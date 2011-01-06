Лилия – искренний активист левого политического крыла, Нира – телередактор, ведущая замкнутый образ жизни. Внешне, они – независимые и сильные женщины. Лилия – замужняя дама с двумя взрослыми детьми, чей брак давно уже умер. Нира – одинокая мама, отказывающаяся от мысли когда-нибудь заинтересоваться мужчиной. Двадцать лет назад они обе пережили очень сильную травму, им пришлось справиться с тяжёлым испытанием. Мимолётная встреча соединяет их, и две женщины объединяют усилия в борьбе с прошлым, осознавая насколько глубокий след оно оставило на их жизнях и отношениях. Теперь они должны провести мост через пропасть между теми женщинами, которыми они были прежде, и теми, которыми стали сейчас. Они должны сделать выбор: продолжать терпеть боль или бороться с изъянами судьбы. Наступила пора их исцеления и движения вперед. То, что начинается как изнурительное, но при этом свободное путешествие, впоследствии перерастает в тонкие и трогательные дружеские отношения.

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