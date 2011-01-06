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По тебе не видно

Lo roim alaich 18+
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О фильме

Лилия – искренний активист левого политического крыла, Нира – телередактор, ведущая замкнутый образ жизни. Внешне, они – независимые и сильные женщины. Лилия – замужняя дама с двумя взрослыми детьми, чей брак давно уже умер. Нира – одинокая мама, отказывающаяся от мысли когда-нибудь заинтересоваться мужчиной. Двадцать лет назад они обе пережили очень сильную травму, им пришлось справиться с тяжёлым испытанием. Мимолётная встреча соединяет их, и две женщины объединяют усилия в борьбе с прошлым, осознавая насколько глубокий след оно оставило на их жизнях и отношениях. Теперь они должны провести мост через пропасть между теми женщинами, которыми они были прежде, и теми, которыми стали сейчас. Они должны сделать выбор: продолжать терпеть боль или бороться с изъянами судьбы. Наступила пора их исцеления и движения вперед. То, что начинается как изнурительное, но при этом свободное путешествие, впоследствии перерастает в тонкие и трогательные дружеские отношения.
Страна Германия / Израиль
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 января 2011
Дата выхода
14 февраля 2011 Германия
6 января 2011 Израиль
24 августа 2011 США
29 января 2013 Франция
Производство Plan B Productions, TAG/TRAUM Filmproduktion
Другие названия
Lo Roim Alaich, Invisible, Lily und Nira, Láthatalanok, Man sieht es ihr nicht an, Αόρατες
Режиссер
Михаль Авиад
В ролях
Евгения Додина
Евгения Додина
Ронит Элькабец
Джил Фрэнк
Мики Леон
Гал Лев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
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