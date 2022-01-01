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Гет Гет
Киноафиша Фильмы Гет Гет, 2014: актеры и роли
Gett Гет 2014 / Израиль / Франция / Германия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Гет, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ронит Элькабец Ronit Elkabetz Шломи Элькабец Shlomi Elkabetz
В ролях
Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Габи Амрани Gabi Amrani Далия Бегер Dalia Beger Шмиль Бен Ари Shmil Ben Ari Рэми Данон Ронит Элькабец Ronit Elkabetz Сэссон Габаи Sasson Gabai
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