности героям той войны.
15 октября 2015, 22:22
0
2
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Мария
15 октября 2015, 22:22
Спасибо, за комментарии! Была мысль сходить на этот фильм, но почитав отзывы, категорически НЕТ!!! Противно, что нам внушают, что НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, вовсе и не наша, а американская.
15 октября 2015, 22:22
2
0
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Новикова Н.
15 октября 2015, 22:22
Жаль, что люди, прочитав комментарии, могут решить не смотреть фильм. Пожалуйста, посмотрите фильм. Посоветуйте детям ( лет с 14). Но я рекомендую не смотреть в кинозале. Реакция некоторых зрителей удивляет, а потом начинает сильно раздражать (смешки, пошлые комментарии, громкие обсуждения, что вновь кто-то оказывает знаки внимания героине). Мы с мужем были с детьми (16,17 лет). Обсуждали многое после просмотра: роль отца в жизни Люды, изменение психологии и психики людей на войне, поступок Бориса, чистоту Маши. Мне Странным кажется попытка людей найти полное сходство с историческими событиями. Это не документальный фильм. Еще обидно читать, что не было в фильме крупных батальных сцен... Любопытно узнать: ожидавшие батальных сцен зрители являются ли военными, они принимали участие в боевых действиях? Думаю,нет.. Они видели войну своими глазами? . Страшно, если от фильмов о войне мы ожидаем теперь только спецэффектов... Во время просмотра из зала в середине картины выходили молодые люди в спортивных обтягивающий штанишках и пиджачках- видимо, разочаровались... Это не воздушное легкое кино. Это не наполненный громыхающими звуками и 3d эффектами фильм. Однако, пожалуйста, имейте его в виду, когда захочется поговорить с детьми о войне.
15 октября 2015, 22:22
0
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Сергей
15 октября 2015, 22:22
Фильм очень удивил. Советское прошлое показано с какой то темной неприглядной стороны, американский флаг показан гораздо чаще чем флаг СССР, супруга американского президента - это символ понимания любви и добродетельности. Фильм называется "Битва за Севастополь", но при этом ничего не сказано про оборону Севастополя данный сюжет можно было "пристегнуть" к абсолютно любому сражению ВОВ и даже к любому военному конфликту. Сюжет фильма повествует о судьбе девушки снайпера на войне, но при этом работа снайпера показана настолько неточно и глупо, что противоречит не только действительности но и элементарной логике (героиня кровью рисует на у себя на лбу крест и поднимается из "лежки" практически в полный рост с целью обнаружить снайпера противника). Взаимоотношения начальника и подчиненного это полная выдумка режиссера, не удивлюсь если этот человек не служил в армии. Авторы фильма привязали ко всему этому позорному набору имя Людмилы Павлюченко и считают что сняли патриотическое кино. Крайне возмущен данным произведением, это бездарная попытка заработать денег на великих событиях обороны Севастополя, попытка извратить историю, и глумление над именем Людмилы Павлюченко.
15 октября 2015, 22:22
2
0
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Злобный Зритель
15 октября 2015, 22:27
Фильм понравился, во всяком случае, он лучше, чем Сталинград Бондарчука. Название за уши притянуто конечно, ибо фильм про девушку-снайпера. Как и другие биографичные фильмы ( типа Легенда 17) - эта картина является художественной, а значит многое придумано и о многом умолчали. Все желающие наверно уже прочитали настоящую биографию Людмилы Павличенко в источниках в интернете и могут определить чего не хватало в фильме и что приукрашено. Очень разозлило наличие песни-кавера группы Кино - Кукушка! На мой взгляд, не в тему, не к войне эта песня! (до этого фильм Стиляги уже делал извращал песни, и песни группы Кино в частности). Саундтреки не порадовали.
Фильм советую посмотреть, про него можно сказать: "норм фильм"(как выражается молодежь). Ни плохо, ни хорошо. Есть на что посмотреть
15 октября 2015, 22:27
0
2
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мм
15 октября 2015, 22:27
зачем пиарить американскую идею и их взгляд на происхившие события вот в чем вопрос
15 октября 2015, 22:27
2
0
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наталья
15 октября 2015, 22:27
Сразу видно, за чьи деньги снимали фильм, менеджеры поработали на славу. Главное громкое название не про сюжет, кровища с кишками и оторванными конечностями, и мелькание американского флага больше, чем флага красной армии. История про человека конечно интересная, живая, но это фильм не про войну, и конечно же не про нашу Великую Отечественную Войну.
15 октября 2015, 22:27
2
0
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Александр
16 октября 2015, 22:08
Фильм конечно смотрится, но больно уж попахивает голливудовом, а оно тут совершенно не в тему. И насколько все это соответствует действительности? Реальная Павлюченко была замужем до войны, имела ребенка, развелась (это из Википедии, куда захотелось посмотреть после фильма). В сюжет никак не вписывается. И сколько тогда здесь правды, а сколько фантазии? И кровища бьет фонтаном как в японских годзильниках. И маечек трикотажных тогда не носили, как заметила моя супруга. Сильные сцены - это когда героине становится страшно. Здесь самому жутковато.
16 октября 2015, 22:08
2
0
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Алексей
16 октября 2015, 22:08
Исходя из названия и трейлера ожидал увидеть хорошее патриотическое кино про Великую Отечественную Войну, тем более, что фильм приурочен к 9 мая.
Вроде бы фильм про войну и напоминает о подвиге наших дедов, отстоявших нашу землю и свободу. Но закралась в нём какая-то червоточинка. Вот что наиболее сильно бросилось в глаза.
1. На просьбу о помощи к американца открыть 2-й фронт против армии Гитлера, угрожающей всему миру, получен ответ (причем от русского человека!), что Россия сама агрессор (и в пример указана финская война и завоевание польских земель).
2. В Американском белом доме, куда пригласили Павлюченко, нашу снайпершу жалеют, в платья одевают, печеньками кормят". "Она же женщина, так нельзя!" А то, что женщина пошла свою страну защищать, для американцев это похоже абсолютно не важно. Прямой посыл - думай о себе, наплевать на Родину.
3. Сама битва за Севастополь не показана - показано только то, как высшие чины эвакуировались из города, и показаны лица людей, которых обрекли на плен и на погибель. Посыл - не защищай родину - вас все равно предадут свои же.
4. История любви. Любовь показана "великая". На протяжении первого года войны успела сильно полюбить троих (двух комиссаров и военного врача). До начала войны она никого не любила.
Фильм не зацепил. После просмотра даже остался неприятный осадок от зря потраченного времени, и от того, что под соусом патриотического фильма доносят предательские мыслишки.
Ну а заставка "20 century fox" в начале нашего фильма сразу же удивила.
16 октября 2015, 22:08
2
0
Ответить
саша
16 октября 2015, 22:08
Кино супер!!! Не для подростков... в нем очень много всего
16 октября 2015, 22:08
0
2
Ответить
Лана
16 октября 2015, 22:08
скажите, пожалуйста, до какого числа в кинотеатрах будет идти битва за СЕвастополь?
16 октября 2015, 22:08
0
0
Ответить
Елена
16 октября 2015, 22:08
Фильм на слабую четверку, он о судьбе героя..но не о войне, хотелось бы увидеть больше спецэфектов, сражений и тп....все же 70 лет со дня Победы, присоединение Крыма....а такой фильм можно и дома посмотреть...а не в кино! дещевый фильм ,
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Som
16 октября 2015, 22:08
Соглашусь с вышесказанным : название не в тему, но фильм отличный, детям и подросткам идти не стоит, не поймут
ps: глобальных батальных сцен и сплошного пиу пиу здесь нет
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Ника
16 октября 2015, 22:08
Ставлю 2-. Совершенно искаженная трактовка событий. Здесь не героическая оборона, а предательская сдача городов -Одессы и Севастополя.Смакование работы снайперов. Положительный герой - госпожа Рузвельт. Много всего. Мне жаль. что этот фильм будут смотреть и дети.Вот так мы и переделываем историю. Стыдно за фильм.
16 октября 2015, 22:08
2
0
Ответить
Алексей
16 октября 2015, 22:08
Фильм надо было назвать "Севастопольский снайпер",Битва за город не показана и не раскрыта.Актриса Юлия Пересильд сыграла плохо .
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Квинси
16 октября 2015, 22:08
"предательская сдача городов -Одессы и Севастополя" - что за бред.
"показано только то, как высшие чины эвакуировались из города, и показаны лица людей, которых обрекли на плен и на погибель. Посыл - не защищай родину - вас все равно предадут свои же" - вообще-то, военный офицер это ценный кадр, продукт долгой подготовки. И да, если есть возможность, его надо спасти.Танкисты, артиллеристы, связисты...да почти кто угодно. Штабные работники, опять же.
16 октября 2015, 22:08
0
0
Ответить
Надежда
16 октября 2015, 22:08
Фильм хороший.
Он, конечно, не похож на эпические фильмы прошлого столетия о Великой Отечественной войне, но сама идея! Показать войну глазами великого героя, показать войну через её боль и переживания, показать войну не снаружи, сверху, а изнутри, из глубины. От лица простого русского снайпера, от лица простой русской женщины, которая вовсе не стремилась стать героем, которая просто хотела защищать Родину.
И. "Джентльмены! Мне 25 лет и я уже убила 309 фашистов, не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?" (Л.М. Павличенко)
Спасибо за фильм. Он стоит того, чтобы его посмотреть!
16 октября 2015, 22:08
0
2
Ответить
Алекс
16 октября 2015, 22:08
Название фильма не вписывается, так как изначально история о девушке-снайпере, вот почему в Украине фильм называется "Незламна" - "Несокрушимая". Почему его в России назвали "Битва за Севастополь"? - думаю, что ответ очевиден. Но фильм хороший, стоит пойти, одна из лучших работ отечественного кинопрома)
16 октября 2015, 22:08
0
2
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Роман
16 октября 2015, 22:08
Отличный фильм, замечательная операторская работа ! Юля Пересильд потрясающая ! Полина Гагарина превзошла себя и вообще пречислена мною к лику святых ! Кто будеть молоть чуть про художественную недостоверность пусть смотрит новости вместо художественных фильмов.
16 октября 2015, 22:08
0
1
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Юлия
16 октября 2015, 22:08
Потрясающий фильм!
Ничего не убрать не добавить!
Фильм показывающий боль и жуть войны, через судьбу легендарной Людмилы!
Спасибо!!!
16 октября 2015, 22:08
0
1
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Дмитрий
16 октября 2015, 22:10
Название фильма неудачное. Но фильм отличный!
16 октября 2015, 22:10
0
0
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Сания
16 октября 2015, 22:12
Абсолютно с Вами согласна!
16 октября 2015, 22:12
0
0
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Danil_Bravo
22 октября 2015, 02:04
Ну что же за тенденция давать такие громкие названия своим фильмам...
Смотрели уже "Сталинград" Бондарчука. Назвали чтобы на него пришло побольше народу и отбились деньги в кинопрокате. А показывают картину про девушку и горстку солдат, обороняющих дом. Про немецкого офицера и продажную гражданочку. Какие исторические факты можно почерпнуть из фильма? - Никаких.
Данный фильм, судя по трейлеру, тоже не про крупнейшую войсковую операцию начального периода войны, а понятно про что.
p.s. Спилберг снял лучший фильм про высадку союзников в Нормандии, дав ему очень скромное название, то же самое и с "Братьями по оружию". В отечественной киноиндустрии ситуация противоположная.
p.p.s. на фильм пойду. Исключительно из уважения к ветеранам и отечественной истории.
22 октября 2015, 02:04
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Паулина
24 апреля 2017, 16:24
«И если есть порох, дай огня.…Вот так»
«И если есть порох, дай огня.…Вот так»
В последнее время российский кинематограф один за другим выпускает фильмы на военно - патриотическую тематику, дабы поднять отечественный дух и напомнить о героическом прошлом. Недавно вышел всеми известный «Батальон», который просто взорвал и поразил своей проникновенностью и силой русской души. Сейчас же, к 70 –летию Победы, в прокате появилась картина Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь».
Талантливый оператор, выпускник ВГИКа, а ныне новоиспеченный режиссер снял не просто фильм на военную тематику, а рассказал обескураживающую историю женщины на войне. Главная героиня – это знаменитый снайпер Людмила Павличенко, которая вдохновляла наших солдат на победу и безжалостно справлялась с фашистами. Дочь военного чекиста с детства росла «каменной леди» и предпочитала стрельбу в тире походам в кино. Вот только одно дело соревноваться с мальчишками кто точнее попадет в мишень, а другое безжалостно убивать или быть убитой. Еще вчера она знакомилась с колоритными еврейскими родственниками будущего жениха, а сегодня с азартом считает убитых врагов.
Война меняет людей и Людмила не исключение: она теряет человечность, свою женскую сущность, теряет саму себя. Но даже в таких страшных условиях можно обрести лучик надежды, который подобно солнечному свету выведет из темноты и вылечит от всех недугов. Этими брызгами света была любовь. Возлюбленный Павличенко - лирический герой Леонид, который играет в фильме ключевую роль, дает Людмиле самый главный совет: «Война – это не только смерть, это еще такая жизнь. И если ты не придумаешь ради чего тебе жить, тебя убьют». Отношения Евгения Цыганова (Леонида Киценко) и Юлии Пересильд (Людмилы Павличенко) похожи на невероятную сказку, ведь в двух шагах от них летают бомбы и гибнут люди, а они, сидя на живописной поляне с цветами и любуясь на закат, испытывают истинное счастье, понимая, что дорога каждая секунда.
Кино не получилось бы таким зрелищным и настоящим, если бы не потрясающий актерский состав: Юлия Пересильд, будучи уже известной и состоявшиеся актрисой, настолько погрузилась в свой персонаж, что «переродилась» на площадке и предстала совершенно в другом качестве. Артистка передала всю масштабность, сосредоточенность и силу Людмилы Павличенко, но так же смогла показать уязвимость, страх и желание оставаться женщиной, а не быть героем войны, чье имя кричат другие солдаты.
То, что Евгений Цыганов один из ярчайших актеров своего поколения известно всем. В какой бы картине он не снялся, получается глубокий и рефлексирующий персонаж. Артист блистательно сыграл хоть и не продолжительную роль, но бесспорно очень запоминающееся. Леонид Киценко – немногословный, решительный, умный и романтичный герой, за которым действительно можно спрятаться и быть защищенной даже во время войны.
Еще один важным героем является Борис, которого сыграл Никита Тарасов. Актер продемонстрировал трогательного, безмерно любящего и не требующего ничего взамен, одесского военного врача. Здесь он олицетворяет надежду на счастливое будущее и веру в добро.
Самый загадочный и необычный персонаж фильма – это первая леди США Элеонора Рузвельт. (Великолепная Джоан Блэкэм). Приятно узнавать, что она была в числе друзей главной героини. Хоть американцы и не хотели помогать в войне до 1946 года, но именно Миссис Рузвельт поддерживала Людмилу Павличенко и давала познать радости жизни в далекой Америке.
Отдельные слова благодарности хочется выразить Полине Гагариной за потрясающий саундтрек - известную песню «Кукушка» Виктора Цоя и группы «Кино». Голос Гагариной вызывает мурашки и выворачивает душу наизнанку. Известная песня усиливает впечатление от фильма, и зритель проживает историю вместе с певицей.
«Битва за Севастополь» - это лишнее доказательство всем мужчинам, что могущественная русская женщина может и горы свернуть, и Родину защитить, и идти вперед несмотря ни на что при этом, не переставая быть хрупкой и любящей.
«Джентльмен, мне двадцать пять лет и за год я убила триста девять фашистов. Может быть, вам, джентльмены, пора перестать прятаться за моей спиной?».
Многие восхищаются американскими супергероями и жалеют, что мы не придумали своих. Так вот этот фильм - повод еще раз убедиться, что у нас они есть. Наши герои – это люди, которые не щадили своих жизней, чтобы мы с вами сейчас беззаботно смеялись и жили свободными.
Прекрасно, что мы еще не разучились снимать настоящие фильмы о великих личностях, которые заставляют нас гордиться своими предками и чувствовать вечную благодарность и силу за то, кем мы являемся.
24 апреля 2017, 16:24
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Андрей
17 декабря 2017, 13:26
Оценка
9 баллов из 10ти!!!
хороший фильм!
на мой взгляд, немного затянутый, но хороший!
актёры просто молодцы! приятно смотреть на образы передаваемые по сюжету.
наконец-то удалось посмотреть и рекомендую посмотреть всем тем, кто еще не смотрел.
17 декабря 2017, 13:26
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Алексей Мусиенко
27 февраля 2021, 23:16
в ответ на сообщение
Паулина от 24 апреля 2017, 16:24
Пуалина, Вы в ИТ-полку ЦРУ-СБУ подрабатываете, такими сочинениями на ВОЛЬНЫЕ темы?! Такой бред: "В последнее время российский кинематограф один за другим выпускает фильмы на военно - патриотическую тематику, дабы поднять отечественный дух и напомнить о героическом прошлом." - не может писать русский человек, отец или дед которого сражался за нашу Родину. Последние 30 лет кинематограф отдан грантоедам-соросятам, которые штампуют антисоветские киноподелки, кося под Голливуд. Эта информационная лапша, где пропагандоны мешают ложь с реальными фактами ВОВ, рассчитана на неокрепшие мозги молодёжи, в попытке убедить киноманов в "кровавом режиме" и лживых обвинениях СССР. Западных банкиров и магнатов до сих пор бьёт дрожь при одном упоминании о Социалистической стране, порвавшей в клочья их нацистские полчища объединённой 3 Рейхом Европы. А местные ворюги-олигархи трусятся от мысли, что ограбленный народ возьмёт власть в свои руки и потребует наказать преступников, разворовавших и уничтоживших всё созданное их отцами при социализме.
27 февраля 2021, 23:16
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Евген Деревянко
8 мая 2021, 12:38
в ответ на сообщение
Новикова Н. от 15 октября 2015, 22:22
Оценка
Чистоту Маши? Вы о чем?
О любви к убийству? О издевательстве над солдатом вражеской армии? О расстреле в Рождество?
8 мая 2021, 12:38
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parphen_myshkin
10 мая 2021, 02:51
Пропагандистский фильм. Классическая антироссийская пропаганда. Мы спасаем рядовых, а русские кидают тысячи на произвол и даже заслуженных. Неизвестный никому режиссер продался - взял деньги от заокеанских друзей - иначе прорыва может не быть - так видимо подумал. Русские мои друзья - нельзя такое оставлять безнаказанным. Это должно стать точкой его карьеры. Российские режиссеры должны понимать, что дуть в чужую дудку за возможность засветиться - чревато. Второе - не устаю повторять - когда уже наши поймут, что подавать пророссийскую пропаганду надо тоньше. Слабообразованный человек ведь посмотрит такое кинцо и воспримет за чистую монету. Внедряемость мессаджей в такой форме очень большая. Надо перенимать опыт. Вроде фильм с экшеном, личная драма, любовная линия - а 25-м кадром - еще одно зерно в копилку разрушений патриотических настроений россиян. Не буду говорить как России (нам, русским) важно растить патриотически настроенную молодежь. Как и любой другой стране. И попробовал бы какой-то голливудский режиссер замахнуться на патриотическое воспитание в США.... ладно в девяностые наши режиссеры снимали про ужасы сталинских репрессий и подобное - наверняка они тогда сами верили в то что снимали. Но сейчас-то о западных манипуляциях и приемах известно всем взрослым людям. А молодежь и домохозяйки всегда будут легкой добычей такого "кина". И если подобным продажным режиссерам их сделки будут сходить с рук, то Россию таки развалят изнутри. И разруха девяностых покажется раем. Тогда Россию не додавили. Больше такой ошибки не допустят.
10 мая 2021, 02:51
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parphen_myshkin
10 мая 2021, 03:07
Господа! Наше благополучие зависит от патриотизма россиян. Наш карман, будущее - если кому так понятнее. даже если и был какой-то исторический факт - спорный как все исторические "факты", то надо думать - стоит о нем говорить или нет. Ведь зло от некоторой правды о другом зле может быть еще большим злом. Слепой не видит, что Россию пытаются раскачать изнутри. Для стабильной жизни нам позарез нужны стойкие патриотические настроения в обществе. Короче - режиссер - иуда. С какой помпой и восторгом прокатывали этот фильм в Украине... Название только поменяли :)
10 мая 2021, 03:07
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parphen_myshkin
10 мая 2021, 03:22
в ответ на сообщение
Алексей Мусиенко от 27 февраля 2021, 23:16
Может наивная просто эта пуалина. такие домохозяйки и есть целевая аудитория этого ролика. Не думаю, что указанные спецслужбы так глубоко копают. Дешевле ведь под тремя логинами написать "отличный фильм", чем крапать такой длинный текст.
10 мая 2021, 03:22
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А фильм мне напомнил чем-то Вий пиндосский: там тоже герой под бременем белого человека вынужден иметь дела с дикарями. И главный злодей - православный священник.
Моему сыну про звездно-полосатых людоедов я расскажу сам.
но, может быть, кто-то после или до просмотра почитает что-нить историческое про славный город Севастополь. или очевидцев событий поспрошает. тоже смысл какой-то от фильма.
показалосьмне, что так на обычных людей обрушилась беда. и всем миром справлялись. ради мира.
картины войны сильные.
нормальное кино. вызывает эмоции. 12+
спасибо авторам за песни. цой очень кстати. дети их поют и будут петь.
Не понравилось использование песни группы "Кино"-вообще ни к селу ни к городу
Юлия Пересильд-блестящая игра,просто молодец!
Таких бы писак, как ты было поменьше, люди ходили бы больше. Мы были и нам понравилось, сходили бы еще раз. Фильм западает в душу, сюжет интересный, да и основан он на реальных событиях (не 100% конечно же). Сходите, пока фильм в прокате, не пожалеете.... по телеку смотреть уже не так будет!
Во-первых, я, как и было выше сказано, не понимаю мнения о том, что в нем не хватало спецэффектов и, как таковых, боевых действий. Лично мне кажется, что этот фильм и не был направлен на это. Да, название говорит об обратном, но это же только название. Ведь фильм, скорее, не о самой войне, в плане сражений и битв, хоть это и является ее неотъемлемой и важной частью, а о людях, которым пришлось пройти эту войну. О том, как к этому разные люди относились по-разному. Может я слишком глубоко к этому отношусь, но снимать фильм про такую войну ради хорошего боевика...как минимум, глупо и неправильно. Война - это далеко не то, что можно увидеть в компьютерных играх. Это ведь история,как с положительными, так и отрицательными ее моментами. Это множество судеб, причем очень тяжелых, а превращать это в развлечение - не эстетично.
Во-вторых, я не вижу никакого навязывания Американской точки зрения, а напротив, скорее ее осуждение. Сами подумайте, ведь в истории этому было место. И ленд-лиз, и захват территорий Польши, и пакт Молотова-Риббентропа, и то, что изначально Россия считалась агрессором. От этого никуда не деться, но тем не менее, это никаким образом не принижает заслуг советской армии и уж точно не говорит о том, что эта победа была заслугой Америки. В фильме Америка представлена как страна, не желающая входить в тяжкое положение России. Не понимающая всей серьезности ситуации. В то время, как в СССР умирало тысячи человек ежедневно, они непринужденно радовались жизни. Для них "309 убитых фашистов" - простой звук. И это страшно. Фильм заставляет еще раз задуматься над тем, насколько это все страшно. И если вы не понимаете этого, то попробуете отнестись к фильму иначе.
Хоть у фильма и есть некоторые недостатки, они относятся не к сценарию, а к поступкам его героев. Но и то, если подумать, им можно найти оправдание.
Картину я считаю очень достойной. Мне было бы не стыдно показать это своим детям. Думаю, что из всего российского кинематографа фильмы о войне являются одними из самых удачных и справляются с задачей поднятия патриотизма в обществе, как никакие другие.
Рядом с ним Рэмбо и прочие - занудные пляжные пижоны. Игра актеров ВЫСШИЙ КЛАСС!!!
ОПЕРАТОР чудо мастер!!! Такие планы, такие картинки! РЯДОМ с ТАКОЙ работой "компьютерные спецэффекты" выглядят как примитивные комиксы...
ПОЙДУ СМОТРЕТЬ ЕЩЁ РАЗ !!!
Фильм советую посмотреть, про него можно сказать: "норм фильм"(как выражается молодежь). Ни плохо, ни хорошо. Есть на что посмотреть
Вроде бы фильм про войну и напоминает о подвиге наших дедов, отстоявших нашу землю и свободу. Но закралась в нём какая-то червоточинка. Вот что наиболее сильно бросилось в глаза.
1. На просьбу о помощи к американца открыть 2-й фронт против армии Гитлера, угрожающей всему миру, получен ответ (причем от русского человека!), что Россия сама агрессор (и в пример указана финская война и завоевание польских земель).
2. В Американском белом доме, куда пригласили Павлюченко, нашу снайпершу жалеют, в платья одевают, печеньками кормят". "Она же женщина, так нельзя!" А то, что женщина пошла свою страну защищать, для американцев это похоже абсолютно не важно. Прямой посыл - думай о себе, наплевать на Родину.
3. Сама битва за Севастополь не показана - показано только то, как высшие чины эвакуировались из города, и показаны лица людей, которых обрекли на плен и на погибель. Посыл - не защищай родину - вас все равно предадут свои же.
4. История любви. Любовь показана "великая". На протяжении первого года войны успела сильно полюбить троих (двух комиссаров и военного врача). До начала войны она никого не любила.
Фильм не зацепил. После просмотра даже остался неприятный осадок от зря потраченного времени, и от того, что под соусом патриотического фильма доносят предательские мыслишки.
Ну а заставка "20 century fox" в начале нашего фильма сразу же удивила.
ps: глобальных батальных сцен и сплошного пиу пиу здесь нет
"показано только то, как высшие чины эвакуировались из города, и показаны лица людей, которых обрекли на плен и на погибель. Посыл - не защищай родину - вас все равно предадут свои же" - вообще-то, военный офицер это ценный кадр, продукт долгой подготовки. И да, если есть возможность, его надо спасти.Танкисты, артиллеристы, связисты...да почти кто угодно. Штабные работники, опять же.
Он, конечно, не похож на эпические фильмы прошлого столетия о Великой Отечественной войне, но сама идея! Показать войну глазами великого героя, показать войну через её боль и переживания, показать войну не снаружи, сверху, а изнутри, из глубины. От лица простого русского снайпера, от лица простой русской женщины, которая вовсе не стремилась стать героем, которая просто хотела защищать Родину.
И. "Джентльмены! Мне 25 лет и я уже убила 309 фашистов, не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?" (Л.М. Павличенко)
Спасибо за фильм. Он стоит того, чтобы его посмотреть!
Ничего не убрать не добавить!
Фильм показывающий боль и жуть войны, через судьбу легендарной Людмилы!
Спасибо!!!
Смотрели уже "Сталинград" Бондарчука. Назвали чтобы на него пришло побольше народу и отбились деньги в кинопрокате. А показывают картину про девушку и горстку солдат, обороняющих дом. Про немецкого офицера и продажную гражданочку. Какие исторические факты можно почерпнуть из фильма? - Никаких.
Данный фильм, судя по трейлеру, тоже не про крупнейшую войсковую операцию начального периода войны, а понятно про что.
p.s. Спилберг снял лучший фильм про высадку союзников в Нормандии, дав ему очень скромное название, то же самое и с "Братьями по оружию". В отечественной киноиндустрии ситуация противоположная.
p.p.s. на фильм пойду. Исключительно из уважения к ветеранам и отечественной истории.
«И если есть порох, дай огня.…Вот так»
В последнее время российский кинематограф один за другим выпускает фильмы на военно - патриотическую тематику, дабы поднять отечественный дух и напомнить о героическом прошлом. Недавно вышел всеми известный «Батальон», который просто взорвал и поразил своей проникновенностью и силой русской души. Сейчас же, к 70 –летию Победы, в прокате появилась картина Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь».
Талантливый оператор, выпускник ВГИКа, а ныне новоиспеченный режиссер снял не просто фильм на военную тематику, а рассказал обескураживающую историю женщины на войне. Главная героиня – это знаменитый снайпер Людмила Павличенко, которая вдохновляла наших солдат на победу и безжалостно справлялась с фашистами. Дочь военного чекиста с детства росла «каменной леди» и предпочитала стрельбу в тире походам в кино. Вот только одно дело соревноваться с мальчишками кто точнее попадет в мишень, а другое безжалостно убивать или быть убитой. Еще вчера она знакомилась с колоритными еврейскими родственниками будущего жениха, а сегодня с азартом считает убитых врагов.
Война меняет людей и Людмила не исключение: она теряет человечность, свою женскую сущность, теряет саму себя. Но даже в таких страшных условиях можно обрести лучик надежды, который подобно солнечному свету выведет из темноты и вылечит от всех недугов. Этими брызгами света была любовь. Возлюбленный Павличенко - лирический герой Леонид, который играет в фильме ключевую роль, дает Людмиле самый главный совет: «Война – это не только смерть, это еще такая жизнь. И если ты не придумаешь ради чего тебе жить, тебя убьют». Отношения Евгения Цыганова (Леонида Киценко) и Юлии Пересильд (Людмилы Павличенко) похожи на невероятную сказку, ведь в двух шагах от них летают бомбы и гибнут люди, а они, сидя на живописной поляне с цветами и любуясь на закат, испытывают истинное счастье, понимая, что дорога каждая секунда.
Кино не получилось бы таким зрелищным и настоящим, если бы не потрясающий актерский состав: Юлия Пересильд, будучи уже известной и состоявшиеся актрисой, настолько погрузилась в свой персонаж, что «переродилась» на площадке и предстала совершенно в другом качестве. Артистка передала всю масштабность, сосредоточенность и силу Людмилы Павличенко, но так же смогла показать уязвимость, страх и желание оставаться женщиной, а не быть героем войны, чье имя кричат другие солдаты.
То, что Евгений Цыганов один из ярчайших актеров своего поколения известно всем. В какой бы картине он не снялся, получается глубокий и рефлексирующий персонаж. Артист блистательно сыграл хоть и не продолжительную роль, но бесспорно очень запоминающееся. Леонид Киценко – немногословный, решительный, умный и романтичный герой, за которым действительно можно спрятаться и быть защищенной даже во время войны.
Еще один важным героем является Борис, которого сыграл Никита Тарасов. Актер продемонстрировал трогательного, безмерно любящего и не требующего ничего взамен, одесского военного врача. Здесь он олицетворяет надежду на счастливое будущее и веру в добро.
Самый загадочный и необычный персонаж фильма – это первая леди США Элеонора Рузвельт. (Великолепная Джоан Блэкэм). Приятно узнавать, что она была в числе друзей главной героини. Хоть американцы и не хотели помогать в войне до 1946 года, но именно Миссис Рузвельт поддерживала Людмилу Павличенко и давала познать радости жизни в далекой Америке.
Отдельные слова благодарности хочется выразить Полине Гагариной за потрясающий саундтрек - известную песню «Кукушка» Виктора Цоя и группы «Кино». Голос Гагариной вызывает мурашки и выворачивает душу наизнанку. Известная песня усиливает впечатление от фильма, и зритель проживает историю вместе с певицей.
«Битва за Севастополь» - это лишнее доказательство всем мужчинам, что могущественная русская женщина может и горы свернуть, и Родину защитить, и идти вперед несмотря ни на что при этом, не переставая быть хрупкой и любящей.
«Джентльмен, мне двадцать пять лет и за год я убила триста девять фашистов. Может быть, вам, джентльмены, пора перестать прятаться за моей спиной?».
Многие восхищаются американскими супергероями и жалеют, что мы не придумали своих. Так вот этот фильм - повод еще раз убедиться, что у нас они есть. Наши герои – это люди, которые не щадили своих жизней, чтобы мы с вами сейчас беззаботно смеялись и жили свободными.
Прекрасно, что мы еще не разучились снимать настоящие фильмы о великих личностях, которые заставляют нас гордиться своими предками и чувствовать вечную благодарность и силу за то, кем мы являемся.
хороший фильм!
на мой взгляд, немного затянутый, но хороший!
актёры просто молодцы! приятно смотреть на образы передаваемые по сюжету.
наконец-то удалось посмотреть и рекомендую посмотреть всем тем, кто еще не смотрел.
О любви к убийству? О издевательстве над солдатом вражеской армии? О расстреле в Рождество?
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