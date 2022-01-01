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Гет
Гет, 2014: актеры и роли
Gett
Гет
2014 / Израиль / Франция / Германия
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Гет, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ронит Элькабец
Ronit Elkabetz
Шломи Элькабец
Shlomi Elkabetz
В ролях
Симон Абкарян
Simon Abkarian
Габи Амрани
Gabi Amrani
Далия Бегер
Dalia Beger
Шмиль Бен Ари
Shmil Ben Ari
Рэми Данон
Ронит Элькабец
Ronit Elkabetz
Сэссон Габаи
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