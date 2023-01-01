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Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание, 2022: актеры и роли
Puss in Boots: The Last Wish
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022 / США
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8.5
Оцените
155
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Кот в сапогах 2: Последнее желание, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джоэль Кроуфорд
Joel Crawford
Джануэль Меркадо
Januel Mercado
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Харви Гильен
Harvey Guillen
Сальма Хайек
Salma Hayek
Оливия Колман
Olivia Colman
Флоренс Пью
Florence Pugh
Джон Малэйни
John Mulaney
Вагнер Моура
Wagner Moura
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Самсон Каё
Samson Kayo
Оливия Колман
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Конрад Вернон
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